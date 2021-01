20 Imágenes captadas en el momento justo

Estados Unidos.- Star Wars es tan importante en todo el mundo, habiendo construido un fandom impresionantemente grande y dedicado, que incluso se podría decir que se ha convertido en una especie de religión.

Foto: Revista Bored Panda.



Bueno, está bien, técnicamente no es una religión, e incluso el movimiento Jediismo posterior no puede llamarse una religión, más bien una filosofía, pero no se puede decir que la gente no haya intentado darle un giro religioso.

Foto: Revista Bored Panda.

Como este chico que, en Navidad, le regaló a sus padres mormones una interpretación muy artística de Jesucristo … bueno, por interpretación artística, nos referimos a un retrato de Obi-Wan Kenobi.

Foto: Revista Bored Panda.

Ryan Buchanan, es un chico de Utah que tuvo una idea muy traviesa pero brillante en la Navidad de 2018.

Sus padres son personas religiosas, miembros activos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más comúnmente conocidos como mormones. Entonces, pensó que sería muy apropiado comprarles algo que esté dentro del tema real de la Navidad.

Dado que siempre ha habido pinturas de Jesucristo en el hogar en el que creció, era natural que les regalara a sus padres un retrato de Jesucristo.

Foto: Revista Bored Panda.



Bueno, ese no es ningún Jesús, ese es Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, pero alguien realmente lo colgó como una pintura en su pared pensando que era Jesús.



Tan pronto como giran la imagen hacia Ryan, diciendo lo bien hecho que está y que no han visto esta antes, la cámara de Ryan que se configuró para filmar su reacción en realidad captura una cara diferente.

El retrato es en realidad de Ewan Gordon McGregor, el actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi en la franquicia de Star Wars, vistiendo el icónico atuendo Jedi.



Ryan Buchanan regaló el retrato de Obi Wan a sus padres religiosos mormones por Navidad

Ryan terminó publicando la foto, colgada en la pared de la casa de sus padres, en Reddit con la leyenda «Cometí un gran error. Mamá ama su regalo de Navidad de Jesús y no estoy seguro de cómo salir vivo de esto cuando se da cuenta «.

Tuvo la idea de hacer esto de otro Redditor que, algún tiempo antes, hizo una broma de que Obi Wan Kenobi se ve extrañamente reminiscente de Jesucristo.

Y como Ryan admitió que siempre fue un poco bromista, esta fue la idea perfecta. Si miras el video, escucharás cómo su madre incluso dice «¿por qué estás sonriendo?» Como si estuviera sobre él, pero nunca sospecha nada, y eso hizo que Internet se riera a carcajadas.

Con información de la revista Bored Panda.

