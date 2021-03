(VIDEO) Larry Ramos rompe el silencio: «todo en la vida tiene solución»

Aunque para Laura Flores fue toda una hazaña haber posado sin ropa para Playboy, sobre todo porque obtuvo un beneficio económico, la actriz confesó que años después de su aparición en la revista, su hija fue blanco de bullying porque unos compañeros de la escuela le mostraron sus fotos.

La intérprete, que a finales del 2020 se casó por la Iglesia, contó que sin haberlo imaginado, las fotos en las que se dejó ver sin ropa, terminaron causándole daño a su hija María

Laura Flores, quien hace unos meses fue operada de emergencia, señaló en el podcasts del periodista Michelle Ruvalcaba que a casi 10 años de su desnudo para Playboy, su hija María fue blanco de bullying porque compañeros de su escuela, que habían encontrado sus fotos en internet, le mostraron las imágenes para hacerle comentarios ofensivos.

“Salgo desnuda, aunque no se me ve nada. Pasaron los años y aproximadamente en 2010 le hicieron bullying a mi hija María en la secundaria y le mostraron las fotos de su mamá en Playboy. No sabes cómo me hubiera gustado no haber hecho esas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija la molestaran tanto por eso”

La protagonista de telenovelas como “Gotita de Amor” y “En Otra Piel” compartió que aunque la experiencia fue difícil para su familia, porque ocurrió cuando su hija estaba entrando a la adolescencia, pudieron superarla poco a poco. Le ofreció una disculpa a su hija y reconoció que nunca pensó que algo que a ella le había parecido un logro, afectaría la autoestima de su pequeña.