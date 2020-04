Velas con aceite reciclado de cocina. ¿Quieres aprender a hacerlas? ¡Aquí te decimos todos los detalles para atacar el aburrimiento por el confinamiento! Si lo tuyo es el reciclaje y no te gusta desperdiciar absolutamente nada, entonces debes conocer esta receta de velas con aceite reciclado de cocina. La receta es muy sencilla y ecológica, porque ya no tendrás que tirar el aceite de cocina en el fregadero o en el jardín de tu casa, o depositarlo en bolsas o botes y de paso, tu hogar olerá delicioso todo el tiempo.

Un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar un millón de litros de agua, también evitas que ,las tuberías de tu casa se obstruyan. A continuación, te explicamos en 4 sencillos pasos cómo hacerlas desde la comodidad de tu casa.

¿Cómo elaborar velas con aceite reciclado?

Ingredientes

4 vasos de cristal pequeños (tamaño aproximado 6 centímetros o cualquiera que tengas en casa que sea cristal grueso)

400 gramos de aceite reciclado

85 gramos de cera de soya de baja fusión

2 metros de hilo de algodón (para hacer la mecha de la vela)

15 gotas de aceite esencial de café

Pasos que debes seguir

Paso 1

Prepara tu aceite reciclado. Después de utilizarlo, deja reposar por cinco a seis horas, para que el aceite se separe de los elementos sobrantes, residuos de comida, y también. Cuela en otro recipiente y sepáralo de los residuos que hayan sobrado (si aún quedan unos pocos, puedes intentar con alguna malla o colador con orificios más pequeños).

Paso 2

Toma el hilo y corta al tamaño de los vasos, con dos centímetros de sobra, que será donde prenderás tu vela. Derrite a baño María la cera, evita a toda costa que se moje o se cortará y cuando adquiera forma líquida, pasa las mechas por la cera y coloca en el recipiente de cristal. Para evitar que se mueva, pon dos palitos de madera para apoyarte y pon el hilo en medio.

Paso 3

En otro recipiente, a baño María y donde estará el aceite, vierte la cera líquida y la esencia. Mezcla hasta que quede una sustancia uniforme. Con mucho cuidado vierte en los recipientes de cristal, trata de no quemarte y no mover la mecha. Es suficiente con embarrar el aceite por todas las paredes del vaso o contenedor, puede haber un poco de sobrante pero es sólo para que la cera no se pegue y puedas desprender tu vela sin que se rompa si no la quieres dejar en el vaso.

Paso 4

Deja secar y enfriar por unas horas, decora el envase de vidrio o la vela en cuestión y ahora sí, ¡a disfrutar de su olor!