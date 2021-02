¿Sin pareja en San Valentín? Disfruta tu soltería con estas películas en Netflix

México.- Descubre lo que te espera este martes 09 de febrero de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: El Mañana de Nuevo Laredo

ARIES

Puedes tener problemas si sigues gastando sin control Aries, intenta moderarte un poco. Te pueden poner a prueba en el trabajo y te irá bien, saldrás genial del evento. Debes ser prudente con la economía y no gastar más de lo necesario un tiempo.

Tus iniciativas profesionales tendrán su recompensa, no dejes de lanzarlas. Con la familia tendrás que tener diplomacia y pensar las cosas antes de hablar.

Podrías recibir noticias interesantes por parte de un amigo o sobre un amigo. En el amor, hay alguien de tu entorno que ha puesto sus ojos en ti, pero no te has dado cuenta.

Hacer ejercicio físico te sentará en estos días mejor que nunca, no lo dejes, aunque solamente sea andar. Tu mayor preocupación ahora eres tú y te cuidarás más. Te sientes optimista y con mucha positividad, contagiarás entusiasmo a tu alrededor.

TAURO

Tauro, pide lo que quieras en el trabajo, estás en buena racha y debes aprovecharlo. Tendrás un buen momento en lo económico, aprovecha para ahorrar un poco. Económicamente es mejor que no hagas promesas que no puedes cumplir.

Quizá tengas que apretarte el cinturón, pero mejor no pidas nada prestado. En el amor, es un momento propicio para introducir importantes cambios. Tu imaginación está en un punto muy alto y te permitirá solucionar bien todo.

No hagas mucho caso de lo que piensen de ti, estás actuando correctamente. Puedes recibir buenas noticias de amigos o de gente que se encuentra lejos. Recibirás buenas noticias que cambiarán tu estado de ánimo, te alegrarás.

Hay movimiento en tu vida y te sientes con agobio, pero puedes adaptarte. Si has aumentado de peso es el tiempo de dejar atrás los hábitos negativos o tu salud terminará por resentirse.

GÉMINIS

Debes tener cuidado con los negocios o contratos que te propongan este día Géminis. No te obsesiones con tus fallos en el trabajo, no necesitas ser tan perfeccionista. Si te organizas mejor, el día te puede cundir muchísimo más. No descartes tomar la iniciativa respecto a esa idea que tienes en mente.

Respecto al amor, necesitarás un poco más de comprensión y diálogo en tu relación de pareja. La familia te puede dar algún problema, pero puedes intentar calmarlos.

Quizá surja algo que retrase tus planes, ten paciencia, ya se resolverá. No te olvides de los buenos hábitos, son los que hacen que gocemos de energía.

Tras muchos esfuerzos, por fin vas a ver tu recompensa, que llegará pronto. Van a surgir situaciones imprevistas que demandarán tu acción inmediata. Tu nivel de salud aumentará si haces una vida más sana y ordenada.

Foto: El Tarot de Nadia

CÁNCER

Cáncer, puede haber una mejora interesante en la relación que tienes con tus jefes. Superarás algún problema que tenías en el trabajo y tu ánimo se elevará mucho. No descuides tus cuentas, quizá puedas tener algunos gastos imprevistos.

Se te va a presentar una buena ocasión en lo laboral, que debes aprovechar. Tus relaciones de amor están en un punto estable, goza estos momentos de tranquilidad.

Tu familia y tus amigos reclaman tu cariño, hazles caso, te compensarán. Tu carisma actual te puede dar buena fortuna en tus relaciones personales. Evita las discusiones sin sentido, no le aportan nada positivo a tu vida.

Tendrías que poner un poco de orden en tus asuntos, te estás sobrecargando. Tendrás renovadas las fuerzas y te sentirás mejor, entras en una buena racha. No pretendas que todo el mundo vea las cosas igual que tú, debes ser tolerante.

LEO

Te impresionará la rápida mejora o avance de tus asuntos pendientes este día Leo. En lo laboral procura no excederte con las ayudas que prestas, luego se aprovecharán. Los proyectos nuevos que idees para el trabajo van a funcionar muy bien.

En el amor, puedes tener un enfrentamiento con tu pareja por una diferencia de pareceres, pero no pierdas el control. Tus amigos no querrán separarse de ti, lo vas a pasar muy bien este día. Vas a hacer más vida social y además notarás como aumenta tu popularidad.

Tu familia estará muy pendiente de ti y tú también te preocuparás de ellos. Si practicas deporte mejorarás mucho tu calidad de vida, te fortalecerás.

Estás bien, con ganas de salir, entrar y disfrutar de diversiones varias, pero piensa en lo que puedes y lo que no debes hacer. Una noticia inesperada te hará reconsiderar la situación y romperá la monotonía, pero te está haciendo falta.

VIRGO

Si tenías una deuda pendiente podrás pagarla Virgo, y te sentirás muy bien por ello. Pero no te embarques en proyectos peligrosos para tu bolsillo, sé prudente. Estás en un buen momento económico y puedes permitirte ciertas cosas.

Tendrás un éxito en el trabajo, no lo comentes mucho para no perder la suerte. No dudarás en ayudar a un amigo en apuros, te lo agradecerá con creces. Vas a recibir algo que te correspondía desde hace tiempo, te animarás.

En el amor las cosas estarán tranquilas y apacibles, pero no te aburrirás. Tu salud va a ser muy buena, pero no te confíes, no dejes de cuidarte un poco. No estás pasando uno de tus mejores días, cuídate lo que debas y descansa. Te sientes con mucho dinamismo, aprovecha para realizar lo que tienes en mente.

LIBRA

Si no buscas el momento propicio, no vas a conseguir nada en el trabajo Libra. Tus compañeros te echarán una mano en tus tareas si te es necesario este día. No sale todo como debería, pero los humanos se equivocan. Si te ofrecen negocios estupendos sin ningún tipo de riesgo debes desconfiar.

Intenta sacar el máximo de tiempo posible para tu familia, te aportarán mucho. Tu mejor arma en el amor será tu sinceridad, no te cortes. Si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias, te irá bien. Deberías procurarte todo el descanso que realmente necesitas, no te excedas.

Te encuentras bien física y mentalmente, debes hacer por mantenerte así. Tienes una actitud muy positiva ante la vida que te beneficiará en todo y muy especialmente en tu salud. Debes intentar relajarte y no te tomes tan en serio los asuntos menos importantes.

Foto: Elite Seducción

ESCORPIO

Te propondrán que vuelvas a un antiguo puesto de trabajo u otra actividad Escorpio. Tendrás novedades en la economía y se te ocurrirán nuevos planes de futuro. Vas a necesitar mucha mano izquierda con tus jefes, pero tienes recursos.

Te esperan novedades en el terreno del amor, y serán positivas. Vas a pasar unos días muy divertidos conociendo gente nueva e interesante. Vas a necesitar mucho cariño y apoyo en este día, pero no te faltará.

Este es un buen momento para hacer balance de tus asuntos y planear cosas. Puede que tengas algún encuentro con alguien del pasado que vive fuera.

En este día deberás tomarte las cosas con calma y reflexionar antes de actuar. Puede que alguien intente discutir contigo sin motivo, no se lo permitas. Busca aunque sea un momento al día para relajarte y desconectar, le irá bien a tu salud.

SAGITARIO

Has demostrado tu fuerza de voluntad en el trabajo Sagitario y eso se valorará por fin. Tras muchos esfuerzos recibirás algún tipo de compensación. Tu economía va bien e incluso puedes conseguir una mejora laboral.

Tendrás que administrar mejor tus recursos económicos, para que te cundan más. Solucionarás problemas pendientes y podrás actualizar por fin tu agenda.

Conocerás a una persona nueva que te caerá bien desde el primer momento. Quizá tu familia no apruebe tus decisiones, pero si a ti te parece bien, adelante. En el terreno del amor se esperan cambios, tanto si tienes pareja como si no.

Estás bastante bien, ahora procura no alterarte por las cosas poco importantes. El balance de tu salud es positivo, pero aun así debes cuidarte un poco más. No te disgustes si las cosas no salen siempre como quieres, a veces sucede.

CAPRICORNIO

Si tienes un proyecto desde hace poco Capricornio, tendrás que tener paciencia, ya saldrá. Te van a dar una buena noticia en el trabajo, algo que esperabas desde hace tiempo. Puedes conseguir los avales que necesitas para un préstamo, estás en racha. Vas a cumplir eficientemente, te irá bien en este aspecto. Tendrás relaciones muy positivas con la gente de tu entorno en general. No te impacientes y deja que sean también los demás los que tomen la iniciativa.

Tu pareja o tu entorno van a apoyarte y comprenderán tus preocupaciones. Si te visita un familiar, te dará una noticia que te animará bastante.

Te vas a mantener en forma y con la mente despierta. Estás en buena racha de salud. Tienes la intuición al máximo y te sientes muy bien, llegarás muy lejos hoy. Físicamente no estás todo lo bien que quisieras, pero lo compensarás con tu buen ánimo.

ACUARIO

Lee bien las cosas antes de firmar nada Acuario, estudia a fondo los documentos. Puede que hagas una compra extraordinaria que te resulte muy productiva. Te enfrentarás a nuevas situaciones en el trabajo que te ayudarán a crecer. No te preocupes por los problemas, los resolverás muy bien.

En tus relaciones personales puedes tener algún problema, pero pronto pasará. En el amor, ten cuidado antes de tomar una decisión que puede cambiar mucho tu vida.

Últimamente te lo tomas todo demasiado en serio Acuario, procura relajarte un poco. No prestes atención a los comentarios de cierto miembro de tu familia. Podrías tener enfados sin motivo real, evítalos, no te convienen para nada.

Te enfrentarás a los posibles problemas y lo harás de forma resolutiva, te irá bien. Aprovecha bien tu tiempo libre y no te cargues con obligaciones innecesarias.

Foto: Línea Directa

PISCIS

Tendrás suerte con el dinero Piscis, prueba a hacer alguna inversión arriesgada. Eso si, no derroches el dinero y recuerda que todavía tienes unos gastos pendientes. Tus asuntos de trabajo van bastante bien, procura continuar en este ritmo.

Estarás en condiciones de conquistar a una persona que te gusta desde hace tiempo. En este día mezclarás amor y distracción y lo pasarás bastante bien. Debes prestarle atención a un buen consejo que vas a recibir este día.

Es un momento favorable para visitar algún lugar en el que no has estado. Vas a invertir dinero en tu salud o en tu estética, y te verás muy bien.

Harás lo necesario para sentirte más a gusto y lo lograrás, te irá muy bien. Si notas algunas molestias en la espalda empieza a revisar tus posturas. Puedes hacer ese viaje que tienes en mente, pero tienes que ahorrar un poco y esperar al momento adecuado.

Con información de MhoniNoticias

