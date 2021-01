Horóscopos Mhoni Vidente domingo 24 de enero de 2021

México. – Descubre los atinados horóscopos para este domingo 24 de enero de 2021 por la astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que los astros te deparan en el amor, salud, dinero, familia y trabajo y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que se encuentran a tu alrededor. ¡NO TE LOS PUEDES PERDER!.

Foto: El Mañana de Nuevo Laredo

ARIES

Busca hoy la relajación en todo lo que hagas, Aries. Te conviene liberarte de la tensión acumulada y recuperar energía para afrontar la semana que llega y que posiblemente sea movidita a diario. Últimamente tienes la vena respondona muy acusada. No te gusta que los demás te contradigan y en alguna ocasión has llegado hasta a enojarte bastante.

No seas tan pragmática. Deja espacio para que los demás hablen y den su punto de vista. Respétalo aunque sea contrario al tuyo.

Enfadándote no conseguirás llevarlos a tu terreno, avanzarás más si a diario utilizas la diplomacia.

Últimamente has dejado de mirar a los ojos a la persona que ocupa tu corazón, como si te hubieras cansado, nativa de Aries. Si no es así y sigues teniendo sentimientos fuertes hacia él, modifica tu actitud hoy mismo. Pueden ser muy felices.

TAURO

Hoy, luchadora Tauro, lo que más te conviene es relajarte. Empieza el día con meditación o unos ejercicios de relajación, que serán mano de santo para que estés de muy buen humor. Pero piensa también en lo que te tiene preocupada y alterada a diario.

Sería muy positivo que comentaras este tema con tu pareja, si la tienes, porque su visión es más objetiva y lograría bajar tus niveles de preocupación a diario.

Por otra parte, puedes estar bien contenta porque en el trabajo todo marcha y dentro de nada puede que te llegue un dinerito extra como gratificación.

Disfrútalo e intenta reservar un poco ya de cara a una posible salida más adelante en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, aventurera Tauro. Una amiga está seriamente preocupada por ti y por tu estado de ánimo, hoy tranquilízala y dale las gracias por su interés.

GÉMINIS

Si hoy la báscula de tu baño te da la señal de alarma, sibarita Géminis, plantéate empezar mañana mismo una rutina alimentaria que elimine de tu dieta los fritos y las grasas saturadas a diario. Puedes tomar hoy y todos los domingos o festivos estas tapas que tanto te gustan, pero sin abusar.

Y durante la semana nada de nada. Hazlo y tómalo como un hábito muy necesario o acabarás sin poder abrochar tu ropa. Una paellita los domingos está muy bien, pero a diario da preferencia a las verduras, ensaladas y carne o pescado a la plancha. Además te sentirás enseguida más ligera y menos somnolienta, nativa de Géminis.

Hay alguien de tu entorno que quiere presentarte a una persona pero tú no estás por la labor. Acepta hoy su propuesta porque te puedes llevar una buena sorpresa.

CÁNCER

Excelente día hoy para disfrutar de todo aquello y aquellos que quieres, empática Cáncer. Tienes muchos amigos pero todavía deberías ampliar más el círculo, no te quedes siempre con la misma gente, entre otras cosas porque si lo propicias conocerás personas que serán muy importantes en tu vida a diario, mucho más de lo que te imaginas.

Pero has de poner de tu parte. A partir de hoy mismo recuerda que no has de perder el contacto con la gente. Los mensajes de whatsapp son tu herramienta para ello.

No te cuesta nada y ganarás mucho. Esta relación social será la clave de muchas oportunidades en todos los terrenos a diario.

En el ámbito sentimental, si eres en estos momentos un corazón libre, nativa de Cáncer, en estos días te saldrán romances y algunos muy divertidos, pero sin visos de compromiso.

LEO

Te espera hoy un domingo glorioso en el que pueden cumplirse tus deseos respecto a la persona que llevas en el corazón, afortunada Leo. Tendréis tiempo de hablar con calma y relajación, algo que a diario parece imposible.

Busca un ambiente relajado, en casa o en algún entorno en plena naturaleza. Pasear y hablar propiciará que podáis contaros muchas cosas que hasta ahora no sabíais el uno del otro. A la vuelta, con el ánimo sereno, pasa por casa de la familia.

Hoy es un buen día si todavía no conocen a tu chico. Necesitas integrar tus mundos y tu pareja también se alegrará porque necesita sentir que forma ya parte de tu vida y de tu entorno a diario.

Si eres un corazón libre, no te hagas la tímida como arma de conquista, seductora Leo. No te va nada este papel.

Foto: MARCA Claro USA

VIRGO

Hoy sí que no te puedes escapar de una visita a la familia, Virgo, aunque sea rápida. Puedes aprovechar para que conozcan a tu pareja si hace poco que sales con alguien.

El ambiente hoy te será propicio, se caerán bien y ya sabes lo importante que es esto para que tú puedas estar tranquila a diario. También te sentará genial salir de la ciudad, ¿qué tal un picnic en un plena naturaleza? Los paseos en los bosques, entre los árboles, recargan las pilas.

Abrázate a uno si te es posible e imprégnate de su energía. Si hoy una amiga te reclama, solicitada Virgo, es que necesita mucho que la escuches.

Haz lo posible para hablar con ella y si es algo menos urgente, queda para mañana a la salida del trabajo. Es bueno prestar a diario ayuda a quien la necesita.

LIBRA

Amigas, con gente de la familia, sociable Libra. Has de pasar más tiempo a diario con estas personas que te quieren y no dejarles tanto de lado a causa del trabajo. Es importante mantener estas relaciones por el bien de todos.

En tu círculo social hay alguien que te puede contar una cosa que te interesa mucho. En el amor, si todavía eres un corazón libre quizá es porque quieres, atractiva Libra.

Estas dejando pasar oportunidades a diario porque no te atreves a dar el paso. Sería bonito que lo diera él, claro, pero quizá es tímido o teme el rechazo.

No hace falta que te declares, sólo sé amable, entabla conversación y sugiérele que toméis juntos un café. El resto vendrá rodado. Hazlo hoy mismo.

ESCORPIO

Si hoy has amanecido de no muy buen humor y sin ganas de moverte de la cama, es que algo te está preocupando, sensible Escorpio, y tal vez ni tan siquiera eres consciente de ello. Como es festivo te puedes permitir holgazanear, pero sin pasarte.

Piensa en lo que te tiene a diario triste o nostálgica escuchando tu música preferida y búscale el lado bueno, porque seguro que lo tiene. Esto seguro que te mejora el ánimo.

Luego intenta fluir con el entorno, sin planes programados, o muy pocos. No te alteres si algo no sale como tenías previsto. Es la mejor fórmula para evitar quebraderos de cabeza a diario.

Si te llama un amigo para veros hoy, nativa de Escorpio, acepta. Te hará ver la vida desde otro prisma que es justo lo que estás necesitando.

SAGITARIO

Si hoy las cosas no te salen como tenías calculado, meticulosa Sagitario, tómatelo con calma. No te enfades porque puedes arruinarte el día y sería una pena. La paciencia es una cualidad muy necesaria a diario y para ti todavía más, que llevas un tiempo en que parece que todo tenga que ser tal como tenías pensado.

Si a diario reaccionas bien ante los imprevistos, comprobarás que las situaciones que llegan sin que lo esperes no son tan malas, a veces incluso son muy positivas.

Hay una persona a tu alrededor que te ha invitado un par de veces, pero de estas salidas no has sacado nada en claro, desconcertada Sagitario.

Tú crees que se trata sólo de un amigo, pero busca algo más, sólo que teme al rechazo. Si te gusta, tírale tú los trastos hoy mismo.

CAPRICORNIO

Es posible, Capricornio, que hoy no te salga nada como tú esperas y es probable que tengas que ir improvisando, porque a diario la vida se organiza de forma misteriosa.

Esto en realidad es una gran experiencia y casi siempre acaba siendo divertido y positivo. Pero de todas formas tú traza hoy tus planes para pasar el día de un modo más o menos previsible.

Si has de cambiar lo que tenías pensado, ten la seguridad de que es por algo que acabará beneficiándote, luchadora Capricornio. Si hay cambio de planes, intenta hoy dominar los nervios y la ansiedad porque no te resuelven nada, al contrario, te hacen ver las cosas por el lado negativo.

Y no te desesperes si las cosas no llegan cuando tú quieres. No puedes controlar los tiempos. Pero eso que tanto deseas a diario viene de camino.

ACUARIO

Estás pasando una etapa un poco extraña, sociable Acuario. A diario te gusta aislarte, estar sola y esto tus amigos y amigas lo están notando, por eso insisten en proponerte salidas y planes que no llegas a aceptar.

Si hoy es uno de esos días en que necesitas pensar más que hablar, sal de casa y patea la ciudad, descubre rincones donde nunca habías estado antes.

Quizá a medio paseo te entren ganas de llamar a un amigo o una amiga para compartir el resto de la jornada. O puede que te pongas en contacto con esta persona que has conocido hace poco y con la que notas una conexión especial, romántica Acuario.

Esas ganas de soledad a diario tienen un origen y éste puede estar en el trabajo. Piénsalo y soluciónalo, porque no te conviene pararte en estos momentos.

Foto: Mystic Attitude

PISCIS

Una persona a la que respetas mucho, nativa de Piscis, te dijo hace poco que no dejaras de aprender y de soñar a diario si querías mejorar tu vida. Un sabio consejo que estás intentando seguir al pie de la letra y que debes recordar especialmente hoy.

Ahora estás en ello, buscando clases en las que apuntarte y recordando aquel antiguo proyecto que quedó en la cuneta. Es tan buena esta forma de proceder que sólo puede estar encaminada al éxito, brillante Piscis.

Si andas hoy por la red puedes encontrar muchas cosas interesantes para este nuevo estilo de vida que has iniciado y que has de mantener a diario.

Si alguien te ha propuesto una cita para conoceros mejor, no le digas que sí a la primera pero tampoco tardes demasiado en aceptarla o pensará que no tienes ningún interés. Escoge bien el momento.

Con información de MhoniNoticias

