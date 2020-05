Reinas de la feria de Corpus Christi.

Uno de los aspectos más emocionantes y que demuestra el arrojo, ambición y la valentía, de las mujeres, son los concursos de belleza, que no solo son de hermosura, sino que contemplan todas las cualidades de los humanos : inteligencia, humanidad, humildad, sagacidad, seguridad en uno mismo, autoestima:. se puede decir mucho y claro la belleza, sin esto no hay nada y todo esto combinado, nos da : una Reyna,

Bueno en esta ocasión les presentamos una entrevista investigación con la NENA GUZMÁN quien fuera Reina de Corpus Christi en los cincuentas, parteaguas en todos los campos de lo social y lo cultural ya que fue el final y principio de una época, precisamente estos trabajos que les presentamos son una nuestra de estos procesos de cambio que se han dado en nuestra inicial Fiesta Patronal y en la Feria actual reflejándose en los cambios de la sociedad Paopanteca y de la región:

“En este caso hablaremos de las Reynas de Corpus Christi que en esos tiempos se les llamaba Reynas de la vainilla y que al momento del trabajo de investigación para esta colaboración nos dimos cuenta que sería un trabajo interesante la historia de todas las Reynas, y como muestra, en esta ocasión les presentamos a la que fue la primerReyna de Corpus Christi, La Nena Guzmán, quien con toda amabilidad nos atendió y nos dio esta entrevista.

Zoila Magdalena Guzmán Espinoza. Nació el trece de octubre de mil novecientos treinta y siete en Papantla, Veracruz, en el barrio de San Juan, en la famosa calle Olivo (que siempre se inunda) allí nació. Estudio primaria en la Rafael López Aguado, la secundaria y comercio en la ciudad de México.

¿Cómo es que fue Usted Reina?

«Empezó a festejarse la fiesta en el parque Téllez, hubo una primera Reina indígena, no recuerdo el nombre, ¡a sí! Beta Santes. Primero se formaban los comités, eran dos, el que me apoyo a mí lo llevaba Rosita de la Sierra, era de Teziutlan, ella buscaba las candidatas, era de la iglesia y los padres no se oponían, todo lo que se juntaba era para la iglesia. Mi carácter me ayudo, yo era muy amiguera, yo pensaba que no teníamos enemigos, todos me querían, todos me andaban buscando para algo. Los comités buscaban a las personas, les pedían permiso a los papás, hacíamos rifas, bailes…

En el cincuenta y seis fue cuando fui candidata, en el cincuenta y cinco fue Reina Francisca López, la Paca o Paquita, yo fui la tercera Reyna de la Vainilla y Corpus Christi, en el cincuenta y siete cambio la feria al Campo Anahuac y desde allí ya no se hizo en el centro. Yo sentí un alboroto tremendo, como las muchachas, de andar de aquí para acá. En ese tiempo no nos dejaban salir a ningún lado, nos daban permiso y lueguito nos iban a buscar, uno se daba maña para salir. Se empieza con las cooperaciones, en mi caso se juntaron siete mil quinientos pesos, decían que fue poco, se visitaba a los jefes de petróleos, al gobernador, fuimos con Rosita, y demás del comité . A donde íbamos nos daban algo. Nos escogieron con dos meses de anterioridad.

Sucedió una cosa muy curiosa cuando yo fui Reyna, la muchacha que era mi contrincante se molesto porque perdió, ella debió de haber sido del cortejo, la princesa y no quiso, era Glafira Hernández, muy guapa, no tenía primera princesa y me dijeron «busca tus acompañantes». Elegí a Elvira Aparicio, Seila Morones, la otra era una muchacha de Coatzintla, de la cual no recuerdo su nombre, era muy amiga y siempre estaba en la casa. Se designo como mi princesa a la Srita. Gutiérrez Calderón.

Se preparó la coronación que iba a ser en el parque Téllez, se buscó al Arquitecto Ricardo Martínez Pasaron, él diseñó el trono, muy de acuerdo a la región, eran puros tarros pintados y acomodados, se veían muy bonitos, esto fue en la vuelta chiquita del parque, se cerraron las entradas y allí fue el baile. Dio inicio el baile con el Presidente Municipal, Lic. Rufino Zarate y de allí bailaba con todos, era casi todo lo que hacíamos, nos invitaban a algún evento. Pero no eran muchas las actividades. En estas fiestas había muchas cantinas en el centro, las señoras daban vueltas en el parque.

Había juegos, eran la Ola Marina una rueda que daba vuelta, las Sillas Voladoras, no podía faltar la lotería, el Tívoli de Nemesio Ortiz, me gustaba mucho subirme a estos juegos. Si hacían otro baile íbamos, el dinero que se juntaba era la mitad para la iglesia y la otra mitad para el comité central que daba para los vestidos. En ese tiempo estaba el Padre Pedro Ordorico López, todo mundo caminaba derechito.

Me gustaba que todo mundo nos tomaba en cuenta para los festejos, fue una ilusión de una muchacha joven, tenía don de gentes, les quiero platicar que cuando fui Reyna llegó a la casa una muchachita, que decía que quería trabajar en la casa de la Reyna (se imaginaba que vivía yo en un castillo de verdad) fue mi ahijada, allí se casó, bueno, se huyó, ella venía de la Guadalupe, antes se decía mucho de la feria, había interés, yo me case en el cincuenta y nueve, mi esposo fue agente viajero, trabajaba en la Cigarrera la Moderna, lo conocí accidentalmente y me siguió, el quería casarse inmediatamente, pero todo se hizo como se tenía que hacer y con el permiso de mis padres.

Me dicen la Nena porque desde que nací una tía me puso la Nena.

La Corona era bellísima, de Vainilla, me acuerdo que nos la regalaron, como vestido use uno de noche, el traje indígena fue después, bordado, que también es muy bonito, me regalaron el cetro la corona y el vestido. Ahora a las Reynas las escogen a la carrera. También fui Reyna del transporte de la Zona Norte de Veracruz, Jefa de las Locutoras en la XEPV, y me gusta cantar, lo llegue a hacer en forma profesional. Cuando fui Reyna me entrevisto Pablito de la XEPR de Poza Rica.»

«Por primera vez la XEPR no dirá desde la Capital Petrolera en su programa radiofónico de mañana, sino XEPR celebrando el Corpus de Papantla.

La estación de la XEPR a control remoto transmitirá el primer día de la feria, iniciando su programa con despertar papanteco… en el que se podrá escuchar el tañer de las campanas y la misa… el programa Pueblos Hermanos … las Danzas y su significado… Glorias Papantecas; en este tiempo hablará el profesor Donato Márquez Azuara y el doctor Buil berenguer… Corona y Cha-chá … mensaje de la sierra en totonaco a cargo del profesor Blas de Luna y los jefes de danzas….

La coronación de la NENA GUZMÁN y el programa así como el acto inauguratorio de la exposición…De las diez a las once de la noche la XEPR transmitirá el baile que se celebre en el parque.»

Por esta noticia de la época nos podemos dar cuenta de la importancia de la Fiesta de Corpus Christi y de la presencia que tenía la radio y que ha sido substituida por la televisión.

Este reportaje es un homenaje a todas las Reinas de Corpus Cristi desde 1957 a la fecha, ya que han dado belleza, coraje, risas y muchos dolores de cabeza a todos los que disfrutamos de la belleza y la cultura, sería bueno proponer una publicación con estas fotografías del recuerdo y una sinopsis de la Feria hasta la actualidad.

Con información de Victor Antonio Poo.

