Viernes frío y lluvioso en casi todo México

Venustiano Carranza, Pue.- El alcalde Ernesto García Rodríguez y los integrantes de su comuna llevaron a cabo la pre-priorización de obras para el ejercicio fiscal 2022, dónde recibieron solicitudes de obras muy importantes, logrando la participación activa de la sociedad que así contribuye en la definición de los proyectos y acciones para el desarrollo de Venustiano Carranza.

Fueron solicitadas obras de pavimentación de calles, alumbrado público, obra hidráulica, y destaca también la petición de la creación de cementerios como el de Villa Lázaro Cárdenas y María Andrea, tema en el que el alcalde Neto García puntualizó que muy pronto estará dando a conocer los avances para que pronto sea una realidad.

Así mismo, se dieron cita directivos y comités de padres de familia de las diferentes escuelas, requiriendo ser incluidas en el paquete de obras para la rehabilitación de aulas, baños, la creación de domos y canchas.

Ahí, García Rodríguez dió la buena noticia de que en unos días estarán iniciando con los trabajos solicitados por escuelas que en su momento fueron enlistadas pero que no habían sido favorecidas por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) tal es el caso del jardín de niños Rafael Alducin de la junta auxiliar Coronel Tito Hernández, y el Margarita Patiño Tamariz de Agua Fría.

El edil argumentó qué la próxima semana iniciará el recorrido por todas las escuelas del municipio para conocer la situación real de cada una.

«La educación es fundamental para mi Gobierno, por eso no los vamos a dejar solos, solo pido un poco de paciencia, llevamos 33 días pero ya hay resultados. Tenemos mucho por hacer y es complicado, no tenemos Casa de Cultura, no hay un cuerpo de bomberos, iremos avanzando», manifestó.