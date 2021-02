San Valentín en casa, los mejores planes para este 14 de febrero

México.- Descubre lo que te espera este miércoles 03 de febrero de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Aries

Sé flexible en el trabajo, habrá cambios y te conviene adaptarte a ellos Aries. Deberías tratar de hablar para solucionar bien los problemillas con los compañeros. Laboralmente te falta un poco de motivación, pero pronto la vas a recuperar.

En el amor, puedes conocer a alguien muy original que te interese en estos próximos días. Podrías tener algún problema de origen emocional, intenta relajarte un poco.

No comentes con tus compañeros asuntos que deben quedar en la familia. No tendrás mucho tiempo libre, pero el día te resultará muy productivo. Tus reacciones serán algo más fuertes de lo normal, trata de controlarte.

Si notas que sigues con poca energía, intenta descansar en cuanto te sientas débil. Frena un poco el ritmo y organiza mejor tus esfuerzos. Para no sobrecargar tu agenda, no digas que si a todo lo que te propongan.

Tauro

Tauro, usa la imaginación y la fantasía. La economía te marchará estupendamente, ya que la posición de los astros te beneficiará ahora en los temas de dinero, pero estás gastando mucho y no te privas de nada, debes empezar a controlarte.

Tu economía funcionará bien y tus proyectos se moverán a más velocidad. Intenta no discutir tanto con la gente de tu entorno, te sentirás mucho mejor.

En tus relaciones de trabajo, te conviene mantener un tono profesional y de discreción. Aprovecha estos días que tienes tiempo para concluir asuntos pendientes. En el amor vas a librar una lucha entre tus deseos y tus deberes, tienes que centrarte.

Los astros te favorecen, tendrás una buena salud y un bienestar fantástico. Te sientes muy bien mentalmente, con lucidez y actividad, toma nota de las ideas que tengas. Aunque estés bien, los esfuerzos que hagas por mejorar te compensarán mucho. Dormir es el método más reparador y natural para estar bien.

Géminis

Puedes tener algunos gastos extraordinarios con la casa y la familia Géminis. Deberías hacer un análisis profundo de tus perspectivas laborales, es buen momento. Si estabas buscando un trabajo extra, ahora puedes encontrarlo sin problemas.

Deberías tener cuidado y no embarcarte en gastos innecesarios, lo agradecerás. Intenta moverte por ambientes distintos de los habituales, ganarás más. Estás logrando tener paz y tranquilidad en tu vida sentimental, te va bien.

Una noticia inesperada contribuirá positivamente a que mejoren tus asuntos. Procura que en tu dieta haya productos naturales y frescos, mejorará tu salud. No dejes que un pequeño problema te afecte más de lo debido. Aunque estés con estrés, no aceleres el fin de las cosas, todo a su tiempo.

Dedica un tiempo al descanso, al relax y a escuchar música, piensa en ti. Reserva cada día unos minutos para nada en concreto, solo para ti.

Cáncer

Te vas a agobiar si no llevas al día los asuntos del trabajo Cáncer, ponte a ello. Tu afán de superación con tus tareas darán sus frutos, tendrás tu recompensa. Los astros hoy te favorecen y es algo que te beneficia en todos los sentidos.

Vas a tener dinero suficiente para ahorrar y para comprarte algo también. En el amor, si tienes pareja, trata de no discutir con ella por cosas sin importancia.

Un familiar querido necesitará tu ayuda y te sentirás bien al dársela. Si haces un pequeño viaje o desplazamiento te saldrá muy bien, te divertirás. Tu estado físico y mental será bueno y te sentirás alegre y en expansión.

Tendrás que ordenar tus prioridades y renunciar a algo, ve a por lo importante. Los astros te alterarán un poco este día, pero puedes ponerle freno si quieres.

Leo

Leo, tu estado físico y mental será bueno y te sentirás alegre y en expansión. Tendrás que ordenar tus tareas si quieres acabarlas a tiempo. Evita librar batallas inútiles en el trabajo, no gastes tu energía en ello.

En el amor, tendrás que estar pendiente y revisar bien tu agenda, tienes mucho despiste. No tires la toalla si has tenido un revés, sigue adelante con tus proyectos. Deberías sonreír y tomarte las cosas poco importantes con más tranquilidad.

Para tu salud procura dormir ocho horas al menos, sólo de esta manera conseguirás eliminar el estrés. Tienes ganas de cambiar de vida y de mejorar tu aspecto físico, adelante.

Necesitas cuidarte, no olvides que tu organismo necesita un mínimo de atención. Tendrás mucha energía y no habrá problema que se te ponga por delante al que no puedas dar solución.

Virgo

Tendrás buenas noticias sobre un trabajo que te han ofrecido recientemente Virgo. Si llevas un tiempo esperando un dinero u otra cosa, te puede llegar ahora. Es un buen día para organizar tu economía y decidir los gastos oportunos.

Tendrás un día laboral exitoso y un fin de semana sin contratiempos, disfrútalo. En el amor, podrás hacer más de una conquista este día, y quizás alguna sea importante. El diálogo será muy importante para que funcionen tus relaciones personales.

Escoge tus palabras para no decir cosas hirientesque empeorarían una situación. La forma correcta con que reacciones, será la que te dará la llave del éxito. Tu estado de ánimo mejorará considerablemente y será un día muy positivo.

No pretendas acapararlo todo, tú también tienes que respetar unos límites. Te sientes muy bien contigo y lo transmitirás a los demás, te adorarán.

Libra

Libra, intenta reducir tus gastos, últimamente te estás excediendo y no te conviene. Si el trabajo que realizas es por tu cuenta te costará menos salir adelante próximamente. Aparta las ideas pesimistas de tu mente y continúa invirtiendo y trabajando.

Necesitarás la ayuda de un amigo en algún sentido, y la tendrás sin problemas. En el amor, puedes conocer una persona especial y significativa en tu vida este día. Escuchas comentarios que pueden causar cierta tensión o ansiedad en tu relación.

Conseguirás sobreponerte a los problemas que te habían surgido recientemente. Para tu buena salud, cuídate con los cambios de temperatura, tienes una cierta propensión a ello en este día.

Puedes evitar el exceso de nerviosismo mediante un poco de ejercicio. Inicia el día con un buen desayuno y cena ligera, equilibrarás tu alimentación. Comer de forma equilibrada es fundamental para mantener en orden el cuerpo y la mente.

Escorpio

Escorpio, aunque no lo creas, tu trabajo está siendo valorado y te lo compensarán. Puede que tengas buenas noticias, sobre todo en el ámbito laboral. Mañana se te abrirán puertas y oportunidades que te irán conduciendo al éxito.

No te dejes llevar por las emociones, hoy debes reflexionar antes de actuar. Es importante que te acoples a lo que sucede en estos momentos a nivel económico.

Te vas a sentir con más imaginación y creatividad por efecto de los astros. Llegó el momento de plantear con ternura y firmeza lo que deseas en tu relación. Este día llega con novedades muy interesantes en el terreno social y el del amor. Hoy le sacarás mucho partido a tu tiempo libre, te relajarás y te divertirás.

Estás bien, pero intentas abarcar más de lo que puedes, intenta relajarte. Hoy estás susceptible, muchas cosas las estás considerando por su parte negativa.

Sagitario

Si te apetece ir de compras adelante Sagitario, gozas de muy buen criterio este día. Debes armarte de paciencia si esperas respuestas en el trabajo, pero llegarán. Con una actitud resuelta y dinámica multiplicarás tu dinero actual, no lo dudes.

Puede que recibas noticias de alguien que está lejos y se trata de algo positivo. Las cosas todavía no van como te gustarían en el amor, pero pronto habrá cambios importantes.

Finalmente empiezas a resolver un asunto legal pendiente que te tenía con preocupación. Hoy tendrás un día muy activo, dosifica bien tus energías y todo irá bien. Pasas por un periodo complicado que te ayudará a decidir lo que quieres.

Todos los excesos son nocivos, si actúas con armonía nada negativo sucederá. No te inquietes si algo tarda en llegar, es parte del proceso que estás viviendo.

Capricornio

Capricornio, ten cuidado con lo que gastas, puedes sacarle mejor partido a tu dinero. Si empleas tu imaginación en el trabajo te irá de maravilla, no te cortes. Tendrás el respeto de todos los compañeros por haber hecho bien las cosas.

Económicamente es mejor que no hagas promesas que no puedes cumplir. Hoy comienza una buena racha en el amor que durará bastante tiempo. Quieres dedicar más tiempo a los tuyos y es buena idea, intenta hacerlo.

Frente a una provocación mejor calla, observa, piensa y luego habla, no al revés. Para la buena salud, antepón el cuidado de tu cuerpo a otras ocupaciones, saldrás muy bien del evento.

Te encuentras muy bien, con energías renovadas y ganas de experimentar. Este es un día positivo para tus costumbres si estás considerando dejar un mal hábito.

Acuario

Acuario, ten previsión y no gastes a lo loco, organiza mejor tus planes económicos. Necesitarás tu fuerza de voluntad para seguir en tu trabajo, pero ya mejorará. Quizá tengas que apretarte el cinturón, pero mejor no pidas nada prestado.

En el amor, no permitas que un espejismo te ciegue a la realidad de tu relación sentimental. Debes aceptar las propuestas sociales que te hagan, puedes conocer mucha gente.

Puede que tengas que hacer alguna reforma en tu hogar, pero era necesario. Si hablas demasiado podrías cometer errores en tus juicios y causarte problemas. Te sientes bastante bien, recibirás toda la energía positiva de los astros.

Aprovecha este periodo de tu vida para relajarte y mejorar lo que desees. Tu carisma está en alza, y tu personalidad se impone, no habrá nada imposible. El estrés puede minar tu salud, trata de descansar y recuperarte.

Piscis

No te dejes llevar y vigila tus gastos Piscis, en este momento te conviene ahorrar. Te conviene relacionarte más con la gente del trabajo, así notarás mejoras. Si reduces un poco tus gastos, lo pasarás fenomenal este periodo.

Vas a empezar una etapa de gran actividad profesional y lograrás avances. Si no tienes pareja, no vas a parar de conocer gente en estos días, sal un poco. En el amor vas a tener unas ideas muy claras y acertadas, te irá bien.

Replantea la forma en que estás conduciendo tus asuntos afectivos y económicos. Haz un alto en tus tareas y práctica ese lado amoroso que conquista corazones.

Entrarás en una buena etapa en la que aumentará tu energía y vitalidad. El mayor enemigo de tu salud es el estrés, tienes que intentar relajarte.

