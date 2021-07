(VIDEO) Volcán Sinabung entra en erupción en Indonesia

Yakarta. – Este miércoles el volcán Sinabung de Indonesia entró en erupción despidiendo una gran columna de humo y ceniza.

De acuerdo a la agencia local la erupción del volcán ubicado en el norte de la isla de Sumatra duró 12 minutos.

“El material volcánico alcanzó los 4 mil 500 metros” (de altura), señaló .

Foto: captura de video

El director del puesto de monitoreo de Sinabung, Armen Putra, indicó que “el material volcánico alcanzó los 4 mil 500 metros”.

Las nubes de ceniza y humo llegaron hasta una distancia de más de mil metros de la cima, agregó esa fuente.

Las autoridades no emitieron orden de evacuación porque los materiales volcánicos no alcanzaron los pueblos más cercanos y no hubo inconvenientes para los vuelos en la zona.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos de la erupción del volcán Sinabung.

Nueva #erupción del #Volcán #Sinabung en #Sumatra #Indonesia 🇮🇩

Explosión tipo vulcaniana lanzó columna de cenizas a más de 4.5km de altura y flujos piroclásticos al este y sureste a 1,000mts

Julio 28/13:20h/ de 2021

Créditos 🎥 berandasleman pic.twitter.com/yx8WXvTOow — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 28, 2021

