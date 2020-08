Peliculas y series de Netflix Septiembre 2020 que estarán en la plataforma, listas para que disfrutes desde casa.

Los estrenos de Netflix México para septiembre ya están aquí, y traen consigo varias novedades interesantes. Algunas ya esperadas y otras que resultaron una completa sorpresa.

Después de casi cuatro meses de aislamiento, los cines en México finalmente reabrieron sus puertas la semana pasada en algunos lugares. Aunque desafortunadamente lo hicieron con películas un tanto viejas.

Por suerte, Netflix tiene series y peliculas para septiembre cargado de grandes estrenos. Aquí te decimos sobre todas, incluyendo documentales y demás que podrás disfrutar en septiembre.

Este Septiembre 2020 Netflix no nos deja abandonados durante la pandemia y nos trae una buena carga.

Desde el encierro, la plataforma se ha puesto las pilas para que podamos pasarla un poco mejor y esta vez trae lo siguiente

Peliculas y series de Netflix Septiembre 2020 en México

– Parásitos – 1 de septiembre

– Estoy pensando en dejarlo – 4 de septiembre

– The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono – 8 de septiembre

– Se Busca Papá – 11 de septiembre

– El Diablo a Todas Horas – 16 de septiembre

– El Practicante – 16 de septiembre

– Enola Holmes – 23 de septiembre

– Corazón loco

– Lady Bird – 22 de septiembre

– Annabelle 2: La Creación

– El Sorprendente Hombre Araña

– La Niñera: Reina Letal (Original)

– Amor Garantizado (Original)

Vamos con las series

– Keeping Up With The Kardashians (Temporada 3 y 4) – 1 de septiembre

– Anatomía Según Grey (Temporada 16) – 1 de septiembre

– Lejos – 4 de septiembre

– Organízate con el Método The Home Edit (Original) – 9 de septiembre

– Casi una Duquesa (Original) – 11 de septiembre

– Las crónicas del taco: volúmen 2 – 15 de septiembre

– Baby (Original) – 16 de septiembre

– Ratched – 18 de septiembre

Documetales

– The Chef Show (Netflix Original, Temporada 2) – 24 de septiembre

– El Dilema de las Redes Sociales (Original) – 9 de septiembre

– La Línea: La Sombra del Narco (Original) – 9 de septiembre

– Chef’s Table: BBQ (Original) – 2 de septiembre

– Challenger: El Vuelo Final (Original) – 16 de septiembre

– El Papa Francisco: Un Hombre de Palabra – 21 de septiembre

– Familia de Medianoche