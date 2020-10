Películas Navideñas que Netflix tiene preparadas para este 2020. La plataforma de streaming más famosa a nivel mundial, Netflix no deja de sorprendernos con los estrenos que tiene preparados para gusto de sus usarios, no se hizo esperar y ya está listo para, recibir la navidad preparando los mejores estrenos en películas navideñas para este año 2020.

Durante el presente mes de octubre Netflix nos sorprenderá con el primer estreno de película navideña, sin aún ser invierno nos deleitará con el filme Dash y Lily, perfecta para los amantes del romance.

Películas Navideñas que Netflix estrenará, prepara tus palomitas.

A continuación te mostrarnos los estemos navideños que Netflix tiene para ti.

Dash & Lily

Esta película se estrenará el 10 de octubre, se trata de una historia adaptada al bestseller homónimo de Rachel Cohn y David Levithan, en la que dos chicos (Austin Abrams y Midori Francis) con mentalidades notoriamente distintas conectan su amor por medio de citas románticas que se intercambian por medio de un libro, el cual van dejando en varios puntos de la ciudad de Nueva York.

Jingle Jangle: A Christmas Journey (La navidad mágica de los Jangle)

El 13 de noviembre se tendrá el estreno de Jingle Jangle: A Christmas Journey, se basa en una aventura musical, su historia nos muestra a Forest Whitaker el cual es un inventor el cual deberá confiar en su nieta para lograr recuperar la creatividad que le fue robada por un maléfico ladrón.

The Princess Switch: Switched Again (Cambio de Princesa 2)

La película The Princess Switch: Switched Again se estrenará el 19 de noviembre y sin duda es de las más esperadas por los usuarios de Netflix, trata de la segunda edición de “Cambio de Princesa”, donde la actriz Vanessa Hudgens dará vida a Margaret, la duquesa de Montenaro y Stacy la princesa de Belgravia y a Fiona la prima fiestera de Margaret.

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Esta película se estrenará el 22 de noviembre y nos habla a cerca de una mujer adinerada y con una firma de ser repugnante. Regina Fuller, está de vuelta a su ciudad natal tras fallecer su progenitor para desalojar a todos y vender el terreno a un desarrollador de un centro comercial, justo antes de la época de Navidad, sin embargo, la magia de esa fecha hace que ella cambie por completo su manera de pensar.

The Christmas Chronicles: Part Two

Este filme se estrena el 25 de noviembre, es la segunda trama después de dos largos años de su enorme éxito y de que los hermanos Kate y Teddy Pierce salvaron la Navidad. En ésta entrega los hermanos se enfrentarán a un misterioso y mágico alborotador llamado Belsnickel, el cual amenaza con destruir el Polo Norte y terminar la Navidad para siempre.

Tudo Bem No Natal Que Vem / Just Another Christmas

El 3 de diciembre de estrenará esta película, Jorge tras caerse en la víspera de Navidad pierde el conocimiento y después de un año se despierta sin recordar nada, pero pronto se dará cuenta de que está condenado a despertar cada día en Nochebuena después de Nochebuena, teniendo que lidiar con las consecuencias de lo que su otro yo ha realizado los otros 364 días del año.

