Vigilancia permanente en iglesias en Poza Rica

0bligatorio el uso de cubrebocas y sanitización de vehículos en Poza Rica. El secretario general del Sindicato de Choferes Fernando Amilpa Delegación 6 CTM Marco Antonio Trejo, señaló a este medio de comunicación haber contraído el compromiso con las autoridades municipales que dirige el ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo, para evitar mayores riesgos de contagio entre la población.

Foto: Noreste

Afirmando que Todos Unidos Contra el COVID-19, que contempla el incremento de acciones con motivo de la pandemia provocada por el virus Sars-Cov-2, dijo que durante el desarrollo de la reunión se les hizo saber a los representantes del transporte público, a sumarse a la estrategia para colocar calcomanías en sus unidades en donde se difunde el Programa “La Lucha Continúa, Todos Unidos Contra el COVID-19”.

0bligatorio el uso de cubrebocas para evitar mayores riesgos de contagio entre la población.

Foto: Noreste

Señalando que a partir de este lunes todos los trabajadores del volante adheridos al Sindicato de choferes Fernando Amilpa, pasión 6 de la CTM, obligatoriamente tendrán que usar el cubrebocas así como también pasar a sanitizar sus unidades todos los días en la cabina de sanitización que se instalará en las oficinas de este sindicato.

Expresando que aquel que no acate estas disposiciones será sancionado de acuerdo a los estatutos del sindicato de choferes Fernando Amilpa, delegación 6 de la CTM, dijo que no hay pretexto para no llevarlo a cabo, ya que Poza Rica está considerada en el rango de un alto riesgo de contagio del COVID-19.

Foto: Noreste

Foto: Noreste

Por Gabino Escamilla Hernández

También te puede interesar ver: Disminuyen 20% demandas laborales en Poza Rica

También te puede interesar ver: Inician trabajos de instalación de un semáforo en Poza Rica

También te puede interesar ver: Empresas fraudulentas se aprovechan de ciudadanos desempleados en Poza Rica

También te puede interesar ver: Buscan mejorar circulación vial entre Poza Rica y Coatzintla