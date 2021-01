Horóscopos Mhoni Vidente sábado 09 de enero de 2021

México. – Descubre las acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco por la astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que los astros te tienen preparado en el amor, dinero, salud, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que se encuentran a tu alrededor. ¡NO TE LOS PUEDES PERDER!.

Foto: La Verdad Noticias

Aries

Hoy, nativa de Aries, te invade ese espíritu de rebeldía, de ir contra corriente, que te caracteriza por la naturaleza de tu signo. A diario te gustaría hacer las cosas a tu manera pero en ocasiones esto no es posible. Si esto no sucede hoy, no te pongas de mal humor ni te desesperes, ten un poco de paciencia, porque acabarás saliéndote con la tuya, aunque no sea de manera inmediata. Querer imponer no sirve de nada, a lo sumo para crearte enemigos. Hoy es una jornada de renacimiento del amor, muy feliz para quienes llevan un tiempo en su relación sentimental. Habrá momentos de gran pasión que tienes que aprovechar, enamorada Aries y conseguirás que la llama siga encendida. Disfruta de tu intimidad junto al ser amado, es una faceta muy importante tanto para la relación en sí como para los demás aspectos de tu vida. A diario te sentirás mucho mejor emocionalmente si reservas este espacio tan privado y no permites que nada lo afecte.

Tauro

Has entrado en un ciclo de transformación, luchadora Tauro. Hoy te sentirás especialmente contenta, más positiva y con ánimos para afrontarlo todo. Sé consciente de ello y no dejes que pase de largo, conserva esta sensación a diario y comprueba como con esta actitud todo se resuelve mucho más fácilmente. Sobre todo, abre los ojos, porque con tu despiste habitual no te has dado cuenta de que alguien importante te está ofreciendo algo que mejorará tu vida, soñadora Tauro. A veces hay que leer entre líneas y “escuchar” los silencios, que a veces expresan más que las palabras. Pon en marcha tu “parabólica” y verás de qué se trata. Podrías sorprenderte con lo que puedes llegar a descubrir a diario si lo haces. Hoy también puedes sentir una conexión especial con alguien. Haz caso de esta sensación, dale la importancia que merece. Explora este terreno, que te traerá muchas alegrías en el futuro. Mientras, muéstrate asequible, no cierres las puertas a nada..

Géminis

Hoy será un día importante, decisivo para las Géminis. Quizá no te has enterado muy bien de las cosas que se cocían a tu alrededor a diario, porque no te interesaban o simplemente porque no les habías prestado atención. Hoy tienes que abrir los ojos y ver cómo es en realidad lo que pasa en tu entorno, date cuenta de que con tu actitud puedes cambiar ciertas circunstancias. Sólo así podrás encontrar solución a tus problemas. No escondas más la cabeza debajo del ala. Te servirá para ver quienes son las personas que están realmente a tu lado y en las que puedes confiar a diario, que no son tantas como tu crees, nativa de Géminis. Tu pareja puede sincerarse hoy y contarte algo que ni tan siquiera sospechabas. Será una prueba de fuego para la relación y depende de ti superarla. También podría ser que fueras tú quien tuviera algo que contarle. Si es así, no esperes más a hacerlo. Todo se arreglará si hay verdadero amor.

Cáncer

Estás hoy un poco angustiada, nativa de Cáncer, y es a causa de tu sentido de la responsabilidad, que se sale de todos los límites. Deja de pensar que has de controlar a diario todo lo que sucede a tu alrededor. Esto te causa sentimientos de culpa que no tienen ninguna razón de ser. Piensa de manera más positiva y verás las cosas de distinta manera. Si alguien quiere hacerte participar de un tema que no te incumbe aprende a decir que no y no cedas cuando te presionen para que cambies de idea. Hoy puedes recibir un mensaje de una persona que estuvo relacionada sentimentalmente contigo en el pasado. Tanto si terminaste bien como si terminaste mal con ella, no te interesa que le dejes entrar nuevamente en tu vida, ni tan siquiera en calidad de amigo y mucho menos que vuelvas a verle a diario, sensible Cáncer. Mira hacia el futuro y piensa en la persona que ahora te hace la vida feliz.

Leo

Hoy es un buen día para los corazones libres del signo de Leo. Si estás en ese grupo, una persona especial se cruzará en su camino y puedes sentir un verdadero flechazo, una atracción irresistible hacia alguien. Pero si te ocurre, no te muestres tan impulsiva como otras veces, deja que las cosas vayan pasito a pasito, sin precipitarte porque será mucho mejor para ti y para que los acontecimientos se desarrollen a pedir de boca. Saborea toda la ilusión, el deseo y el romanticismo que propiciará esta relación a diario, mejor que quemar todas las naves en dos días. Y ten bien presente de que aunque dediques tiempo al amor, apasionada Leo, también tienes que estar pendiente a diario de otras cuestiones importantes, como la familia y el trabajo. No puedes darte el lujo de perder el tiempo ahora o corres riesgo de perder lo que has conseguido con tanto esfuerzo. Prepárate para el lunes, tendrás que demostrar lo que vales. Lo harás muy bien.

Foto: Freepik

Virgo

Si hoy no has conseguido recuperarte todavía del esfuerzo y el estrés de los días de fiesta, agotada Virgo, no es porque estés flojilla, es porque si te piden ayuda se la das toda a todo el mundo y a diario acabas siendo tú la que hace las cosas mientras los demás se lo miran. Ve soltando cargas a diario y que cada palo aguante su vela, o no te recuperarás del agotamiento. Está bien ayudar al prójimo, pero responsabilizarse más que el propio o la propia interesada, es una locura. Además, luego te invade una sensación de frustración porque no ves que te lo agradezcan. Para el carro y no te des tanto a los otros. Has de ser un poquitín egoísta, nativa de Virgo, y procurar por ti misma. También tu pareja necesita hoy una lección de convivencia. Si a diario sólo colabora en las tareas del hogar, hazle saber que “tiene” que compartirlas al cincuenta por ciento. Es lo justo. Si hace como que no lo entiende, no te interesa.

Libra

Una persona de tu entorno, quizá incluso de la familia, te propondrá hoy un negocio en el que quiere que intervengas, avispada Libra. No tendrías que cambiar de trabajo, se trata sólo de compartir una buena idea que ha tenido en plan asociación. Acéptalo porque te puede reportar ingresos extra en un futuro no demasiado lejano. Ahora tu economía está bastante saneada y no tienes preocupaciones por este tema a diario, pero si sales hoy de compras o te decides a pasar la tarde viendo rebajas por internet, procura elegir bien y no confíes en que puedes pagar lo que se te antoje, porque el dinero se acaba rápidamente. Si ves que hoy tienes un día de estos que la tarjeta de crédito va a echar humo, cambia el plan, no te acerques a la tentación, nativa de Libra. Mejor queda con alguna amiga y sal con ella a pasear y a charlar, porque siempre viene bien intercambiar opiniones con alguien. Evita a diario los gastos innecesarios, dentro de un tiempo lo agradecerás.

Escorpio

Magnífica jornada hoy para las Escorpio, y mucho mejor si sales con tus amigos. Tendrás la posibilidad de conocer gente nueva que te abrirá muchos horizontes a diario en el futuro. Presta atención a lo que se dice, lo que comentan, porque será tu fuente de inspiración dentro de muy poco y la vas a necesitar. Unas palabras de alguien a quien acabas de conocer tienen la clave para que sigas adelante con un proyecto que te ilusiona a diario desde hace tiempo. La única sombra del día es que puedes sentirte herida por un comentario del que te acabas de enterar de alguien que no te aprecia, sensible Escorpio. Ya que estás advertida, ponte la coraza y no dejes que estas cosas negativas te afecten tanto a diario. Todo el mundo tiene algún enemigo. Además, una persona que tienes muy cerca te defiende a capa y espada. Si todavía no has iniciado una relación con él o no se te ha pasado por la cabeza, quizá podrías ir empezando a pensártelo.

Sagitario

Ya ha pasado todo el ajetreo y ahora estás ya más relajada que en estas semanas anteriores, nativa de Sagitario. Has conseguido liberarte de todo lo que te agobiaba a diario o de gran parte de ello. Hoy tienes que adoptar una actitud positiva y mantenerla a diario en las próximas semanas. Da un repaso a todas las cosas buenas que te rodean. Siéntelas, agradécelas. Estás como un roble, tienes trabajo, dinero, proyectos y una ilusión sentimental, sea pareja o todavía no. Trabaja a diario para que cada uno de estos aspectos prospere y ya no se puede pedir más a la vida. Hoy no es el momento de lanzar a la persona que amas una pregunta incómoda que te anda rondando por la mente a diario desde hace tiempo, curiosa Sagitario. Ya llegará la ocasión de planteárselo, pero ahora piensa sólo en vivir a lo grande este fin de semana.. De momento, disfruta de lo que tienes y evita preguntas que no aportan nada a la evolución de vuestro amor.

Capricornio

Últimamente te estás mostrando un poco impaciente con todo en general, nativa de Capricornio, y esto te ha venido ocurriendo a diario en las últimas semanas. Lo peor es que ahora, que ha pasado la vorágine de las Fiestas, sigues más o menos igual. Si alguien no te llama cuando crees que debería hacerlo, te alteras, si no consigues de manera inmediata resultados en el trabajo, te desmoronas; si no aparece todavía esta persona especial en tu vida, te desesperas y piensas que se te va a pasar el arroz. Nada de esto debería ser así. Lo que pasa es que tienes poca paciencia y esto es la causa de bastantes de tus problemas a diario. El mundo no se hizo en un día. Hoy, sin embargo, puedes tener sorpresas agradables en la vida sentimental, desconfiada Capricornio. Si tienes pareja, puede que tu chico piense que ya es hora de dar un paso adelante. Si crees que no estás preparada para ello, sé sincera, más vale esperar.

Acuario

Ésta será una jornada importante para ti, nativa de Acuario, de las que se recuerdan en mucho tiempo porque hoy sabrás algunas cosas que ignorabas y tener este conocimiento te ayudará a decidir mejor a diario. Saldrás de dudas porque tu voz interior te guiará por el camino adecuado. Lo verás todo muy claro y esto te ayudará en tu camino ascendente. Pero también te enterarás de un rumor que circula y que te atañe directamente. No te deprimas ni dejes que la ira se apodere de ti. Ya sabes que siempre habla quien más tiene que callar. Pues eso. Pero sí que es aconsejable que a partir de ahora vigiles bien con quien te enrollas a diario y qué le cuentas. Hay gente que no es digna de que se les confíen secretos ni intimidades, confiada Acuario. En el aspecto más positivo, una persona te desvelará también algo bueno que todavía no sabías de tu pareja. Hoy te sentirás feliz y más enamorada que nunca.

Foto: Cienradios

Piscis

Hoy, nativa de Piscis, empezarás a notar que estás entrando en una nueva etapa donde hallarás más oportunidades de realizarte y de brillar a diario, de que se reconozcan esos méritos que hasta ahora parecían haber pasado desapercibidos, o casi. Todo te saldrá mucho mejor si tú actúas de la forma adecuada. Será un verdadero desafío y tienes que prepararte convenientemente para ello. Necesitas estar en condiciones para enfrentarte a la nueva situación. Has de perfeccionar tus conocimientos y aprender cosas nuevas, ponerte al día. Sin duda esto requiere esfuerzo a diario, tendrás que salir de tu zona de confort y luchar un poco, pero ten la seguridad de que lograrás alcanzar tus objetivos, entregada Piscis. No dejes pasar el día de hoy sin pensar cómo puedes actualizarte en tu profesión. Investiga en la red, pregunta a personas más expertas. Prepárate para lograr progresar y no sólo por dinero sino también por la inmensa satisfacción personal que te supondrá a diario.

Con información de Los Escándalos

También te puede interesar ver: Stephen Hawking: Sus predicciones sobre el futuro de la humanidad