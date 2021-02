Horóscopos Mhoni Vidente sábado 13 de febrero de 2021

México.- Descubre lo que te espera este viernes 12 de febrero de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Publímetro

Aries

Aries, obtendrás buenos resultados en el trabajo y te van a felicitar por ello. No dejes que los problemas te afecten mucho, se solucionarán. Si no tomas las cosas más en serio, podría llamarte la atención tu jefe o supervisor. Si le das rienda suelta a toda tu capacidad, te irá estupendamente en tu empleo.

En el amor, si te es posible, planifica una escapada a una zona rural, con tu pareja, lo pasarás bien y desconectarás de todo. Relaciónate con gente diferente a lo habitual y lo pasarás bastante bien.

Tu relación con una persona que conoces, dará un giro, pero para bien. Trata de sonreír un poquito más, es una terapia buenísima para la salud. Podrías cambiar viejas costumbres por otras nuevas que te beneficien más. Existe una tendencia a comer o beber más de la cuenta y esto podría complicarte.

Tauro

Tendrás algún ingreso extra con el que no contabas y que te vendrá fenomenal Tauro. En el trabajo evita involucrarte en problemas que no te incumben, es por por tu bien. No confíes en el azar para resolver tus problemas económicos sino en tu esfuerzo. En el amor, tendrás sueños reveladores e intuiciones, déjate llevar por ellos y acertarás.

Podrás hablar con el corazón en la mano, sin temores y con magníficos resultados. Ahora es el momento de la reconciliación, sin críticas, con la persona elegida de tu corazón. Olvida lo que una vez te hirió y prepárate a vivir de manera más armoniosa.

En la salud, deberías tomar más fruta para subir tus defensas y prevenir resfriados. Te sentaría fenomenal hacer alguna actividad diferente que te refresque. Tienes mucha energía, encáuzala en todos los campos, avanzarás mucho.

Géminis

Si emprendes un negocio, será mejor que vayas poco a poco y con calma Géminis. En el trabajo te está costando lograr tus objetivos, sé constante y lo conseguirás. Algo que te propongan laboralmente debe ser considerado de nuevo, no lo rehúses. Es un buen momento para iniciar nuevos proyectos y negocios, es positivo.

Vas a cambiar de opinión respecto de un problema y lo resolverás mejor. Recibirás noticias, son buenas para ti, tus gestiones darán resultados positivos. Un buen amigo te dará una grata noticia que alegrará a todos en tu hogar.

No te quedes normalmente en casa, sal a divertirte o a despejarte un poco. Te sentirás muy vital y vas a disfrutar mucho de toda la actividad que tienes. Estás bien, no descuides tu salud y mantén ese buen ánimo que tienes.

Cáncer

Deberías hacer cuentas para organizar tus presupuestos Cáncer, tu dinero te cundirá más. Te propondrán un negocio con buenas perspectivas, debes pensártelo un poco. Van a exigirte mucho en el trabajo, trata de llevarlo todo lo mejor posible. En el amor, se te dará bien el trato con gente nueva y las relaciones personales.

Tu familia te está agobiando un poco, paciencia, no prestes mucha atención. Es necesario que le restes importancia a pequeños detalles que has exagerado. Evita los celos, escenas complicadas y problemas de comunicación con tu pareja.

Se te va dar bien el trato con gente nueva y las relaciones personales. Para mejorar tu salud, haz algo de ejercicio y cuida tu alimentación. Deberías cuidar tu garganta y tu voz, evita las bebidas frías por unos días.

Foto: Quien

Leo

En el trabajo alguien te aportará un punto de vista diferente y enriquecedor Leo. Tu empleo se te está haciendo rutinario, pero si te lo propones habrá cambios. La salud de tu bolsillo, mejorará considerablemente si gastas un poquito menos. Económicamente es mejor que no hagas promesas que no puedes cumplir.

Podrías tener que pedir ayuda en tus obligaciones, si no, no podrás con todo. Puedes proyectar alguna salida o evento especial, necesitas distraerte. Es una buena etapa en el amor para la conquista y para conocer gente nueva en general.

Hay agradables sorpresas en tu familia, sobre todo si están esperando un niño. Las situaciones conflictivas están quedando atrás y ahora tienes muchas opciones. Duerme un poco más y conseguirás eliminar el cansancio físico que tienes. Podrás realizar muchas actividades que deseas sin que la salud sea un obstáculo.

Virgo

Saldrás en defensa de un compañero de trabajo Virgo y tu imagen se verá reforzada. Si tienes grandes proyectos, no te preocupes, tienes ahora el favor de los astros. Si buscas solo tu interés se te podrán cerrar puertas laborales. Alguien puede aprovecharse de tus conocimientos debes de tener cuidado.

Trata de ser más libre en el amor y tener más espontaneidad, ganarás mucho. Hoy los astros pueden hacerte retrasar algún asunto sentimental. Tu capacidad para detectar fallos, te puede traer problemas con tu pareja. Si tus intenciones son buenas, tu pareja apreciará todo lo que hagas.

Mantendrás la cabeza despejada para tomar decisiones y lo harás con éxito. Puedes sentir algo de cansancio o dolor de cabeza, descansando se arreglará. Si no te relajas no se te pasarán esas molestias, no te agobies por nada, tu salud lo agradecerá.

Libra

Libra, tendrás cambios en tu trabajo que te beneficiarán si no desaprovechas la ocasión. No te agobies en tu profesión, pronto vas a encontrar nuevas soluciones. Trata de moderar un poco tus gastos porque ahora ya no tienes tanta suerte. Tu vida sentimental será el aspecto más pleno y satisfactorio de este día.

Si tienes una relación te vendría bien potenciarla con algunos detalles. Si no eres mucho más flexible, puedes ahuyentar a alguien que te quiere ayudar. En los afectos pueden surgir situaciones complicadas con algún amigo.

Cuida un poco tu salud, tu descanso y tu alimentación, no lo sigas dejando. No temas a los chequeos médicos, hacerte uno te podría dar tranquilidad. Vas a encontrarte mejor, aunque debes seguir cuidándote y relajándote. Dedícate más tiempo y cuida tu imagen, verte bien levantará tu ánimo.

Escorpio

Tus jefes van a valorar y puede que recompensar tu esfuerzo y tu creatividad Escorpio. Tendrás novedades importantes en el trabajo y serán de carácter positivo. Te van a llover en este momento ofertas profesionales y muchas ayudas económicas. No dudes en pedir ayuda si crees que la necesitas, te la darán.

Las personas más cercanas tenderán a mostrarte su afecto y sentimientos. Si vas a salir de viaje no escatimes en la revisión de los detalles y papeles. En temas de amor, si metes terceras personas en tu relación, las cosas se volverán más difíciles.

Vas a tener muchas energías y podrás hacerlo todo a la vez, pero no te excedas. Deberías escuchar los mensajes que te envía tu cuerpo, estás forzando la máquina, así es que ten cuidado con tu salud. Tendrás momentos de relajación y calma que disfrutarás mucho este día.

Foto: Periódico El Caribe

Sagitario

Sagitario, tendrás suerte con el dinero, prueba a invertir o a jugar algo, pero sin pasarte. Deberías planificar tu economía a largo plazo para tener buenos resultados. En el trabajo tendrás iniciativas, ya verás que te sale todo como tú quieres. Vas a darte algún capricho, aprovechando tu buena situación económica.

Podrías iniciar una nueva relación de amor o conocer gente nueva e interesante. Si no tienes pareja, ahora es el momento de encontrar a la persona que buscabas. Si eres una persona divertida y con espontaneidad, conquistarás a esa persona que te gusta.

Para la buena salud, trata de hacer más ejercicio, coge menos el coche y ve andando, si puedes. Puedes sentir mucha energía, pero no te pases, trata de encauzarla bien. Tienes que llevar una vida más activa y menos sedentaria para estar bien.

Capricornio

Capricornio, no permitas que se te escape una buena oportunidad que tendrás en el trabajo. El exceso laboral puede bloquearte un poco, pero pronto se terminará. Vas a gastar sin control y te darás cuenta tarde de que eran cosas innecesarias.

Puedes conseguir algunos de los objetivos que te habías marcado. En el amor, te entenderás muy bien con tu pareja a todos los niveles, lo pasarás bien. Este es el momento de resolver algún problema con un viejo amigo. Si te cuesta dormir haz ejercicio, pero no te agobies, pronto se te pasará.

Tu punto débil será el estómago, cuídalo, no ingieras comidas muy fuertes. Si no tienes deseos de comer no te fuerces, vive armoniosamente con tu cuerpo. Piensa que todo con mesura te dará buenos resultados y contribuirá a fortalecer tu salud y tu bienestar general.

Acuario

Aprende a poner ciertos límites en tus relaciones de trabajo Acuario, evita problemas. Las novedades te desconcertarán, pero verás cómo al final te convienen. Económicamente vas a empezar a notar una mejoría muy importante. Vas a lucir tu talento en tu desempeño profesional y tus compañeros reconocerán lo que vales.

No dejes de salir, puede que pronto conozcas gente nueva e interesante. Puede que tengas gastos relacionados con futuros viajes, te conviene realizarlos. Tienes que tener más austeridad en todas tus acciones durante los próximos días.

Respecto al amor, tu relación de pareja se consolidará. Si no la tienes, puedes encontrarla. Por las mañanas te levantarás con mucha energía, te vas a sentir muy bien. Te vendría bien relajarte y tener tranquilidad, a veces es necesario descansar. Se presentan aspectos delicados para tu sistema digestivo, evita las grasas.

Piscis

Piscis, te convertirás en una especie de líder en tu trabajo en estos próximos días. Tienes mucho que hacer y poco tiempo, pero con organización lo resolverás. Debes controlar todos tus gastos y no vivir por encima de tus posibilidades. A poco que pongas de tu parte lograrás salir de la monotonía y pasarlo bien.

Puede que vuelvas a ver a una antigua amistad que se había alejado un tiempo. No descuides tus buenos hábitos, con un poco de orden todo te irá mejor. Deberías confiar más en tus seres queridos, no son solamente una carga.

Vas a tener mucha energía positiva y te encontrarás muy bien, disfrútalo. Cuidado con tu salud, tu cuerpo necesita nutrirse adecuadamente y no saltar de dieta en dieta. Trata de prepararte física y mentalmente para la próxima etapa laboral, será muy intensa.

Foto: Hola!

Con información de MhoniNoticias

También te puede interesar ver: Predicciones en el amor de acuerdo al Horóscopo Chino para este 2021