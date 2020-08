Mhoni vidente horóscopo de la semana del 17 al 21 de agosto 2020 para que te prepares a todo lo que los astros tienen preparado para ti en estos nuevos días.

La vidente favorita de latinoamerica, te dice en sus horóscopos de esta semana cuál es el planeta que regirá tu suerte en cuestión de salud, dinero y amor.

Mhoni vidente horóscopo de la semana del 17 al 21 de agosto 2020

Aries

El planeta que te regirá esta semana es Marte y como eres el primer signo de fuego te caracterizas por ser muy alegre, con una personalidad extrovertida y brindas tu amistar de forma sincera y servicial. Destacas como emprendedor porque cuando trabajas para alguien no te gusta que te manden, por eso siempre buscas la libertad en tus acciones, pero lo negativo es que la ira y el coraje sin control te hacen presa muy rápido y eso te provoca problemas con las personas que más quieres, por eso siempre necesitas controlarte en todo lo que expreses. Compras ropa para un evento importante. Te buscan tus padres para invitarte a un viaje a finales de mes. Tramitas tu pasaporte u otros documentos. Arreglas tu casa.

Te sacas un premio con los números 20 y 30. Acude con tu médico para mantenerte saludable.

Tauro

Te regirá el planeta Mercurio y, debido a que eres el trabajador incansable, siempre alcanzarás tus honores por méritos propios. Eres el primer signo de tierra y eso te hace muy realista en todo lo que te propones y siempre la organización te lleva a ser un buen administrador de tus bienes; te caracterizas por ser el mejor amigo y el pilar de tu casa y siempre ayudas a los demás a resolver sus problemas personales. Tus valores son la honestidad, sinceridad y conservadurismo. Debes cuidarte de problemas con policías si acudes a algún evento social. Compras ropa y cambias tu look. Tramitas un crédito para un coche nuevo. Este 17 de agosto te recomiendo que prendas una veladora de color azul para tu protección.

Tus números de la suerte son 06 y 55. Cuida a tu mami. Te busca un amor del pasado para volver.

Géminis

Venus es el planeta que te regirá, el cual hace que tu signo esté en una etapa de renacimiento de tu energía y de crecimiento laboral, así que no desaproveches las oportunidades que se te presenten, sólo ten en cuenta que es bueno tener confianza, pero no demasiado y menos en el trabajo, porque allí todo es competitividad. Si estás en pareja, trata de entender que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar. Cuídate de problemas de nervios y de espalda, relájate y sigue con ejercicio. A veces pasas por situaciones fuertes y de mucho dolor, pero tu signo está hecho para soportar las pruebas que le pone la vida. Ten cuidado en el trabajo, enfrentarás conflictos.

Tienes un golpe de suerte con los números 02 y 13, y tu color es el azul, trata de usarlo en tu ropa. Harás un viaje por cuestiones de trabajo.

Cáncer

El planeta que dominará sobre tu signo en estos días es Urano, que indica gran optimismo en tu ámbito profesional y sorpresas de amores nuevos en tu vida; este planeta es el futurista y junto a tu signo dice que debes tomar decisiones fuertes para que cambie tu vida para bien; por ejemplo, si quieres a tu pareja ya forma un hogar, si no mejor terminen y conoce a personas más compatibles con tu signo como Libra, Escorpión o Piscis. También este planeta te dará suerte en cuestión de dinero extra por medio de un pago del pasado y un bono laboral, pero debes tener cuidado con los fraudes y negocios turbios; siempre pon atención para que no te vean la cara.

Tu mejor día será el jueves , tus números de la suerte 07 y 66, y tu color de la abundancia es el amarillo. Ten cuidado con problemas de riñón o pulmones.

Leo

Esta semana regirá a tu signo el astro rey el Sol, así que serán días de responsabilidades y de enfrentar tus miedos en la vida, es decir, dejar atrás las indecisiones y esforzarte para tener un futuro mejor. También tendrás una semana de juntas y cambios en tu ámbito laboral, por eso necesitas preparar un nuevo proyecto para que te desarrolles en lo profesional. El astro rey te dice que quites obstáculos en tu vida como malos amigos o amores que sólo te quitan tu buena suerte y que selecciones mejor a las personas que te rodean. Tramitas un crédito para una casa. Cambias tu look.

Ten cuidado con problemas de cintura o espalda. Tu mejor día será el lunes, tus números de la suerte 12 y 33, y tu color de la abundancia el rojo.

Estarás muy conquistador con tus signos compatibles Aries, Cáncer y Sagitario.

Virgo

Regirá Plutón esta semana a tu signo, que representa la transformación y los cambios positivos en tu vida, es decir, dejar atrás todo lo que te hacía daño y empezar un nuevo episodio de emprendimiento. Tu signo junto con Plutón implica que es el momento de empezar ese negocio que tienes en planes o que realices el cambio laboral que tanto deseas, y debes mantener los pensamientos positivos ante las adversidades, que eso te ayudará a siempre conseguir el triunfo. Los solteros conocerán a un amor muy compatible del signo de Sagitario, Acuario o Aries.

Tu mejor día será el miércoles, tus números de la suerte 02 y 19, y tu color de la abundancia es el dorado. Te proponen trabajar o estudiar fuera de tu país.

Debes cuidarte de dolores de cabeza y ansiedad, sigue con tu rutina de ejercicio para mantener la salud.

Libra

Dirigirá tu vida el planeta Mercurio durante esta semana, que es el de la comunicación, y como tu signo siempre busca la perfección, estos días tendrás nuevas ideas para estar mejor en lo profesional y abrir las puertas del éxito. También este planeta tiene su lado oscuro como es la envidia y la avaricia, por eso debes controlarte y no dejar que esos sentimientos invadan tu ser espiritual. Te proponen mudarte a otra cuidad, eso te ayudará a sentirte más libre y fuerte. Tu mejor día será el jueves y tus números mágicos 29 y 31, y tus colores para atraer la abundancia serán los claros. Debes tener cuidado con las traiciones amorosas, deja a ese amor que no es para ti y aprende a estar un tiempo en soledad.

Sabrás de una enfermedad en un familiar y le darás todo tu apoyo moral. Te regalan una mascota.

Escorpión

El planeta que te dominará esta semana es Júpiter, el que rige el optimismo y las sorpresas agradables; es decir, que es tu tiempo de tener el triunfo en tus manos, así que no dejes pasar las oportunidades, debes estar atento a todas las posibilidades que se te presenten en el ámbito laboral y deja a un lado el qué dirán. Habrá cambios repentinos en tu ámbito laboral y personal, debes estar sereno para tomar la mejor decisión. Ten cuidado con problemas de estómago e intestino, sigue con tu rutina de ejercicio y tu dieta saludable. Tu mejor día será el martes, tus números de la suerte 11 y 20, y tu color de la abundancia el azul intenso. Paga tus deudas y ahorra. El lado oscuro de Júpiter son los problemas de depresión y nerviosismo, trata de tomar un buen tratamiento médico para que te sientas bien.

Sagitario

Tu signo estará regido por las Estrellas, por lo que tu personalidad magnética se intensificará; eres muy fuerte y destacas como un gran líder capaz de entusiasmar a los demás, estás dotado de una gran energía positiva que contagia a casi a todo el mundo y solucionas cualquier problema que se te presenta. A veces tu forma de ser te lleva a ser cruel y realista, pues no te das cuenta que los demás signos no tienen esa capacidad de energía, y por eso tiendes a ser así. Por naturaleza estás siempre en movimiento, no te gusta seguir una misma línea por mucho tiempo y eso te ayuda a alcanzar el éxito en todo lo que realizas.

Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 42. Te llega un amor del signo de Aries, Leo o Acuario que será muy compatible con tu signo. Arreglas asuntos de tu trabajo en estos días.

Capricornio

Saturno será el regente de tu signo durante esta semana, lo que te otorga una personalidad muy fuerte y controladora, pero a la vez tu mentalidad recta y trabajadora te hacen ser gran empresario y líder político; lo negativo de tu signo es que te dura mucho tiempo un pleito, es decir, no sabes pedir perdón y no reconoces tus errores, por eso casi siempre eres muy determinante en tu vida amorosa. Tu capacidad de mandar y dirigir te proyecta como jefe o director en el trabajo, pero a veces caes en la soberbia y eso te provoca tropiezos en tu vida profesional.

Esta semana arreglarás toda tu papelería y tus cuentas bancarias. Cuídate de dolores de huesos y trata que no te afecte el cambio de clima.

Eres muy apasionado y te busca un amor para pasar una noche de lo mejor. Tus números de la suerte son 05 y 49.

Acuario

El planeta que te regirá es Neptuno, el del ingenio y las habilidades de ventas del Zodíaco, por lo cual te conviertes en un gran impulsor del comercio y el bienestar humano. Casi siempre destacas como administrador o abogado por la fuerza que tienes para desarrollar tu intelecto, también tienes cualidades como negociante y eres bueno para el ahorro, por eso siempre logras tus objetivos materiales en la vida. Eres muy sociable y alegre, pero debes tener cuidado de no caer presa de los vicios, por eso debes medir todo lo que consumes y evitar los excesos. En el amor te encanta conquistar y cortejar a tu amor, por eso casi siempre tienes una pareja a tu lado.

Recibes un dinero extra por utilidades o fondo de ahorro. Te invitan a salir de viaje para finales de mes. Tus números de la suerte son 08 y 77.

Piscis

Te regirá la Luna esta semana, por eso estarás muy emocional y profundamente sensible, y más porque eres el último signo de agua en el Zodíaco. Casi siempre tomas decisiones por medio de tu intuición. Tu signo es el más psíquico y eso te coloca adelante de los demás, pero la desconfianza en ti mismo te lleva a sabotearte constantemente, por eso necesitas de un guía que te ayude a alcanzar el éxito. En el trabajo eres bueno como maestro o doctor. Esta semana te llegará un dinero extra por lotería con los números 01 y 27. Evita platicar tus planes para que no te los salen. Ten cuidado con lo que comes, trata de ser más desconfiado en las fiestas o reuniones.

Seguirá tu pareja cerca de ti y estarán muy enamorados, así que disfruta tu relación. Paga tus tarjetas de crédito para que no tengas deudas atrasadas.