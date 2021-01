Horóscopos Mhoni Vidente fin de semana del 29 al 31 de enero de 2021

México.- Descubre lo que te espera para este viernes 29 de enero de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Si tienes que firmar un documento importante, lee con atención la letra pequeña Aries. Es un día muy propicio para hacer buenas compras y para cambios de imagen. En el trabajo no busques problemas, dedícate a tus asuntos y te irá mucho mejor.

Se te presentará una oportunidad magnífica en el amor para renovar tu relación. Tu vida sentimental pasa por un momento muy bueno, habrá novedades positivas.

Tus hijos, si los tienes, te van a dar una gran alegría en este día. Quizá salgas a sitios divertidos o hagas algo especial con tu pareja o amigos.

Trata de encauzar mejor el exceso de energía que tienes haciendo deporte. Disfrutarás de un gran equilibrio emocional y tendrás las ideas muy claras, pero tu ritmo de vida es estresante, párate, toma aire y sigue, pero de otra manera. En un momento dado, te puede llegar el estrés, intenta descansar lo necesario.

TAURO

Tauro, sigue un orden de prioridades, no pretendas abarcarlo todo en el trabajo. Iniciarás una época muy favorable en lo que respecta al plano profesional. Económicamente debes afrontar algunos gastos, pero es algo que tenías que tener previsto.

Tendrás el respeto de todos tus compañeros por haber hecho las cosas bien. Los problemas que habías tenido con la familia van a mejorar los próximos días.

En el amor, si sabes lo que quieres y diriges todos tus esfuerzos a conseguirlo, lo harás. Tienes posibilidades de recibir una grata sorpresa o noticia que no esperabas. Relájate, dale a las cosas la importancia que tienen, ni más ni menos.

El estrés puede minar un poco tu salud, trata de descansar y recuperarte. Sigues algo mal de energía, intenta descansar si ves que lo necesitas. Frena un poco el ritmo en el trabajo y organiza mejor tus prioridades.

GÉMINIS

Si te organizas mejor en el trabajo, el día te cundirá mucho más Géminis, inténtalo. Vas a sumar puntos en tu empresa gracias a tu buen hacer y tus ideas brillantes. Te mostrarás con creatividad y entusiasmo, algo que será valorado.

Trata de compaginar tu vida laboral con la personal, trabajas demasiado. No hagas nada de lo que no estés con absoluto convencimiento y pide segundas opiniones.

Te sentaría muy bien salir y pasarlo bien con los amigos, no todo es trabajar. Es un momento muy propicio para destacar en salidas y reuniones.

No escuches los comentarios de cierta persona, tú sabes que estás actuando bien. No descansas bien por las noches y por eso te cuesta un poco seguir el ritmo.

Trata de desconectar un poco de todo, aíslate y relájate escuchando música. Por lo demás, tienes un estado de salud envidiable, no dejes de aprovecharlo.

CÁNCER

Estás en un buen momento económico y vas a poder permitirte ciertas cosas Cáncer. Ten cuidado con tu dinero, estos días no son favorables para contraer deudas. Vas a tener un importante éxito en el trabajo o en los estudios este día.

Tienes un proyecto profesional olvidado que tal vez deberías desempolvar. Irradiarás simpatía y buen humor, y te divertirás junto a quienes te rodean. Tienes una buena etapa en el amor, estás con seducción y harás conquistas.

Tu carisma será la clave de tus relaciones personales, tendrás mucho éxito. Procura cambiar de actitud y busca el lado positivo de las cosas, que la tienen.

Buen momento para abandonar malos hábitos, tienes mucha fuerza de voluntad. Con deporte eliminarás tensiones y ejercitarás tus músculos al mismo tiempo. Vas a cuidar mucho tu salud y estás en un buen momento para hacer cambios de hábitos negativos.

LEO

Laboralmente tendrás que pensar bien las cosas antes de lanzarte a hablar Leo. No te dejes llevar por las apariencias y no juzgues tan deprisa a la gente en el trabajo. Si te planteas un cambio de casa te irá muy bien, este es un momento propicio para ti.

Resolverás por fin un problema económico o laboral que tenías pendiente. Pronto habrá oportunidades que te permitirán dar un paso en tu carrera.

No quieras precipitar los acontecimientos en el amor y ten paciencia, todo llegará. Tienes confianza en ti y por muy poco que te esfuerces conseguirás lo que quieres.

Tu hogar será hoy el lugar perfecto donde descansar de la rutina diaria. Vives una etapa en la que tu cuerpo y tu mente se encontrarán en alza. A poco que te cuides, te vas a sentir fuerte, vital y con mucha energía. Tu carisma y tu poder de persuasión se verán reforzados, sácales partido.

VIRGO

Organízate mejor y no tendrás problemas a la hora de finalizar tus tareas Virgo. Si estabas detrás de una inversión inmobiliaria, ahora podrás concretarla. Actúa con rapidez en el trabajo para que no te quiten las ideas, lánzate.

Te devolverán un dinero que te debían, si es tu caso, y te vendrá fenomenal. En el terreno personal y sentimental las cosas estarán tranquilas y apacibles.

Si estás pensando en declararle tu amor a alguien del signo Sagitario, no lo dudes, hazlo. No descartes tomar la iniciativa con quien te gusta, tienes posibilidades. Son unos días idóneos para iniciar un programa de ejercicios.

Aprovecha esta buena época para cambiar hacia costumbres más saludables. Tienes mucha vitalidad y ganas de viajar a sitios nuevos, hazlo si puedes y te dejan. Toda actividad será poca para ti estos días, tu nivel de energía es muy alto.

LIBRA

Laboralmente tiendes a involucrarte en batallas inútiles Libra, intenta evitarlo. Tienes la costumbre de gastarte demasiado en compras, intenta controlarte. Un amigo intentará promocionarte en el trabajo, escúchale con atención.

Deja el coche aparcado y sal a estirar las piernas, necesitas respirar. Aunque tu familia no apruebe las decisiones que tomas, debes seguir adelante. En el amor, se esperan cambios en tu vida, tanto si tienes pareja como si no.

Te vas a divertir y conseguirás olvidarte de todos los problemas este día. No hagas ahora esfuerzos para los que no tienes costumbre, cuídate un poco.

Puedes cambiar algunos hábitos perjudiciales con mucho éxito, tendrás la voluntad necesaria. Te sentará muy bien salir a respirar aire puro después de la jornada laboral. No te compliques la vida ni le des tanta importancia a las cosas. Relájate, tu salud lo agradecerá.

ESCORPIO

Te irá muy bien en la economía pero de momento procura no gastar mucho Escorpio. En el trabajo pondrán a prueba tu paciencia, tómate las cosas con calma. No vas a parar ni un momento, tendrás mucha actividad laboral y en lo social.

Podrías tener algunos momentos un poco difíciles, paciencia. Se te ocurrirán grandes planes que no debes dudar en llevar a la práctica. Sé perseverante en el amor y no tires la toalla, el éxito que buscas te llegará con esfuerzo.

No te desanimes ante un invierno negativo y sigue insistiendo, no te rindas. Este día tendrás un respiro que te permitirá recuperarte. Intenta desplazarte este fin de semana o realizar alguna actividad energizante.

Deberías dormir al menos seis horas diarias para recuperarte de tus esfuerzos. Anímicamente tendrás estabilidad y eso se notará en tus relaciones personales.

SAGITARIO

Te podrían proponer un negocio, pero debes pensártelo muy bien primero Sagitario. Vas a tener oportunidades para ascender o mejorar en el trabajo, adelante. Procura establecer un orden de prioridades a la hora de gastar, controla.

Estás en un momento de buena suerte para todo lo relacionado con el amor. Te sentirás fuerte e irradiarás un magnetismo que atraerá a los que te rodean. No actúes sin pensar y antes de dar un nuevo paso medita bien las cosas.

Dispondrás de buen humor y tu compañía será muy solicitada este día. Procura tomarte un respiro después de las tareas de cada día o hacer algo de ejercicio. Llevar un ritmo de vida más activo te sentará muy bien.

Tienes mucha energía. Te vendría bien divertirte un poco y salir a sitios nuevos, te recuperarás. No dejes de hacer ejercicio si te gusta, te vendrá muy bien para relajarte.

CAPRICORNIO

Es un buen momento para que te plantees hacer algo nuevo e interesante en el trabajo Capricornio. Si piensas hacer alguna compra importante, has elegido un día adecuado. Te gustaría mejorar tu situación económica, pero todo llegará en su momento.

Ve organizando bien tu agenda porque dentro de poco te faltará el tiempo. Estás abandonando mucho tu vida personal, sal un poco más y diviértete.

Estos días son propicios para entablar relaciones o consolidar las recientes. No siempre puedes esperar que te lo den todo, debes transigir un poco.

Te sientes un poco inestable y con nervios, pero se te pasará, ten calma. No te dejes llevar por los altibajos de ánimo, pronto te sentirás mejor.

Vas a estar cada vez mejor de salud, con más energía y vitalidad, disfrutarás el día. Vas a tener unos días más relajados por delante para descansar y pasarlo bien.

ACUARIO

Tendrás éxito en el trabajo, no dejes de agradecérselo a quien te haya ayudado Acuario. Tendrás que dejar algunos proyectos para más adelante, pero ya saldrán. Tendrás alguna experiencia nueva que te proporcionará una gran enseñanza.

Tu economía empieza a dar un giro hacia la estabilidad, te vendrá muy bien. En el amor, te vendría bien dar el primer paso hacia esa persona que te gusta, te irá bien.

Una persona mayor de tu familia te necesitará más que nunca, atiéndela. Podrías pasar muy buenos momentos en compañía de los niños de la familia.

Trata de mantener más orden en tus horarios y verás cómo tu salud mejora. Estás con cansancio y sin muchas ganas de moverte, cuídate mucho estos días.

Vas a dedicar más tiempo a cuidarte y a tus asuntos, de esta forma estarás muy bien. Tendrás algunos altibajos emocionales, pero físicamente estarás muy bien.

PISCIS

Deja los asuntos del pasado y céntrate en todo lo que tienes por delante Piscis. Vas a necesitar mucha mano izquierda con tus jefes, pero tienes recursos. Procura no discutir en el trabajo, la diplomacia te ayudará mucho más.

Te esperan novedades en el terreno laboral y económico, y serán positivas. No prestes atención a comentarios sobre un amigo que no son ciertos.

Mantén una actitud positiva con la gente y te irá muy bien en las relaciones. Una persona amiga podría iniciar una separación estos días y te afectará.

Si proyectas un cambio para este día todo irá fenomenal, está favorecido. Una buena alimentación será tu mejor aliada para tus problemas.

Te sentirás bien, con tranquilidad y relajación, disfrutarás de todo en este día, pero tu salud agradecería un cambio en ciertas costumbres negativas que tienes.

