Viernes de más frío en casi todo el país y Norte en Golfo de México

Ciudad de México.- La noche de este jueves el periodista Ciro Gómez Leyva denunció que a las 11:10 pm, a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon “al parecer con la clara intención de matarme”.

Ciro se encuentra a salvo.

Ciro Gómez Leyva narró el atentado que sufrió anoche a metros de su domicilio, mientras viajaba en su camioneta, que él mismo manejaba, y que gracias al blindaje pudo salir ileso.

“Alguien me quiso matar. No me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta”, expresó el comunicador durante su programa Ciro Gómez Leyva por la Mañana en Grupo Fórmula.

Dispararon en contra de su camioneta desde una motocicleta en la que viajaban dos personas. Sin embargo, dijo que según las autoridades, también podrían haber salido disparos desde un auto.

“Ya muy cerca de mi casa (…) me dispararon desde una motocicleta. Aunque los peritos, más tarde, cuando revisaron el vehículo, me dijeron que, quizá, pudieron haber salido disparos de otro vehículo. No sé más”, señala.

Indicó que desde hace muchos años maneja una camioneta blindada, proporcionada por Imagen.

“Yo manejo mi coche, como lo he hecho siempre. Yo no tengo escolta. Manejo por las noches una camioneta blindada que me proporcionó, desde hace seis años, Imagen Televisión, es la que manejo, propiedad de ellos. No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas. Pero alguien me quiso matar. Al menos eso se desprende”