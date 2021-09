(VIDEO) Mujeres protagonizan tremenda pelea; una de ellas termina noqueada

San Pedro Cholula, Puebla.- A través redes sociales se viralizó el momento, en que una joven estuvo a punto de caer, de una atracción mecánica en la feria de este municipio, los hechos se dieron la tarde de este jueves.

Ante las evidencias recabadas en internet, el padre de la joven solicitó a las autoridades de Protección Civil de Cholula que acudieran a clausurar el juego mecánico, argumentando que no cuenta con las medidas de seguridad correspondientes.

Por su parte la víctima a través de sus redes sociales expuso la terrible situación que vivió en la feria, donde denunció los hechos.

“Buenas noches a todos, necesito que me ayuden a difundir, el día de hoy fui a la feria de San Pedro Cholula y los juegos NO cuentan con las medidas de seguridad necesarias, gracias a que mi novio me sostuvo con su brazo, y yo me aferré al chaleco del juego, no terminó en una tragedia, intentamos gritar para que pararan el juego y no recibimos ayuda de nadie”, expuso la mujer.