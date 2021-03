(VIDEO) Fenómeno astronómico sorprende a regios

México. – Clara Luz Flores Carrales, candidata de Morena por la gubernatura de Nuevo León, admitió haber participado en un curso de superación personal organizado por la organización NXIVM; sin embargo, aseguró que no cometió ningún delito y aceptó su falta.

En un video difundido en redes sociales, Clara Luz Flores dijo que el encuentro que tuvo con Keith Raniere se llevó a cabo antes de enterarse de engaños y mentiras con las que operó NXIVM.

“No tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya Adrián, yo no cometí ningún delito. No le robé nada a nadie”.

Clara Luz también acusó a su rival de campaña, Adrián de la Garza, candidato del PRI, de actuar después que fue denunciado públicamente de corrupción.

