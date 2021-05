(VIDEO) Chris Hemsworth saca sus mejores pasos de baile mientras se mueve al ritmo de ‘Stayin Alive’

México.– Cada 4 de mayo es considerado como el Día de Star Wars y millones de personas que son seguidores y fanáticos de la famosa saga lo celebran.

La fecha fue elegida como un juego de palabras con el eslogan de la franquicia «May the Force (4th) be with you», en su traducción en español «Que la fuerza te acompañe».

El día celebra las películas de la franquicia de Star Wars que fueron creadas por George Lucas y se han vuelto muy populares entre millones de personas en todo el mundo. Lucasfilm no declaró el día, pero desde entonces la compañía cinematográfica ha adoptado la idea de celebrar Star Wars ese día.

Foto: La República

Muchos fanáticos del espacio aprovechan el día para ver algunas de las famosas películas de ciencia ficción. También hay muchas formas de sumergirse en la diversión de la ciencia ficción, desde leer los cómics hasta gastar recuerdos.

Incluso, hay muchos memes para celebrar el día especial. En 2021, Lucasfilm está marcando la ocasión con una nueva incorporación a la franquicia, Star Wars: The Bad Batch, una serie animada que sigue a Clone Wars.

Que la Fuerza te acompañe – May the 4th be with you

La fecha para el día de Star Wars fue elegida como un juego de palabras de la cita de Star Wars «Que la Fuerza te acompañe», pero en su lenguaje original «May the Force (4th) be with you».

En las películas, la frase se usa para desearle buena suerte a un individuo y que tenga el favor de ‘La Fuerza’. La franquicia se lanzó en 1977 con Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza, y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial que se expandió para lanzar libros, una serie de televisión, videojuegos y cómics.

Foto: Marca

Se dice que «May the Force be with you» fue acuñado por primera vez en un anuncio en un periódico del Partido Conservador, el 4 de mayo de 1979. El anuncio conmemoraba el día en que Margaret Thatcher asumió el cargo de Primera Ministra del Reino Unido.

The Walt Disney Company, que compró los derechos de Star Wars y Lucasfilm en 2012, ahora organiza celebraciones en sus parques temáticos de Disneyland y Walt Disney World. El hashtag #MayTheFourthBeWithYou se usa en Twitter en todo el mundo.

Con información de Multimedios