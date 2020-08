Horóscopos Mhoni Vidente fin de semana agosto del 28 al 30 del 2020 en los que sabrás cual es el camino que los astros le muestran a la pitonisa para ti.

Sus acertados pronósticos le han labrado una reputación que habla por sí sola a la pitonisa cubana. Quien día tras día comparte con millones de fieles seguidores sus maravillosos e inspirados consejos.

El fin de semana comienza nuevamente, sin embargo cada día es una experiencia única por lo que siempre pensando en tu bienestar. Mhoni Vidente ha puesto a tu disposición los acertados horóscopos de fin de semana del 20 al 30 agosto del 2020.

Horóscopos Mhoni Vidente fin de semana 28 al 30 de agosto

Aries

Fin de semana de tomar decisiones firmes en tu vida personal; los que tienen pareja atravesarán por fuertes energías encontradas en cuestiones amorosas. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Capricornio, Piscis y Leo. Aprovecha este viernes para poner en orden tus pendientes de trabajo a fin de liberar un poco de estrés. Realizas pagos de tu tarjeta de crédito.

Ten mucho cuidado con tus gastos. Ya no seas tan consentidor con tus hijos o con tus sobrinos. Tu golpe de suerte será con los números 09, 21 y 37. Recibes una invitación para salir de viaje en estos días. Un amigo te pedirá un consejo respecto a un divorcio. Trata de cuidarte de las envidias y mal de ojo, recuerda que tu signo siempre brillará y eso le molesta a los demás. Sales el domingo a convivir con tus amigos.

Tauro

Utiliza este fin de semana para acomodar tu vida laboral, tu signo es fuerte y casi nunca demuestra tener problemas, pero debes valorar si ese lugar te hace feliz o es mejor buscar un trabajo que te valore más como persona. Cuídate de problemas legales, trata de resolver todo en su momento. Te busca un amor del pasado para platicar, recuerda que todos cometemos errores y es bueno recapacitar sobre tus decisiones.

Te haces una revisión dental. Arreglas tu coche o decides cambiarlo por uno más reciente. Ten cuidado con tu carácter, es mejor no opinar y mantenerte al margen de las situaciones complicadas para no perder los estribos. Sábado y domingo visitarás a tu familia. Limpias tu clóset. Empiezas una rutina de ejercicio y dieta para verte de lo mejor a fin de año. Tus números de la suerte serán 07 y 66.

Géminis

Atravesarás por muchas presiones en tu trabajo y en tu vida personal, tu signo es muy aprensivo y le cuesta trabajo desligarse de situaciones complicadas, por eso te recomiendo analizar todo lo que tienes en planes y que en las discusiones no te alteres. Sales de viaje con tu familia. Decides remodelar tu casa o comprar muebles. Cuídate de problemas en la piel.

Recibes un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son 04, 28 y 33. Te busca un amor del pasado para reclamarte o discutir, trata de bloquearlo de tu vida. Compras ropa o decides cambiar tu look. Recibes la noticia de que un familiar se casará. Revisa bien tus finanzas y ya no gastes dinero en artículos que no necesitas. Este sábado y domingo intenta tomar un curso de sanación, recuerda que a los Géminis les encanta lo místico.

Cáncer

Fin de semana de estar con una intensa energía positiva a tu alrededor para empezar ese negocio que tienes en mente en fines de semana. Ten en consideración que debes ser discreto con tus asuntos para que no te llenes de envidias. Eres de los más comunicativos del Zodíaco, pero te recomiendo platicar tus logros únicamente a tus familiares más cercanos.

Te busca un amigo para invitarte de vacaciones en estos días. Ya no pelees con tu pareja, trata de no inventar celos y disfruta del amor. Para los Cáncer que se encuentran solteros vendrá un amor nuevo y apasionado del signo de Escorpión o Piscis que será muy compatible. Decides estudiar los fines de semana algo relacionado con el arte o diseño. Ya no busques en otras personas lo que necesitas, apóyate más en tu familia. Tus números de la suerte son 01 y 23.

Leo

Viernes de complicaciones en tu trabajo y problemas personales. Será un día de energías revueltas, por eso te recomiendo que evites tomar decisiones importantes, como firmar contratos o solicitar créditos bancarios. Fin de semana para relajarte y salir de paseo con tu familia. Haces cambios en tu casa para sentirte más confortable. Te buscan tus padres para invitarte a una fiesta familiar.

Trata de no ayudar a todo mundo, porque después te pueden decepcionar; es mejor ayudar sólo a quien realmente será recíproco. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 y 89. Sigue con el ejercicio y dieta, trata de no tomar mucho alcohol ni comer en exceso para que después no tengas problemas estomacales. Recibes un regalo por parte de un amor nuevo. Tendrás mucha compatibilidad con gente de Aries y Géminis.

Virgo

Tu signo se llenará este fin de semana de buenas noticias y energías positivas, así que aprovecha para renovarte por completo. Por estar cerca la fecha de tu cumpleaños, tu fuerza espiritual se vuelve más fuerte. Recibes un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Un familiar te invitará a ser padrino en su boda. Ya no pongas pretextos para volverte a enamorar y date la oportunidad de ser feliz, tus signos más compatibles son Aries, Capricornio y Piscis.

Te busca un abogado para arreglar asuntos de una propiedad o coche. Recibes un dinero extra por lotería con los números 03, 22 y 71, trata de jugarlos este domingo. Cuidado con lo que comas este fin de semana, recuerda que uno de tus puntos débiles es el intestino o el estómago. Decides cambiar de plan de telefonía por uno más barato.

Libra

Fin de semana de buena suerte en tu vida y, sobre todo, de reinventarte en el amor, recuerda que a tu signo le hace bien vivir una relación amorosa y éste es el momento de dejarte querer. Trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en el futuro.

Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Comprarás ropa y cambiarás tu look. No seas impulsivo y enojón en tu trabajo, ten en cuenta que el que se enoja pierde. Sal el domingo a pasear y tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo del signo de Capricornio o Tauro se enamora de ti, aclara la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 18 y 33.

Escorpión

Tendrás toda la energía positiva para salir adelante, recuerda que tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo y en especial en el trabajo, así que toma cursos los fines de semana para estar mejor preparado y profundiza tus conocimientos en tu carrera. No te enamores rápidamente de esa persona que acabas de conocer, tienes que aprender a tomar con calma las relaciones amorosas.

Escucha los consejos de tus padres, porque ellos siempre querrán lo mejor para ti. No prestes dinero, eso te puede robar tu suerte en cuestiones económicas. Tus números mágicos para los juegos de azar serán 06, 32 y 55. Trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad. Decides empezar un negocio los fines de semana para ganar un dinero extra y tener mayor estabilidad económica.

Sagitario Tendrás días con mucho trabajo y pendientes, trata de organizar mejor tu tiempo para que aproveches al 100% todo el fin de semana para relajarte y divertirte; recuerda que no todo en esta vida es trabajo. Recibes un dinero extra por el pago de una deuda del pasado; te recomiendo ahorrarlo. Realizas cambios en tu casa y compras muebles. Este sábado es ideal para salir con tu pareja a cenar o de fiesta con tus amigos. Te llega un regalo inesperado. Tu día con mayor suerte será el domingo y tus números mágicos 05, 21 y 77. Estarás un poco pensativo por un amor del pasado, pero tu signo es muy orgulloso y nunca regresa a viejas relaciones, así que llénate de energías positivas y sal a conocer a personas más compatibles, sobre todo, de los signos de Leo y Piscis, pero procura llevar las cosas con calma.