(VIDEO) Joven mujer muere al lanzarse de Bungee Jumping antes de tiempo

Este viernes, una empresa farmacéutica de Israel anunció que el mes que viene emprenderán ensayos clínicos con una nueva vacuna contra el coronavirus en pastilla, no tendría que ser almacenada a bajas temperaturas o administrada por profesionales, como ocurre con las dosis inyectables.

Oramed Pharmaceuticals ha indicado que la vacuna está siendo desarrollada por la india Premas Biotech , e iniciarán con los ensayos una vez que el Gobierno israelí le indique, esto gracias a los resultados positivos logrados en las pruebas en cerdos.

Foto: Nadav Kidron, ha sostenido que la vacuna oral, eliminaría varias barreras y podría generar una distribución rápida y a gran escala, lo que podría permitir que las personas se tomen la vacuna en su casa.

El director ejecutivo de la empresa, Nadav Kidron, ha sostenido que “la vacuna oral, que no depende de una cadena de suministro en frío, como otras vacunas contra el coronavirus, podría marcar la diferencia entre un país capaz de superar la pandemia y uno que no. Particularmente en zonas duramente golpeadas por el virus que aún no han vacunado a sus poblaciones, una vacuna oral contra la COVID-19 podría cambiar la situación”, explicó al diario The Times of Israel.

La empresa ha recibido la aprobación del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv para iniciar los ensayos clínicos en 24 voluntarios no vacunados y está a la espera de recibir la aprobación final del Ministerio de Sanidad, sin que por el momento haya fecha fijada para ello.

Foto: La Pastilla vacuna, la podrán tomar desde la comodidad de su casa.

Esta prometedora vacuna se basa en la tecnología de administración oral POD, de Oramed, y la tecnología de vacunas, de Premas, anunció la compañía recientemente.

