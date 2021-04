(VIDEO) Simpáticos cangrejos son captados practicando esgrima con sus patas

México.- Burger King se unirá nada más y nada menos que con Nintendo para deleitar a todos sus clientes de esta increíble manera.

Nintendo, como seguro ya sabes, es una de las empresas más famosas y ricas del mundo, no solo por crear videojuegos, sino por ser pionera en estas tecnologías dirigidas a jóvenes y niños. ¡Descubre cómo deleitarán a sus clientes en este combo perfecto!

A través de sus redes sociales, Burger King México anunció este martes 13 de abril que a partir de esta semana y hasta el siguiente 30 de mayo, su combo King Jr. ahora tendrá como obsequio uno de los seis diferentes juguetes inspirados en los juegos de Nintendo. ¡Justo en la nostalgia!

Los juguetes están inspirados en los personajes exclusivos de juegos como Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening ¡y más!

Asimismo, mencionaron que en compras mayores a 100 pesos, desde la aplicación móvil de la compañía, podrán participar para ganar una consola de las tan deseadas Nintendo Switch. Solo deberán registrar sus tickets.

Para nosotros en Burger King siempre ha sido una misión brindar una gran experiencia a nuestros invitados, ya sea con innovaciones en nuestro menú o con alianzas con marcas como Nintendo que, sin duda, dibujarán una sonrisa en cada uno de ellos,” comentó Guillermo Hermosillo, director de marketing de Burger King México en un comunicado.

