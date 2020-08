Sopa Maruchan provoca taquicardia y sofocación: Profeco. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que las sopas instantáneas como Maruchan Instant Lunch no tienen ningún valor nutricional, además de contener sabores artificiales que no son buenos para el cuerpo, tienen exceso de sodio y otros ingredientes que pueden causar dolores de cabeza, taquicardia y sofocación, entumSopa Maruchan provoca taquicardia y sofocación: Profecoecimiento de la boca, entre otros efectos secundarios por el consumo de estos alimentos.

En la revista del mes de agosto del consumidor de la Profeco, lleva el título de “Daño instantáneo ¿Sabe qué contienen las sopas instantáneas y si es saludable consumirlas?” Se explica que aunque estas sopas son prácticas y fáciles de realizar, no aportan ningún aporte nutricional.

La foto principal muestra un contenedor de sopa de la marca Maruchan Instant Lunch, y la cual aseguran contiene carbohidratos de arroz, maíz y trigo como ingredientes. Además de grasas, proteínas, glutamato de sodio y monosódico, salsa soya, aceite, vegetales deshidratados, azúcar y vinagre, entre otros.

Además, atribuyen el “glutamato monosódico” a el dolor de cabeza, la sofocación, dificultad para respirar, sensación de presión en la cara, taquicardia, entumecimiento en la boca, sudoración, dolor en el pecho y debilidad.

Según el estudio, se descubrió que la sopa instantánea proporciona de 270 a 334 calorías, 6 a 7 gramos de proteína, 10 a 14 gramos de grasa y 40 a 45 gramos de carbohidratos. Mientras tanto, de dos a tres tacos de frijoles refrigerados con chile contienen entre 200 y 300 calorías, de 3 a 4.5 gramos de grasa. También se estudió a un sándwich de jamón con queso manchego y este trae consigo 267 calorías, 14 gramos de proteína y 34 gramos de carbohidratos. Mientras tanto, la lata de atún tiene entre 114 y 117 kilocalorías, 21 gramos de proteína, 2,83 gramos de grasa y 1,8 gramos de carbohidratos.

En conclusión, la Procuraduría dijo: “No se alimente de estas sopas, ya que no te nutren y el sabor que ofrecen no se basa en vegetales o carne, sino en una serie de sabores artificiales que no son buenos para su cuerpo”.

