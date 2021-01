¿Sabes como limpiar tu colchón? Aquí te decimos

México.- Descubre las acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco por medio de la famosa astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente para este martes 12 de enero de 2021.

Averigua lo que los astros te tienen preparado en el amor, salud, dinero, trabajo, familia y amigos y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que se encuentran a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Revista Fama

ARIES

Vas a conseguir muy pronto el reconocimiento que mereces en el trabajo Aries. No dejes que el miedo te eche para atrás en los asuntos laborales, arriesga. Tienes que plantearte una pequeña reducción de los gastos muy en serio.

Estás en un buen momento para los asuntos sentimentales, disfrútalo a fondo. Tienes que ver las cosas de una forma más positiva para obtener resultados. Si planificas ahora con calma tu futuro, más adelante te irá mucho mejor.

En el plano del amor, no te faltarán las oportunidades si prestas atención. Ten cuidado con los excesos, piensa que dentro de poco podrían pasarte factura.

Vas a tener unos días muy divertidos socialmente, no vas a parar ni un momento. Tienes que conocer donde están tus propios límites, no te excedas tanto. No tengas ningún reparo en cambiar de imagen, el momento es favorable.

TAURO

Tienes una buena racha para los asuntos económicos Tauro, prueba a invertir un poco. No te obsesiones con el trabajo, sólo tienes que organizarte un poco mejor. La prudencia será tu mejor aliada en la economía, déjate guiar por ella.

Tu aire desenfadado te hará ser el centro de atención de todas las reuniones. Te puedes encontrar con gente nueva y distinta que te alegre. No dejes de salir este día, no te encierres, te puedes divertir mucho.

Deberías prestarle más atención a tus relaciones personales, te conviene. No descuides tus obligaciones en lo referente a tu bienestar, cuídate. Vas a sentirte con mucha actividad y con ganas de hacer cosas, solo el cansancio te detendrá.

Tiendes a cometer excesos por culpa de la ansiedad, no perjudiques tu salud. Tienes poca energía, y de ánimo puedes andar un poco mal, cuídate mucho.

GÉMINIS

Van a llegarte nuevas propuestas de trabajo Géminis, pero no te fíes mucho de ellas. Tendrás mucho movimiento en lo económico, trata de no arriesgar mucho. La creatividad será tu mejor arma laboral en este momento, utilízala. Si te esfuerzas, podrás conseguir que tus ahorros mejoren en unos días.

Tendrás suerte en el amor y en las citas de todo tipo, disfruta el momento. Puedes tener un encuentro importante o una reunión de cierta trascendencia.

Toma la iniciativa con alguien que te interesa, tienes tus posibilidades. Físicamente estás en un buen momento, no cometas excesos para seguir así.

Tu estado de ánimo es excelente y el físico también, disfrútalo. Sabes muy bien qué hacer para tener buena salud y lo pondrás en práctica. Disfruta de lo que tienes y mira el vaso medio lleno, te vendrá muy bien.

CÁNCER

Cáncer, has ahorrado en estos días, gracias a lo cual te vas a sentir mucho mejor. Si estabas esperando un ascenso en el trabajo, ahora se acerca el momento más propicio. Si gastas demasiado, luego te costará reponerte, sé prudente con los gastos.

Podrías tener un golpe de suerte, pero no te confíes, debes seguir trabajando. Alcanzarás todos los objetivos que te propongas en el amor, ten confianza. Tendrás noticias de alguien que echabas de menos, algo que te alegrará.

Vas a tener buenas noticias que vendrán de fuera, pendiente de las comunicaciones. Si tienes pareja, te irá muy bien este día y te podrás servir de su apoyo.

Te vendría muy bien salir un poco al aire libre, lo notarás en tu salud. Estás de muy buen humor y contagiarás alegría a la gente que te rodea. Te encuentras bien en todos los sentidos, aprovecha el momento y disfrútalo.

LEO

Tienes una buena racha con el dinero Leo, pero aun así no debes cometer excesos. Trata de tener el trabajo actualizado, así podrás evitar prisas y agobios. Tendrás noticias de alguien que echabas de menos, algo que te alegrará.

Entrarás en una buena racha para el amor, pero procura no meter la pata. Puede que tengas un encuentro con alguien del pasado, piensa si te conviene. En lo sentimental puedes tener muy buenas oportunidades, no te despistes.

Puede llegarte una buena noticia a través de gente conocida, te alegrarás. No te metas en asuntos que no tienen que ver contigo, relájate y diviértete.

Cambia en algo tu rutina a la hora del descanso y dormirás mucho mejor. Te sientes con un poco cansancio este día, intenta sanear los hábitos que tienes. Vas a tener un día tranquilo en el que podrás disfrutar de las pequeñas cosas.

Foto: Estilonext

VIRGO

En la economía tendrás sorpresas muy agradables Virgo, te va mejor de lo que piensas. Recuerda que el trabajo en equipo es mucho mejor para algunas cosas, delega. No te dejes llevar por la rutina laboral, hay algo nuevo que puedes hacer.

Ten calma, las situaciones se resuelven mejor con tranquilidad. Tienes que arriesgarte en el amor y decidirte, no lo dejes pasar más tiempo. Alguien está pendiente de ti y no te has dado cuenta, presta más atención.

Puede surgir una amistad o algo especial con un Tauro o un Escorpio. Trata de no abusar de las cosas o hábitos que sabes que no te sientan bien.

Tu estado de ánimo irá mejorando a lo largo del día, que será positivo. Puede tener lugar un suceso inesperado que te alegrará en esta jornada. Necesitas bastante más tiempo para ti, para relajarte y desconectar de todo.

LIBRA

Libra, gastarás mucho dinero pero te sentirás bien con lo adquirido, tienes acierto. Notarás que tienes buena suerte en la economía, verás como todo te sale bien. Puedes tener oportunidades de tipo financiero, estudia posibles inversiones.

Te vas a sentir bien y con ganas de hacer algunos cambios en el trabajo, adelante. Si corres riesgos en el amor, te saldrá muy bien, olvídate de los temores. Conocerás gente nueva y te lo pasarás genial, tienes buena racha en lo personal.

Personas cercanas a ti necesitarán tu ayuda y consejo, debes dárselo. Posiblemente te llamen los amigos para salir, anímate, lo pasarás muy bien.

Te sentirás alegre y con muy buen ánimo, no dejes que nada te perturbe. Deja de aburrirte y sal un poco, te vendrá bien tomar el aire y despejarte. Sólo te apetece un poco de tranquilidad, y es muy posible que hoy la consigas.

ESCORPIO

Tendrás que hacer unas negociaciones en las que puedes salir perdiendo Escorpio, ten cuidado. Si el trabajo es por tu cuenta, las cosas te saldrán mejor de lo esperado. Tu economía estará en perfecto estado y no vas a tener ningún problema.

Intenta aclarar los malos entendidos con un compañero antes de que sea tarde. No dejes de lado a un amigo que te necesita porque le sentará muy mal. En el amor, con tu pareja tendrás situaciones diferentes y divertidas, te irá muy bien.

Tienes posibilidades de salir mucho este día y de conocer gente interesante. Vas a tener una resistencia física y mental estupenda, nada podrá afectarte. Pero, tienes algún pequeño altibajo de ánimo, en general te encuentras bien.

Sabrás dosificar muy bien tus esfuerzos y podrás encontrar el equilibrio. Estás muy bien, pero procura no enredarte en demasiadas tareas, delega.

SAGITARIO

Tendrás que hacer gala de toda tu fuerza de voluntad para no gastar de más Sagitario. Antes de iniciar un proyecto nuevo pon en orden del todo tu trabajo actual. Te lanzarás hacia un proyecto que te propondrán sin pensarlo y te equivocarás.

En tu economía las cosas empiezan a encauzarse y eso te dará tranquilidad. Un amigo o amiga te demostrará lo mucho que te quiere en los próximos días. Si buscas algo que cambie tu vida, estás en el camino de encontrarlo.

Tus seres queridos van a estar muy pendientes de ti este día, déjate querer. Necesitas descansar más para que desaparezca toda la tensión que tienes.

Aprovecha tu tiempo libre para organizar un viaje o algo que te divierta. Te vas a sentir muy bien contigo, disfruta el día y haz algo positivo. Aunque estés bien de salud, intenta poner un poco de orden en tu rutina para seguir así.

CAPRICORNIO

Capricornio, mantendrás tu entusiasmo tanto en el trabajo como en temas personales. Tienes que evitar acciones imprudentes para que todo vaya bien. Estás en un momento en el que tus finanzas no están especialmente boyantes. Tal vez te obsesiones demasiado por los asuntos económicos, disfruta más.

Aprovecha la buena racha que tienes en el amor y toma la iniciativa en lo sentimental. Te sorprenderán con un detalle que puede hacerte mucha ilusión en este día.

No te precipites en tus juicios, no siempre se puede tener la razón, ten calma. Déjate llevar por tu intuición y tus emociones, vivirás nuevas experiencias. Podrás poner al día pronto todo lo que llevabas atrasado desde hace tiempo.

Sé prudente, procura no cometer riesgos innecesarios en los próximos días. Vas a disponer de un buen equilibrio entre tu salud y tu estado de ánimo.

ACUARIO

Si vas de compras hazte una lista Acuario, no te dejes llevar por los gastos superfluos. Te pueden ignorar en una cuestión de trabajo, ve con cuidado y lo evitarás. Puedes conseguir un dinero o algo con lo que no contabas, te sorprenderás.

Tendrás que tomar una decisión difícil, pero lo harás muy acertadamente. Intentas quedar bien con todo el mundo y eso no es posible, relájate un poco. Te apetecerá relacionarte con la gente y salir por ahí, lo pasarás muy bien.

Destacarás entre tus amigos y serás el centro de atención estos próximos días. Procura dar más paseos para favorecer tu salud, reflexionar y relajarte.

Piensas que no necesitas la ayuda de los demás, pero deberías replanteártelo. Debes bajar tu ritmo de trabajo y tomarte un respiro, te vendrá muy bien. Ten cuidado con los resfriados, vas a tener una cierta tendencia a ellos.

Foto: Profesional

PISCIS

Piscis, el terreno laboral no te va a dar muchas satisfacciones, pero va a cambiar. Tendrás cambios en el trabajo que no te beneficiarán, intenta adaptarte. No gastes a lo tonto, podrías tener que hacer compras para la familia.

Debes actuar con prudencia con los jefes, evitarás problemas. Tienes unos días muy afortunados para la conquista por delante, aprovéchalos. En el amor, pasarás unos momentos muy gratificantes, disfruta la situación.

Procura mantener la calma si hay tensión a tu alrededor, luego lo agradecerás. Estar con tu familia o con tus amigos cercanos hará que te sientas muy feliz. Te iría mejor si moderaras tu alimentación, tu calidad de vida aumentaría.

Vas a tener mucha energía positiva y la contagiarás a quienes te rodean. Tu buen humor te hará sobreponerte a cualquier problema que tengas en este día.

Con información de MhoniNoticias

También te puede interesar ver: Amuleto que debes usar este 2021 de acuerdo a tu signo del zodiaco