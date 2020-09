Horóscopos Mhoni vidente 14 a 17 de Septiembre 2020

Horóscopos Mhoni Vidente del 14 al 17 de septiembre 2020 en los que sabrás cual es el camino que los astros le muestran a la pitonisa para ti.

Sus acertados pronósticos le han labrado una reputación que habla por sí sola a la pitonisa cubana. Quien día tras día comparte con millones de fieles seguidores sus maravillosos e inspirados consejos.

La semana comienza nuevamente, sin embargo cada día es una experiencia única por lo que siempre pensando en tu bienestar. Mhoni Vidente ha puesto a tu disposición los acertados horóscopos semanales del 14 al 17 agosto del 2020.

Con la intención de darte una buena luz que te permita disfrutar plenamente con este horóscopo semanal Mhoni Vidente del 14 al 17 de septiembre 2020, trae sus cartas. Para explicarte el mensaje que las estrellas tienen para ti este en este día y que comiences de la mejor manera.

Horóscopos Mhoni Vidente del 14 al 17 del 2020

Aries

Semana de tener cuidado con las malas energías o chismes recuerda amigo de Aries que siempre tu signo es presa de malas amistades. Así que te recomiendo poner una veladora azul el día 17 de septiembre y cargar un moneda de plata en la bolsa para quitar esas malas energías. Tendrás unos días de empezar de nuevo en cuestiones amorosas y estar con muchas buenas sorpresas y por fin te vas a sentir más tranquilo y con estabilidad emocional. Te llega un dinero extra por cuestiones de unas comisiones o un bono, no tengas miedo al futuro y anímate a poner un negocio o cambiarte de casa. Recuerda que tu signo siempre tiene que estar en movimiento para que tu energía positiva crezca mas.

Tramites de papelería escuela o estar pagando las colegiaturas, trata de ir con tu médico para que te cheques la piel o infecciones sexuales. Eres el mejor en cuestiones de ser líder natural y siempre resolver los problemas en su momento por eso trata de tomar cursos de liderazgo. Tendrás un cambio muy positivo después del día 15 tendrás la oportunidad de crecer más en lo laboral. Tus números de la suerte son 23, 10, compras un boleto de avión, tramitas un crédito. Cuidado con una expareja va tratar de envolverte otra vez pero recuerda te la va volver hacer así aléjalo de ti.

Tauro

A veces piensas en lo que no es y eso hace que te metas en problemas en tu vida diaria. Recuerda que tu signo es muy impulsivo y eso hace que se enoje sin razón así trata en esta semana no entrar en cuestiones de malos entendidos. Te voy a recomendar el día 15 de septiembre cargar una limón verde en tu bolsa junto a 7 hojas de ruda para cortar las malas energías que pueden estarte rodeando. Tendrás unos días de mucho trabajo y juntas laborales se avecinan cambios radicales y también reajustes así trata de irte preparando con un ingreso extra. Tramites de cambiar de razón social. Te llega un amor inesperado en estos días o te buscar un amor del pasado recuerda tu déjate querer y después vez con que pareja te vas a quedar. A los casados tramites de separación o pensión alimenticia. En cuestiones de salud trata de comer mucho y seguir con tu dieta recuerda que al tauro lo domina mucho los problemas de intestino y estomago así que cuidarse. Compras un reloj o celular, te regalan una mascota, sigues con tu curso de idiomas o sistemas. Tu números de la suerte son 24, 01, después del día 06 tendrás buenas noticias.

Géminis

Semana de suerte en todo lo relacionado al amor o conocer personas muy afines a ti y para los géminis casados podrán resolver problemas de separación o divorcio. En estos días solo debes de cuidarte de los robos o perdidas en la calle o ser más precavido. Por eso te voy a recomendar poner una veladora roja el día 16 de septiembre y dejarla prendida hasta que se acabe y bañarte durante tres días seguidos con un jabón de canela. Eso te ayudar alejar de ti los robos. Tramites de sacar un crédito o cambiar el carro. Tendrás que salir de viaje por cuestiones de un curso o capacitación.

Ten cuidado en lo laboral sobre todo con tu jefes te están checando tu trabajo trata de tenerlo al orden. Eres muy bueno para el deporte pero como eres el gemelo también te da problemas los vicios por eso necesitas controlar esos defectos y seguir adelante. Te llega un dinero extra por el pago de una deuda. Tendrás un golpe de suerte con el numero 08, 77, trata de jugarlo el día miércoles. Tu color le amarillo trata de usarlo más seguido.

Cáncer

Semana de tomar decisiones muy importante en tu vida laboral recuerda amigo de cáncer que tu signo lo guía mucha las emociones en el momento. Pero trata de pedir un buen consejo. Sabrás de chismes de un expareja. Te recomiendo prender un veladora blanca el día 17 de septiembre y cargar un escapulario de la virgen María para que te proteja de las pérdidas de dinero o fraudes. Eres muy bueno para comunicar y administrar recuerda que tu signo tiene mucha suerte. Pero a veces tú mismo te saboteas con platicarlo y por eso no te llegan las oportunidades así aprender a callar nuestros planes.

Pagas un deuda del pasado, tramitas un escrituras o cambios de razón social. Tendrás un cambio muy positivo después del día 11 de septiembre en cuestiones de proyectos o negocios. Tus números de la suerte son 27, 08.

Leo

Semana de estar con algo de presiones de trabajo o de salir de viaje recuerda que los Leo siempre dejan para lo último todo. Así aprende administrar tu tiempo y estar un poco menos estresado. Te llega un dinero extra por cuestiones de una liquidación o venta de un carro. Tendrás problemas de salud o de mucho cansancio y eso se debe que te absorbes muchas malas energías negativas alrededor tuyo. Por eso te recomiendo que el día 16 de septiembre darte unos baños de agua bendita con tantita sal en grano y un jabón de siete machos o de coco durante tres días. Eso te va proteger de las enfermedades.

Tramitas tu permiso de migración, pagas tu tarjeta, sabrás de un divorcio familiar, te piden prestado un amigo trata de prestarle solo la mitad. Será una semana de muchas fiestas o eventos sociales. Tus números de la suerte son 25, 06, te compras ropa y cambias tu look. Cuida a tu mascota va estar enfermita, arreglas tu carro de una llanta.

Virgo

Semana de festejos y grandes sorpresas para ti amigo de virgo recuerda que estamos en tu época de cumpleaños. Te rodean mucho los malos momentos o a veces sientes que las cosas no te salen como tú quieres y eso hace que te desanimas muy rápido. Por eso te recomiendo este día 16 de septiembre prender una veladora roja y darte un baño con canela y esencia de lavanda para que se corte todo ese tipo de energías negativas. Eres muy bueno para organizar fiestas o eventos y aparte que se da muy fácil ser muy servicial por eso trata de poner un negocio de ese tipo. Te pones a dieta por cuestiones de salud. Te busca un amor de fuera que hablara de amor verdadero hacia a ti.

A veces quieres ayudar a tu familia o amigos y cuando no puedes te sientes mal recuerda amigo de virgo que tu signo es así muy sentimental. Pero no te desanimes tu sigue con tu sentido de humanidad. Pagas tu tarjeta o un crédito, hablas con un abogado. Tendrás un golpe de suerte el día viernes con el numero 04, 33.

Libra

Semana de estar pensando cambiarte de casa o de comprar una, recuerda amigo de libra que tu signo siempre busca la estabilidad económica. Se mortifica mucho por su futuro por eso estás en tu momento de sacar un crédito y conseguir tu casa. En estos días tendrás mucho trabajo o juntas te van a dar un puesto nuevo o más responsabilidad laboral. Así trata de pedir tu aumento de sueldo o un bono, ten cuidado con las parejas amorosas que te dicen mentiras o no te enamores tan rápido. Ten cuidado con las brujerías o hechizos por envidia o rencor. Por eso te recomiendo que el día 17 de septiembre prendas una veladora blanca y cargues en tu bolsa un cruz de plata o madera para que te corte todo lo negativo. Te llega un amor nuevo será muy compatible contigo solo no le platiques de tus amores pasados, compras muebles para tu casa, te busca un hermana para pedirte un ayuda, te invitan de padrino en una fiesta, tendrás un golpe de suerte con los números 04, 37, 98.

Escorpio

Semana de empezar ahorrar o trata de no gastar en cosas que no necesitas recuerda que tu signo lo domina mucho el despilfarro así aprender a cuidar tu patrimonio. Tendrás juntas de trabajo y reclutas personal para un nuevo proyecto así tendrás unos días muy ocupado. Recuerdas mucho amor y eso hace que a veces tengas ansiedad por marcarle tu hazlo y veras como quedaras en paz tus sentimientos. Ten cuidado con problemas de espalda o pierna trata de hacer ejercicio pero no te lastimes. Preparas una fiesta para un familiar, te buscara un amiga de tu antiguo trabajo para invitarte a un proyecto nuevo. Tramitas tu seguro social o credencial de elector, eres muy bueno para organizar y estar siempre pensando cómo mejorar todo lo que te rodea.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda, a los escorpiones casados tendrán grandes problemas por una traición amorosa. Por eso te recomiendo que el día 18 de septiembre prendas una vela amarilla y ponerte un listón amarillo en el tobillo derecho con tres nudos amarrados para que te protejas de todo lo negativo. Tus números de la suerte son 31, 27.

Sagitario

Semana de muchos cambios personales y de reinventarse en todos los sentidos. Recuerda amigo de sagitario que tu signo es fuego y eso te hace siempre estar en constante proceso evolutivo. Cambias de escuela o carrera, tramitas un permiso de migración o residencia. Tendrás a pagar una deuda o demanda legal, eres muy bueno para el arte y siempre estar a la moda así trata de tomar un curso de eso y veraz que te va ir de lo mejor. Piensas mucho un amor que esta fuera o que no se han visto y eso hace que te pongas triste. Tratan de verse más seguido recuerda que la energía de sagitario se renueva mas rápido estando en pareja. Semana de pagar colegiaturas, te pones adieta o empiezas un régimen de ejercicio.

Compras un celular nuevo, muchas fiestas en estos días, preparas un viaje para el día 15 de septiembre. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de septiembre con el numero 02, 11.

Capricornio

Semana de encuentros con amores del pasado eso te va ayudar a ya definir tus sentimientos. Recuerda amigo de CAPRICORNIO que estas en la etapa de cerrar círculos y dejar el pasado atrás en todos los sentidos. Te viene una propuesta de un puesto de trabajo nuevo pero trata de no platicarlo mucho para que se te realice. Date baños de manzana y esencia de fresa en tres litros de agua el día 17 de septiembre que ese día para ti va ser increíble o te vendrá un golpe de suerte. El amor verdadero ya está en tu puerta así solo trata de calmarte que ya vas a ser feliz. Tramites de un crédito o pago de tarjeta, revisas tu carro o le haces un cambio de aceite. Te buscan familiares para invitarte a una boda.

Ya no eres un niño para pensar o soñar tanto recuerda que es tiempo de hacer algo para tu futuro y poner un negocio tiempos de crecer económicamente. Tu número de la suerte va ser 21, 08. Un amor sale de viaje y andarás un poco pensativo o triste no stress si va volver contigo. Tu jefe te pide un proyecto nuevo que eso te va ayudar a tener más reconocimiento, cuídate de dolores de espalda o estomago.

Acuario

Semana de estar muy estresado o con alguna enfermedad trata de tomar vitaminas para renovar tu salud. Recuerda amigo de acuario que tu signo siempre tiene que estar en constante aprendizaje o movimiento. Si no te aburres así a tomar ya la decisión de tomar un curso de idiomas o ventas. Eres el mas carismático del zodiaco por eso siempre vas estar acompañado o el amor se te va dar muy fácil así aprovecha esta semana que tendrás encuentros amorosos fugaces. Te viene un golpe de suerte el día 17 de septiembre que ese día te vendrá un dinero extra y ya cómprate carro nuevo recuerda que como te ven te tratan.

Tramites de hacienda o pagos de tarjeta, renuevas tu pasaporte, ten cuidado con problemas virales o dolores de pulmones trata de dejar el cigarro. Tu número de la suerte 03, 17, te invitan a un viaje en este mes de septiembre. Trata de no ilusionar tu pareja si no te vas a quedar allí siempre se claro en tus relaciones amorosas. A los acuarios casados serán padres.

Piscis