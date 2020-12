Realizar ejercicio antes de una cirugía, ayuda a que la recuperación sea más rápida

México. – Descubre lo que este miércoles 23 de diciembre de 2020 trae Mhoni Vidente con sus acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Averigua lo que los astros te tienen preparado en el amor, dinero, salud, familia y trabajo y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que te rodean. ¡No te los puedes perder!.

Aries

«El exceso de imaginación te hará sentir confuso Aries. Te llegará la recompensa por tu trabajo. Aclara las cosas en tu relación para superarlas. Cuídate las articulaciones y procura no darte golpes. Vas a tener gastos con los que no contabas. En el amor podrías encontrar pareja en estos días. Podría venirte bien alguna técnica de relajación. Te llegará un dinero inesperado. Estás muy sensible y podrían hacerte daño sin querer, trata de equilibrar tus emociones. Vas a terminar algo que empezaste hace tiempo. Tendrás una conversación especial con un ser querido. Te gustaría poder hacer un viaje o escapada. Puedes sentirte satisfecho de cómo llevas tus labores. En lo sentimental te llegan turbulencias. Te vendría muy bien realizar algún tipo de actividad artística o cultural. Laboralmente se te van a abrir puertas, debes aprovecharlo, las oportunidades no se presentan a diario».

Tauro

«No tener ni un minuto para uno mismo disminuye el ánimo Tauro. Dedica unos minutos cada día a hacer algo placentero. No pienses solo en lo que debes hacer, piensa también en lo que te gustaría hacer y procura hacerlo, sé positivo. Procura hablar de lo bueno de la gente y de tu trabajo en vez de centrarte en lo malo, tu actitud será más positiva. Considera cada paso bien dado como un triunfo y apúntalo en tu lista de cosas positivas, reconócete a ti mismo. Caminar 30 minutos, escuchar música o realizar ejercicio pondrán tu mente tranquila y elevarán tu tolerancia al estrés. Procura decir que no a las responsabilidades que sabes que no podrán ser cumplidas efectivamente, no te sobrecargues. Actualmente existe una infinidad de libros de autoayuda o espirituales que te ayudarán a ver la vida de otra manera».

Géminis

«Te conviene descargar el exceso de trabajo Géminis, pide ayuda. Te apetece mucho hacer gastos en la casa. Procura hablar con tranquilidad con tu pareja. Anímate un poco, tu salud mejorará. Estas en buen momento para los negocios. Si tienes una relación amorosa, pasarás momentos muy buenos. Te encuentras bien, pero puedes mejorar. Tu economía avanza poco a poco. Tendrás una discusión intensa, pero después habrá reconciliación. Deberías cambiar algunos malos hábitos. No entres en un juego de actitudes provocadoras en tus tareas. En el amor debes ser más dialogante. Procura hacer un poco más de deporte. Trata de solucionar uno a uno los problemas laborales. Puedes hacer más de una conquista hoy. Protégete del frío, estás propenso a los resfriados. Puedes tener tensiones profesionales. No estas contando con tu pareja y te equivocas, la relación es cosa de dos».

Cáncer

«Cultiva buenas amistades Cáncer, un buen o una buena amiga con quien compartir es una excelente manera de sobrellevar la vida. Al anticiparse al estrés, uno se puede preparar y resolver el modo de controlarlo. Prueba a ensayar las situaciones. Recrear en la mente situaciones relajantes o tranquilas provocan que el cuerpo responda favorablemente, pruébalo. Existe una gran variedad de masajes que pueden relajar la musculatura y también eliminar las tensiones negativas. El escribir en un diario íntimo ayuda a aliviar malestares internos a aquellos que no pueden contar sus problemas. La terapia musical se usa para el estrés, el cuerpo sincroniza su ritmo con el de la música. Prueba la música clásica. Si recitas mensajes positivos en alto podrás conducir tu mente hacia la relajación y la calma, alejando la tensión, es muy importante la reflexión».

Leo

«Te sentirás sensible, pero es transitorio Leo. Te crees autosuficiente, pero la realidad es que necesitas ayuda. Céntrate en quienes de verdad valen la pena. No debes dejar de lado tu salud. Confía en una ayuda que recibas en tu trabajo. Los altibajos emocionales te provocan ansiedad, contrólate. Tu vitalidad y tu energía están al máximo. Algunos imprevistos mermarán la prosperidad de tu economía. Tendrás alegrías en el amor. Deberías pedir que el médico te haga un chequeo. No podrás resistirte a los caprichos. No hagas caso a una negativa, insiste y ganarás. Una dolencia crónica puede molestarte hoy. No hagas un negocio si no lo ves claro. Vas a compartir sensaciones estimulantes con tu pareja. Ahora puedes superar cualquier problema. Deberías rechazar una oferta laboral poco clara. Procura alejarte de los conflictos familiares, en este momento no te benefician en nada».

Virgo

«Si puedes disponer de dos o tres días Virgo, sal de la ciudad a un lugar calmado y relajado, te recuperarás mucho de las tensiones del trabajo. No dejes de acudir a la gente que pueda ayudarte, a tus mejores amigos, cuando te encuentres en un mal momento. No dependas de la familia, los amigos o el dinero para sentirte bien, sino de tu poder interior, solo así estarás bien. Toma el control de tu propio destino, cuando tienes poder sobre tus actos, mejora tu salud, tu moral y tu satisfacción. Espera siempre lo mejor, no pierdas nunca las esperanzas. Con un espíritu positivo te impondrás a los altibajos de la vida, incorpora la sonrisa a tu personalidad. Al comienzo puede resultar forzada, pero luego se volverá espontánea y natural. Un empleo que iguale y ponga a prueba tu inteligencia y habilidad, tiende a producir más felicidad, no temas cambiar».

Libra

«Libra, la garganta será tu punto débil, hoy no la fuerces. Podrás conseguir tus proyectos más ansiados, no te desanimes por los contratiempos. Tendrás una actitud muy positiva. Vas a hacer gastos para mejorar tu hogar. Te encuentras en un momento de transición en tu vida amorosa. Para estar mejor revisa tu alimentación. Sé prudente con los gastos. Si tomas la iniciativa en el amor conseguirás lo que quieras. Vas a demostrarle a tu pareja todo lo que vales.Querrás vivir al día e intensamente. No te metas en los problemas de trabajo que no te afectan. Toma decisiones amorosas en otro momento. Ten cuidado con la circulación y los calambres. No paras de comprarte cosas, pero te lo puedes permitir. Ten cuidado si ayudas a un amigo. Estas cansado y nervioso, tienes que dormir más. Solucionarás algunos problemas laborales».

Escorpio

«Escorpio, una buena noche de descanso tiene como consecuencias más productividad en el trabajo, menor cantidad de accidentes y mejor humor. Muchas personas temen los cambios, pero este pensamiento actúa como un freno que impide seguir creciendo interiormente. Las personas que evaden el cambio, son personas que viven una vida rutinaria y aburrida. No temas a lo nuevo, lánzate. Las personas que alcanzan sus metas y objetivos, son las que saben que cambiar es tener la oportunidad de crecer. El deseo de avanzar, en cualquier aspecto, es una fuerte necesidad y para esto es fundamental creer en nosotros mismos. Todas las personas poseemos un potencial extraordinario, pero quienes desconocen su existencia no pueden utilizarlo. El vehículo que nos permite lograr la realización integral de nuestra mente y cuerpo, es el conocimiento, la educación. Tomar conciencia de nuestras propias habilidades y limitaciones, es el primer paso para superar el miedo al fracaso».

Sagitario

«Te vendría muy bien hacer ejercicios de relajación Sagitario. Resolverás poco a poco los problemas de dinero. Puedes conocer a alguien nuevo hoy. Alguien intenta obstaculizarte en el trabajo, ignóralo. Notarás la protección de los que te quieren. Tendrás la sensación de estabilidad en lo económico que anhelabas. En el amor, tu pareja va a estar muy romántica. Tendrás la cabeza despejada y muchas ganas de estudiar, si es el caso. Vienen buenos tiempos en tu empleo. Puedes tener un malentendido con tu pareja. Deberías hacer deporte para limpiarte de toxinas. Trata de ordenar tus finanzas y tus papeles. Procura dedicar más tiempo a tus amigos. Deberías ir al oftalmólogo para una revisión. Alguien importante en tu vida tiene que alejarse. Procura moderarte con las comidas. Plantéate nuevos objetivos, es muy importante tratar de renovarse de cara al futuro. Prueba terapias nuevas para renovarte».

Capricornio

«Si no sabes hacer algo en el trabajo Capricornio, es porque no le has dedicado bastante tiempo. Para lograrlo, solo te pierde el miedo a fallar. Siempre que intentes hacer algo nuevo, puedes equivocarte, lo importante es entender que fallar es parte del aprendizaje. Intentar algo y equivocarse no significa fracasar, significa evolucionar. Fracasar es permanecer estático y estancado. La puerta de la oportunidad nunca está cerrada. Aspira alto, si no puedes alcanzar la Luna, alcanzarás una estrella. La naturaleza nos ofrece aire, luz, tierra, agua y plantas mucho mejores para la salud que muchos tratamientos caros. La salud no se compra ni se vende, es nuestra responsabilidad ganarla, cultivarla y conservarla en buen estado. El aire puro es el primer alimento del hombre y el primer medicamento. Debemos aprender a respirar profundamente. La alimentación a base de frutas, verduras y semillas evita enfermedades, elimina toxinas y da vigor al organismo».

Acuario

«Tienes tendencia a los enfriamientos Acuario. Vas a tener nuevos proyectos e iniciativas en el trabajo. Sigue el dictado de tus sentimientos. Hoy tendrás tiempo libre y querrás emplearlo en ti. Márcate objetivos en lo económico y síguelos. Aclara tus ideas sobre lo que deseas. Te sientes bien y quieres hacer cosas. Si crees que no te pagan bastante, no dudes en protestar. En el amor tendrás lo que quieres, pero deberás luchar por ello. Prestarás más atención a tu evolución interior. Tienes un momento complicado en lo profesional. Recupera la independencia, lo necesitas. Controla tus nervios, estas muy alterado. Tienes posibilidades de incrementar tu saldo. Estas en un periodo tranquilo, pero no te aburras. Estas cansado y tienes ganas de viajar. Vienen cambios positivos en lo profesional. Se valiente en lo sentimental y habla con quien debas. Deberías intentar hacer más deporte».

Piscis

«Piscis, consumir agua mineral purifica, refresca, desintoxica nuestro organismo y ayuda a eliminar las materias sobrantes. La vida es actividad y la actividad es movimiento. Al practicar ejercicio estamos estimulando la energía vital. Dormir equilibra nuestros tres campos: cuerpo, alma y espíritu. Se aconseja dormir de 6 a 8 horas en los adultos. Se aconseja usar ropa de hilo o de algodón, limpias y holgadas, para facilitar la respiración de la piel por los poros. Cualquier pensamiento implantado todo el rato en tu mente, termina por convertirse en realidad, piensa en positivo. Piensa todo el tiempo en tus objetivos de mejora y en lo bueno. Esto por si solo te mantendrá feliz y centrado. El aislamiento es un tónico que da equilibrio y claridad. Te permite reflexionar sobre lo que es importante para ti, pero no te obsesiones».

Con información de El Mañana

