Significado de los colores para recibir el Año Nuevo

México.- Descubre lo que este martes 29 de diciembre tiene preparado la famosa tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente con las predicciones de cada uno de los 12 signos del zodiaco. Averigua lo que los astros confabulan este día sobre cómo te irá en el amor, salud, trabajo, dinero, familia, amistades, y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que se encuentran a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Publímetro

ARIES

Tendrás que entregar un trabajo pronto y no vas muy bien de tiempo Aries, cuidado. Sé realista con el dinero para no tener problemas por falta de previsión. Deberías tener más cuidado con la puntualidad profesionalmente, no la descuides.

Podrías tener una discusión de poca importancia por dinero con alguien cercano. Si quieres conquistar a alguien, es mejor que no te dejes llevar por las prisas. Vas a tener un humor fantástico que te hará muy popular con la gente.

Tendrás muchas ganas de divertirte y te relacionarás muy bien con todos. Si te dejas llevar por tus impulsos y te irá genialmente en el amor. Estás un poco alterado por una discusión, pero si controlas tus arrebatos te sentirás mejor.

La paz y la tranquilidad serán el mejor alivio para cualquier malestar. Deberías dejar de lado la pereza y hacer algo de deporte, para no oxidarte.

TAURO

Si sigues cumpliendo todas tus metas Tauro, podrías llegar mucho más lejos. Podrías tener cambios importantes a nivel profesional y económico. Utilizarás tu diplomacia en el trabajo y limarás asperezas con los compañeros.

Ten cuidado con los extravíos y olvidos de papeles y dinero, no tengas descuidos. No te dejes llevar por las aparentes buenas intenciones de un amigo. Tu intuición va a acertar con esa persona que tanto te gusta, te lanzarás en busca de su amor.

Alguien de la familia va a pedirte dinero, pero no te viene nada bien. Tu salud está susceptible a cualquier revés, ten cuidado con los excesos.

Hoy estarás mal de forma a causa de problemas, pero ten tranquilidad. Vas a sentirte alegre y con mucha energía positiva, no la derroches. Te sientes con fuerzas para todo y estás en condiciones para afrontar lo que sea.

GÉMINIS

Se te ha metido algo entre ceja y ceja y conseguirás tus objetivos Géminis. Vas a conseguir lo que quieres en el trabajo y en la economía. Tienes que reforzar tu posición laboral y hacerte valer con fuerza. Es un magnífico momento para hacer interesantes nuevos negocios.

Estás muy pendiente de tu familia y de asuntos relacionados con tu pasado. En temas de amor, las discusiones que tengas con tu pareja serán muy constructivas.

Puedes llegar a lograr un entendimiento muy deseado con tu pareja. Te aburres bastante porque te sientes en soledad, pero no es así, mira en tu entorno.

Te apetece mucho salir de tu rutina y hacer cosas distintas, debes hacerlo. Físicamente te conviene mucho ponerte en contacto con la naturaleza. Te sientes con un poco de aislamiento, pero tienes que intentar ser muy positivo.

CÁNCER

Tendrás la sensación de estar perdiendo el tiempo profesionalmente pero no es así Cáncer. El dinero te llegará por varias vías, tu situación mejorará mucho. Haz caso de los consejos que te dé un compañero de trabajo, debes escucharle.

Si sigues tu intuición con tus tareas acertarás en todo lo que te propongas. Tratarás de aportar soluciones a los problemas de un amigo tuyo.

Algún familiar va a pedirte una ayuda que no le puedes negar, le hace falta. Parece que por fin te sonríe la suerte, es el momento de sanear tu economía. Aunque te dé un poco de pereza, tienes que hacer ejercicio, te hace falta.

Tu salud es muy buena y te permite hacer todo lo que quieras sin esfuerzo. Tendrás la mente despejada y harás muchas cosas, aprovecharás bien el día.

LEO

Puedes alcanzar el objetivo profesional que te habías propuesto Leo. Ten mucho cuidado con los descuidos en la economía, puedes perder dinero. En el trabajo se puede torcer algo, y será complicado arreglarlo. Orienta tu energía a actividades que te den dinero para equilibrar tu economía.

Encontrarás gente interesante en un acontecimiento cultural, presta atención. Tendrás momentos muy felices viviendo el presente a todos los niveles.

No te pases con la actividad social y haz más cosas que requieren tu atención. En el amor, estos días tendrás una gran actividad sentimental y sexual, diviértete. El miedo al futuro paraliza todas tus acciones, debes reaccionar.

Físicamente te conviene alimentarte mejor y cuidar los horarios. Has trabajado mucho, y por eso te sientes transitoriamente con cansancio. Te vendría muy bien hacer técnicas de relajación, para centrarte en tus quehaceres diarios.

Foto: Tuenlínea

VIRGO

Las cosas te van bien con el dinero Virgo, pero no gastes tanto, contrólate. Deberías ahorrar un poco por si te hace falta después, estas gastando mucho. Te conviene esperar para hacer ciertas inversiones, ahora no sería positivo.

Si das rienda suelta a tu fantasía, tendrás éxito en el trabajo. Vas a querer compartir vivencias y conversaciones trascendentales con alguien. Después de una etapa tranquila en el amor, te espera otra más pasional e interesante.

Es un momento favorable para visitar algún lugar en el que no has estado. Antes de hacer el cambio de vida que quieres, sopesa los pros y los contras. Toma a las personas como son y no esperes de ellas lo que no te pueden dar.

Dedica todo tu tiempo libre a hacer las cosas que te gusten especialmente. Los astros te proporcionarán mucha energía y vitalidad, estarás imparable.

LIBRA

Libra, tu intuición en el trabajo te puede reportar ganancias económicas, rápidas e imprevisibles. Vas a buscar gangas y harás muy buenas compras, pero controla los excesos. Tendrás que tomar decisiones difíciles en la economía, después lo agradecerás.

Vas a organizar tus papeles y tus asuntos en general, lo habías dejado un poco. Pasarás momentos especiales junto a tus familiares y amigos más queridos. En el amor, tu corazón necesita algo que tu cabeza rechaza, haz caso al primero.

Tu pareja intentará manipularte un poco, pero ponte firme, no debes dejarte. Se avecina un movimiento en tu posición actual, prepárate para las novedades. Evita los excesos en lo físico porque hoy podrías tener algún problema.

Podrías tener un pequeño problema que te haga sentir mal, pero lo resolverás. Crees que puedes con todo pero no es así, acepta la ayuda que te ofrecen.

ESCORPIO

En el trabajo todo va a salir como esperabas Escorpio, con resultados muy positivos. Vas a ilusionarte demasiado con proyectos que no saldrán adelante. Pueden llegarte las propuestas profesionales que estabas esperando.

Tienes la sensibilidad a flor de piel, procura que no te haga daño. Puede haber turbulencias en asuntos de amor, pero te lo debes de tomar con calma. Tendrás una conversación especial y constructiva con un ser muy querido.

No dejes de salir a divertirte, en este momento necesitas conocer gente nueva. Te vendría bien hacer ejercicios de relajación, o por el contrario acudir a un gimnasio para hacer deporte, así reducirías la tensión.

Debes bajar tu ritmo y tomarte un respiro, tienes que pensar en ti también. Si afrontas tus tensiones internas te irá mucho mejor, debes aclararte. Si haces muchos esfuerzos tu salud se resentirá, tienes que moderarte un poco.

SAGITARIO

Podrías ser víctima de un engaño en el terreno económico Sagitario, fíjate en los cambios. No bajes la guardia, porque en el trabajo pueden hacerte una faena. Parece que por fin te sonríe la suerte, es el momento de sanear tu economía.

Deberías hacer planes de futuro a nivel económico, es decir, organizar tus gastos. Recibirás atenciones de tu pareja que harán que te sientas un ser muy especial y querido. Evitarás decepciones, si dejas de presionar tanto a tu pareja, el amor necesita aire.

Vas a tener una reconciliación, si es tu caso, y estarás estupendamente. Los astros te mandarán energía positiva a raudales, pero estás algo mal de vitalidad, descansa un poco hasta que pase la racha.

Busca el apoyo en casa, seguro que te sientes bien junto con la familia. Mantén la moral alta, en breve plazo llegarán buenos tiempos para ti.

CAPRICORNIO

Un asunto laboral que tenías olvidado te dará alegrías más adelante Capricornio. Si marcases un orden de prioridades a la hora de gastar, te vendría muy bien. Te propondrán negocios e ideas interesantes, pero necesitas un punto de apoyo. Puedes tener encuentros muy gratificantes por asuntos relacionados con trabajo.

En el amor, si tienes pareja tendrá contigo más detalles de lo habitual, os irá muy bien. Deberías dedicar más tiempo a reflexionar antes de tomar decisiones. Se acortarán las distancias con algunos amigos, te parecerán más cercanos.

Intenta centrarte en el presente, que es lo importante, y no divagar tanto. Podrás solucionar viejos conflictos con tu familia que están sin resolver. Tienes que ser consciente de tus propias limitaciones y no excederte tanto para evitar que lo pague tu salud.

Tendrás la cabeza despejada y aprenderás cualquier cosa nueva con facilidad. Necesitarás buenos consejos para salir adelante, pero sabes dónde encontrarlos.

ACUARIO

Te llegará un dinero inesperado con el que no contabas Acuario, y te vendrá muy bien. Podrás terminar por fin un trabajo que empezaste hace bastante tiempo. Te has ido desorganizando por falta de tiempo y ahora te rodea el caos.

Tienes que tener cuidado con tus socios en algún proyecto, negocio o inversión. La familia te hará pasar momentos muy divertidos y llenos de anécdotas. Si tienes pareja, tendrás la oportunidad de recuperar lo mejor de la relación.

Si sales con los amigos te despejarás mucho, te sentará muy bien ahora. Tendrás momentos de calma, pero también de diversión, todo en su justa medida. Tienes demasiadas cosas en la cabeza y te conviene empezar a centrarte.

Gozarás de buena salud y de muy buen humor, te lo pasarás muy bien hoy. Quieres cambiar algunas cosas de tu vida y si te lo propones, lo conseguirás.

Foto: Pinterest

PISCIS

La rutina del día a día Piscis, se te puede hacer muy pesada en todos los aspectos. Últimamente estas descuidando tus responsabilidades en tu trabajo, si no reaccionas pronto tendrás problemas. No es un buen momento para la compra de una vivienda, espera un poco. Se van a despertar nuevos intereses en ti y buscarás actividades diferentes.

La actitud desconfiada que muestras está alejando gente de ti, cambia el chip. Puede que se produzca un cambio en los planes que tienes, habrá algo nuevo.

Te apetece pasar momentos tranquilos con tu pareja o amigos y lo puedes hacer. Necesitas ser un poco egoísta y cuidar más de ti, te estás dejando últimamente. No te centres en lo que no puedes hacer, y piensa en lo que sí puedes.

Intenta empezar a solucionar tus problemas de salud antes de preocuparte por ellos, avanzarás. Procura mantener la calma si hay tensión a tu alrededor, luego lo agradecerás.

Con información de MhoniNoticias

