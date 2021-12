Vinculan a proceso a José Manuel del Río Virgen

Xalapa, Ver.– El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez acompañará a Ricardo Ahued Bardahuil cuando tome protesta como Presidente Municipal de Xalapa el próximo 31 de diciembre, así lo dio a conocer este martes en esta capital.

De los 212 municipios que renovarán sus presidencias municipales, el gobernador sólo acompañará al de Xalapa y Emiliano Zapata y probablemente llegue a otro municipio conurbado a la capital, a los demás municipios del estado enviará a funcionarios de su gabinete como representantes del Gobierno del Estado.

«Son 212, no podré estar en todas, he decidido acompañar a Ricardo Ahued, probablemente me de tiempo de estar en la de Emiliano Zapata y si todavía me alcanza el tiempo, podré estar en una más» dijo este martes en entrevista.