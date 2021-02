Una de cada ocho parejas se conoció por internet en México, dice encuesta

México.- Descubre lo que te espera este sábado 13 de febrero de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: El Sol de México

ARIES

Día de apariencias engañosas ya que las cosas no serán lo que parecen. Piensa detenidamente antes de tomar una decisión. Suspende compromisos para poder brindarle a tu pareja un cumpleaños como se merece. Aprovecha el día de hoy para adelantar trabajo. Tu actitud en el ambiente de trabajo está dando una buena imagen a tus superiores y te verás considerado para promociones.

Consejo del día: Que tu vida no esté llena solamente de lo material. Existen factores espirituales que no puedes dejar de considerar para tener una vida completa.

TAURO

Jornada propicia para intentar desconectarse un poco de la realidad, hazte un momento para descansar o relajarte en casa. Hoy sentirás que te han abandonado todas las fuerzas que tenias para intentar iniciar una nueva vida. No pierdas la fe. Jornada francamente pésima para el inicio de todo tipo de proyectos personales a nivel económico. Postérgalos.

Consejo del día: Búscate un momento para salir a caminar para de esta manera poder relajar la mente y descargar las tensiones que tanto te agobian recientemente.

GÉMINIS

Vivirás muchos momentos de tensión con ciertas personas de tu entorno social. No permitas que esto saque lo peor de ti. Finalmente las tensiones abandonarán a la pareja, dejando egos lastimados en el camino. Procura dar paso a la reconciliación. Discusiones a nivel emocional afectarán seriamente tu predisposición para desenvolverte en tu ambiente laboral.

Consejo del día: Son muy pocas las situaciones en las que una discusión puede traer algo positivo que ayude a resolverlas. En lugar de eso terminan por complicarlas.

CÁNCER

Te será imposible tener control alguno sobre los eventos que se desenvolverán en la jornada de hoy en tu vida. No desesperes. Jornada opacada por constantes pleitos y discusiones banales sin sentido. No cedas ante tus impulsos, procura controlarte. Experimentarás el total caos laboral debido a ciertas falencias de tus pares laborales. Aprovéchalo en tu beneficio.

Consejo del día: Evita descargar tu enojo o frustración con las personas que tengas más cerca, pues a menudo son seres queridos que no tienen culpa alguna.

Foto: Café Prensa

LEO

La experiencia que has conseguido en recientes acontecimientos te dará pautas claves para manejarte en la vida de aquí en adelante. Serás el soporte de tu pareja la tener ella que atravesar momentos francamente malos a nivel familiar. Apuntálala. La inseguridad ronda tu puesto de trabajo. Procura no dejar ningún detalle sin cuidado y estarás perfectamente.

Consejo del día: Es importante entender que la vida nos pone ciertas situaciones extremas para que de esta manera podamos llegar al autoconocimiento.

VIRGO

Reconocerás a un par de circunstanciales enemigos y les harás frente, dispuesto a vencerlos con la estocada final. Aunque estés de humor para diversiones no te sentirás seguro de ti mismo. Negocios y placer se combinarán para tu beneficio. Quizás tengas algunas dificultades económicas, pero serán pasajeras. Aprovecha tu inteligencia para resolver los problemas.

Consejo del día: Alguien está necesitando de tu apoyo y de tu consejo. No rechaces dar esa ayuda, pero sé prudente y medido en tus opiniones.

LIBRA

Tu destreza con las palabras te pondrá en dificultades en el día de hoy, al lastimar inadvertidamente sensibilidades ocultas. No dejes que pensamientos negativos te invadan luego de haber concluido con la pareja. Lo mejor es seguir tu propio camino. Prepárate para un fin de semana reparador alejado del bullicio de las responsabilidades. Aprovecha para cargar tus baterías.

Consejo del día: No cierres tu mente al razonamiento cuando enfrentes momentos de tensión. Siempre deja una ventana abierta para dar lugar al entendimiento.

ESCORPIO

Deberás replantearte tus metas y ambiciones a mediano y largo plazo en el día de hoy. No dudes de tus capacidades. Deberás dejar de lado tu constante paranoia si pretendes tener una relación al menos medianamente normal. Busca cambiar. Se dará una gran oportunidad para la adquisición de aquel automotor que estuviste buscando. Cuidado al formalizar el negocio.

Consejo del día: Aprende a relegar ciertas cosas hasta que sea el momento apropiado para ellas. No cometas la equivocación de dejarte llevar por tus impulsos.

Foto: El Heraldo

SAGITARIO

Las emociones tomarán el timón de tus decisiones en el día de hoy. Te sentirás completa y profundamente sensible. Ciertas palabras que dijiste hace tiempo se siguen interponiendo ente ti y tu pareja. Deberás trabajar mucho para borrarlas. Grandes posibilidades de éxito tendrás en los juegos de azar durante el día de hoy. Aprovéchala mientras este presente.

Consejo del día: No te veas desanimado por la dificultad de mantener tus principios morales. El camino de lo correcto no siempre es el más fácil de recorrer.

CAPRICORNIO

Hay situaciones ocultas las que no te dejan ver las cosas con claridad. Eres una persona muy astuta pero estás mezclando. Te conviene tener más prudencia en los asuntos afectivos, ya que tu talante no está a la altura requerida. En el trabajo o en los estudios, tendrás éxito sólo si muestras una actitud más flexible y cooperativa con los demás.

Consejo del día: En tu familia las cosas no están bien, cada uno está siguiendo sus intereses. Es mejor que conversen si quieres que las cosas funcionen.

ACUARIO

Serás la fuente de consuelo de un familiar cercano que contará con un grave dilema. Procura dar lo mejor de ti para ayudarlo. Deberás mostrar cuanto has madurado para poder ganarte una segunda oportunidad con tu pareja. Pon todo de ti mismo. Asegúrate de concretar todas las actividades agendadas para la jornada de hoy, pues tendrás serios retrasos hacia la noche.

Consejo del día: El tiempo es nuestro único aliado y nuestro mayor enemigo. De una forma otra asegúrate de aprovecharlo de la mejor manera posible.

PISCIS

Mhoni Vidente predice que horas de tensión vivirás hoy camino al trabajo. No permitas que esto altere tu jornada planeada. Modera tus reacciones. Tendrás un día un poco complicado para la pareja. Deberás aprender a guardar ciertos silencios para evitar conflictos. La suerte dará un giro dramático durante la jornada de hoy a tu favor. Esto te evitará serios inconvenientes laborales.

Consejo del día: Utiliza la introspección como herramienta básica para reflexionar sobre los eventos vividos en el día y de esa manera aprender de tus errores.

Foto: 20 Minutos

Con información de La Verdad

También te puede interesar ver: Predicciones en el amor de acuerdo al Horóscopo Chino para este 2021