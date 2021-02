Rituales para decirle adiós a la ‘mini luna’ y a todo lo negativo

México.- Descubre lo que te espera esta semana del lunes 01 al jueves 04 de febrero de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Febrero, el segundo mes del año y es cuando tu signo se encuentra más fuerte en cuestiones de negocios y trabajos nuevos. También, en este mes debes de tener cuidado con problemas de salud o cuidar más a tu familia. Recuerda que tu signo es el protector del zodiaco.

El Aries este año va a ser el signo líder en cuestiones empresariales y sociales y eso significa que para tu signo es el renacimiento en cuestiones personales y este mes vas a tener la oportunidad de acrecentar más tu patrimonio.

Recuerda que el amor no se compra, se da, así que no tienes que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame, y si no está por amor, es mejor cortar definitivamente y buscar a personas que compartan contigo ese sentimiento y tus signos con más compatibilidad son Acuario, Virgo y Capricornio.

Tus mejores días del mes son 03, 07, 10, 11, 17, 20, 21 y 27, esos días van a ser determinantes para tu crecimiento personal y laboral. Haces pagos de impuestos y tus números de la suerte de este mes son 07 y 19 y trata de usar más el color rojo para que tu energía se multiplique.

Este mes saldrás de viaje por cuestiones de trabajo y placer. Tus puntos débiles de este mes son la cabeza y la cara, trata de cuidarte más de no darte golpes y no tomar tantas pastillas para el dolor. Tu día mágico es el martes y tu metal es el oro.

TAURO

Febrero, el mes del amor y tener una pareja estable en tu vida. Para los Tauro que están solteros, les va a venir un amor verdadero del signo de Virgo, Escorpión o Acuario, que son tus signos más compatibles. Febrero va a ser un mes de tomar las riendas de tu vida y empezar a ver para tu futuro, recuerda que es muy importante rodearte de personas que van a estar contigo en las buenas y las malas y no con personas que solo buscan un interés, así que aprende a ser más selectivo.

Tu punto débil en este mes va a ser el cuello y mala circulación, así que trata de consumir menos sal y comidas enlatadas y hacer más ejercicio para mantenerte en forma. Va a ser un mes lleno de sorpresas agradables en cuestiones de trabajo. Tus mejores días del mes son 01, 05, 10, 14, 20, 24 y 28.

En estos días, podrás hacer cualquier proyecto laboral que te propongas o el cambio de trabajo que tanto deseas, solo trata de ser más discreto en tus planes. Recibes la invitación de salir de viaje con tus amigos en estos días.

Cuídate de las pérdidas y robos, trata de ser más precavido en la calle, y cuando salgas de compras, haces pagos y te pones este mes al corriente con tu economía. Entras a estudiar un diplomado o maestría, recuerda que el Tauro siempre tiene mucha capacidad mental y siempre necesita estar estudiando.

Trata este mes de tener en tu mente puros pensamientos positivos y dejar a un lado todo lo que te puede hacer daño y verás que vas a vivir mejor. Tu día mágico del mes es el viernes. Tus números de la suerte son 09 y 77 y tu metal que va a ayudarte a quitarte todo lo negativo es el cobre. Tu color es el rojo oscuro o escarlata, trata de usarlo más, que esto te va a ayudar de protección.

GÉMINIS

Febrero, el mes del cambio total para tu signo, así que trata de reinventarte en todo lo que puedas para ser el mejor en cuestiones laborales. Recuerda que no debes de confiarte en cuestiones de salud y más en esta pandemia.

El Géminis, como son dos a la vez, siempre logra sus metas, solo es cuestión de aplicarse en lo que desea y pronto lo verá realizado, solo trata de no sabotearte a ti mismo tu éxito. Recibes un dinero por parte de una comisión y el pago de una deuda. Ya no seas tan coqueto, trata de ya tener una pareja estable y vivir más en armonía.

Recuerda que tu signo es el más divertido e infiel del zodiaco, por eso batalla mucho para que tenga una relación estable. Vuelves a tomar las clases de meditación y hacer más ejercicio, que tu signo es muy vanidoso. Siempre buscas que te volteen a ver, así que trata de seguir con una dieta saludable.

Tus mejores días van a ser 03, 06, 09, 12, 19, 21, 25, 26 y 28, en estos días podrás hacer los cambios que requieras que los astros van a estar a tu favor. Te busca un amor del pasado que va a querer volver a estar en pareja.

Recuerda que tu signo deja muy marcados a sus ex parejas por la intensidad de su amor y siempre van a tratar de regresar, solo que esté en ti, Géminis, valorar quien es para tu vida. Tus números de la suerte son 05 y 66.

Un amor del signo de Acuario o Escorpión te va a estar buscando para una relación más seria. En cuestiones de trabajo, vas a tener problemas con una mujer, así que trata de no darle tanta importancia.

Tu punto débil son los bronquios y problemas de espalda, así que trata de no descuidar tu salud. Tu día mágico va a ser el miércoles y tu color es el amarillo, así que trata de usarlo más. Tus metales son el mercurio y la plata, estos metales te ayudan a alejar las brujerías de tu vida.

CÁNCER

El segundo mes del año. Recuerda que tus números mágicos son el 03 y 27 y trata de usarlos más, que la suerte vendrá a tu vida. En este mes, será de crecimiento personal y vas a empezar a ver más por ti en todos los sentidos.

En estos 28 días, te llegarán nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios, solo trata de siempre analizar bien todo lo que te proponen para tomar la mejor decisión. En el amor, si estás en pareja, vas a querer ya formalizar y hablar con tu familia de casarte. A los Cáncer que están en busca de pareja amorosa les va a llegar alguien del signo de Tauro o Piscis, que van a ser muy compatibles.

Yo sé que a veces pasas por situaciones muy fuertes y de mucho dolor, pero tu signo está hecho para soportar todas las pruebas en la vida, que por eso tienes una conexión espiritual muy fuerte y son el pilar del hogar.

Tus mejores días van a ser 03, 08, 10, 13, 19, 21, 23 y 26 y van ser unos días de mucha energía positiva para tu vida. Va a ser un mes de salir de viaje por cuestiones de trabajo y de placer, así que prepara tu maleta.

Tu día mágico es el lunes. Tu punto débil es el hígado y el riñón, trata de hacerte unos estudios médicos para quitar cualquier enfermedad. Tu color es el azul fuerte y tu metal es la plata, así que cárgate una moneda de plata en la cartera para que te quite todas las malas energías.

LEO

Leo. El segundo mes del año va a ser de muchas aventuras nuevas en tu vida. Decides cambiar por completo en tu forma de ser y tener una actitud más positiva para que tengas más oportunidades de crecimiento en lo laboral.

Recuerda que tu signo es muy hábil para los negocios, pero siempre se desanima muy rápido, por eso el lema de tu signo es “No rendirse”, que tu signo es fuego y eso te hace muy impaciente, por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones.

Ten cuidado con el dinero, trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. En el amor, te rodean muchos los amores del pasado, así que trata de cerrar círculos y empezar a conocer personas más afines a ti, sobre todo del signo de Sagitario, Aries y Capricornio, que van a ser tu pareja ideal.

Te viene un asunto legal que tendrás que resolverlo de la mejor manera, ya no seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti. Tus mejores días del mes van a ser 02, 05, 09, 12, 17, 21, 23 y 27. Cuidado con los pleitos en tu familia por cuestión económica, trata de ser prudente.

Sales de viaje con tu pareja para disfrutar el Día de San Valentín. Tu día mágico es el domingo, tu color es el naranja y amarillo, tu metal es el oro y tu punto débil es la presión alta y garganta, así que trata de cuidarte más en este mes.

VIRGO

Virgo. Febrero, el mes de la paz en tu signo, y sobre todo, tener en mente no pelearte con nadie y juntar a familiares que estén distanciados. Este mes va a ser de energías positiva en lo laboral. Recuerda que eres el mejor administrador y eso hace que todas las personas de buena fe estén alrededor de tu signo, así que trata de aprovechar esa corriente de abundancia y decidir cambiar de trabajo y poner un negocio, que te va a ir de lo mejor.

Trata de no ser tan terco en situaciones amorosas, que a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta, es mejor dejar fluir los sentimientos y que el tiempo decida lo mejor. Te invitan a irte de viaje en estos días, tú ve, que te ayudará a descansar un poco de tanto trabajo.

Cuidado con problemas con el alcohol y vicios, recuerda que tu signo es muy intenso y eso lo hace siempre estar con malas amistades, así que trata de controlar los excesos en tu vida.

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, esa va a ser tu frase del mes. En la escuela, seguirás con exámenes y viendo la posibilidad de estudiar otra carrera, mandas a arreglar tu carro para venderlo. Trata de ya no discutir con familiares por situaciones sin importancia.

Tus mejores días del mes son 02, 06, 09, 14, 18, 21, 24 y 26, estos días las energías estarán a tu favor para realizar cualquier cambio positivo. Tu punto débil va a ser los nervios, problemas de migraña y estrés, así que trata de cuidarte más de tu salud.

Tu día mágico es el miércoles. Tus metales son el hierro y el cobre, tus colores son el gris y negro, esto visualiza que para los del signo de Virgo va a ser un mes de seriedad y ordenar su vida interior.

LIBRA

Febrero, mes de sentirte en plena renovación y darte cuenta de que es tiempo de crecer más en el ámbito laboral y personal, que van a ser 28 días de cambios muy positivos para tu signo, solo trata de no confiar tanto en tus amigos para que no te quiten tu buena suerte.

Acuérdate que eres el signo consentidor y siempre te gusta ayudar a tu familia en cualquier situación complicada que tengan. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa y siempre ten en orden tus deudas.

En este mes, tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 16. Eres el mejor comunicador y siempre te rodeas de personas con mucho amor al prójimo y eso hace que tu signo siempre se rodee en cuestión de televisión, periódico o actuación.

Te llega un dinero extra para salir de viaje y tramitas tu pasaporte. Tus mejores días en este mes son 01, 03, 05, 09, 12, 16, 20, 23 y 27. La buena suerte te va a rodear en estos días, así que te recomiendo cualquier cambio de trabajo o empezar un negocio nuevo.

Tu día mágico va a ser el viernes, tus metales de la suerte son el oro y la plata, tu punto débil es el intestino y el sistema sexual, así que trata de tener cuidado con tu salud.

ESCORPIO

Mes de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de madurar y concretar tus planes hacia tu futuro, pero tu meta en este mes será por fin dejar ese amor tóxico que no era para ti y no cargarte de energías negativas.

Acuérdate que eres el signo de mentalidad más fuerte y eso te va a ayudar a salir adelante más rápido. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta. En este mes, tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte en cuestiones de trabajo, es decir, un mejor puesto o te suben el sueldo.

Recuerda que el elemento de tu signo es el agua y son de temperamento explosivo y eso te hace sentirte a veces muy bien y otras muy mal. Cambias el carácter muy rápido y la mejor manera de controlar ese carácter es salir a caminar, que eso te va a ayudar a que tus pensamientos negativos se vayan de tu vida.

En el amor, seguirás con tu pareja de Cáncer o Virgo, que hablarán de vivir juntos. Tu mejor día va a ser el martes. Tus colores de la suerte son el verde y rojo, tus metales de la abundancia son la plata y el cobre, tus puntos débiles son los genitales y el sistema sanguíneo, así que trata de ir con tu médico para que te haga un chequeo.

Tus mejores días son 01, 06, 07, 10, 14, 19, 21, 24 y 38. Los astros van a estar a tu favor para lograr lo que tanto deseas.

SAGITARIO

Mes de estar en tu mejor etapa de tu vida y de darse realizaciones de proyectos para este año. Este mes tendrás todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente, solo trata de ser constante en lo que te propongas.

En este mes, te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o paseo con tu pareja, recibes varias sorpresas y un compromiso firme amoroso. Ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto para que no provoques la envidia de los demás.

Para los Sagitarios que están solteros, tendrán la oportunidad de renacer otra vez como amores del signo de Aries y Géminis, que serán tus mejores signos compatibles. Tendrás dos golpes de suerte en este mes en cuestiones de juegos de azar y otro con un proyecto nuevo de trabajo.

Te invitan a una campaña política, trata de ahorrar este mes para que te vayas de vacaciones en Semana Santa. Tus mejores días van a ser 01, 03, 09, 12, 17, 21, 23, 24, 26 y 28. En estos días, tendrás la oportunidad de tener juntas de negocios o trabajos nuevos que te ayudarán a salir a adelante.

Eres el mejor conquistador, pero ya trata de no andar con dos a la vez. Tus números de la suerte son el 12 y 33. Tus colores mágicos son el amarillo y morado, tus metales de la abundancia son el plomo y el oro, tus puntos débiles son espalda y huesos, así que trata de cuidarte de las caídas. Tu día especial y mágico es el viernes.

CAPRICORNIO

En este mes, a tu signo lo domina la fuerza interior para así realizar todo lo que tiene en mente y te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de negocios o proyectos de trabajos nuevos con personas muy importantes.

En este mes, tu signo tiende a tener una renovación en su forma de actuar para elevar más su energía a lo positivo, por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más en tu vida diaria. Te llega la invitación para salir de viaje en este mes y va a ser con tu pareja.

Van a ser unos días de mucha felicidad. Ten cuidado con el dinero y trata de no gastarlo en compras innecesarias. Ten cuidado con los chismes o malas energías que van a estar rodeándote en este mes, trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades.

En tu familia, sabrás de un divorcio que les dará mucho apoyo emocional. Es el momento de tomar la decisión de ser feliz, y si quieres a esa persona, díselo y verás que vas a vivir unos días de mucho amor. Tus mejores días en este mes van a ser 01, 02, 05, 10, 11, 12, 17, 21 y 28

Tu punto débil va a ser la piel y el riñón, así que trata de ir con tu médico para un chequeo. Tus colores de la abundancia son el naranja y el negro, tu metal de la suerte es la plata, tus números de lotería son el 13 y 29 y tu día de la suerte es el jueves.

ACUARIO

Mes de sentirte de lo mejor y más porque se renueva tu energía positiva y es porque estás en tu etapa de cumpleaños. Tendrás mejores oportunidades de trabajo y de hacer negocios productivos en estos días.

Tus mejores días de este mes son 02, 03, 08, 13, 15, 17, 22 y 28, en estos días tendrás doble de suerte en cuestiones de dinero. Eres muy buen deportista y siempre tratas de estar en condición atlética y eso te ayuda a atraer el amor y más en este mes, que se te dará por fin el amor verdadero de alguien del signo de Aries o Libra, que hablarán de casarse o vivir juntos.

Te invitan a salir de viaje y será con tu pareja. Trámites de pagos de impuestos, trata de ponerte al corriente con tus deudas. Te buscará un amor del pasado, ten cuidado con esos amores porque hablan de coraje y solo te quieren hacer daño.

Eres muy popular entre tus compañeros de tu trabajo y eso te va a ayudar a darte un puesto mejor pagado. Tus números de la suerte en este mes, que tendrás un golpe de suerte en la lotería, son 05 y 67.

Tu punto débil es la columna vertebral y los nervios, así que trata de relajarte y estar más concentrado en tu salud. Tus metales de la abundancia son níquel y plata, tus colores son amarillo y azul fuerte. Vas a recibir un regalo que no esperabas que te hará sentir muy feliz. Tu día mágico es el martes.

PISCIS

Mes de estar con mucho ánimo y buena energía positiva y más porque entras en tu etapa de cumpleaños, así que solo recuerda poner en modo positivo tus pensamientos y verás que lo que deseas lo tendrás.

En estos días, te hablan del trabajo que aplicaste para estar mejor en cuestiones de ingresos. Tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida en este mes con los número 08, 99 y 31, que serán muy buenos en cuestiones económicas. Tramitas ya tus papeles para una beca e irte a vivir fuera de tu país.

En el amor, estarás un poco confundido y no sabrás con quien quedarte, si con un amor nuevo o alguien del pasado, tú solo deja que tu corazón decida y ya verás que todo saldrá de lo mejor. Para los Piscis que están casados, tendrán una sorpresa de un embarazo.

En el trabajo, tus jefes tendrán varias juntas y hablarán de ti para darte un ascenso y más responsabilidad. Recuerda que a tu signo se le da la comunicación y siempre estar rodeados de mucha gente, por eso trata de tener un curso de relaciones públicas y ciencias políticas.

Tus mejores días en este mes van ser 01, 04, 07, 10, 14, 18, 21, 23 y 28, que serán muy buenos en trámites de créditos o empezar negocios nuevos.

Tu meta es intentar ya no ser tan gastalón y tratar de ahorrar. Tus colores favoritos son el azul claro y el verde fuerte, tus puntos débiles son los nervios y la piel, así que trata de cuidarte de infecciones sexuales. Tu día mágico es el sábado y tus metales de la abundancia son el oro y el cobre.

Con información de MhoniNoticias

