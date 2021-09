Violencia en México se puede reducir si EU asume responsabilidad: Marcelo Ebrard

Foto: Twitter/ @RaulContrerasMx

México.- Durante la inauguración del seminario Litigio Estratégico vs Productores y Distribuidores de armas, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el canciller Marcelo Ebrard afirmó que se será muy difícil reducir la violencia en México sin el apoyo de Estados Unidos, debido al flujo de armamento a manos del narcotráfico, los cuales en su mayoría provienen de dicho país.

“Es evidente que si no logramos, si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, como ya lo referí, pues entonces va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país”.

El secretario de Relaciones Exteriores recordó la reciente demanda por negligencia presentada en una corte de Massachusetts por el gobierno mexicano en contra de productores de armas, donde señaló que no pretende excusar a México en lo que le corresponde para abatir la violencia al interior de sus fronteras, más bien con estas acciones se pretende controlar el ingreso ilegal de armas, su distribución y uso entre grupos criminales.

“Desde luego no estamos sosteniendo, ni sería el objetivo, que México deba excusarse de todo lo que debe hacer y que está establecido en las leyes para controlar el ingreso a nuestro país de esas armas y su distribución y uso”.

Ante la Facultad de Derecho de la UNAM, el canciller subrayó que la demanda presentada por el gobierno mexicano en las cortes estadounidenses es un litigio que se ha preparado en los últimos dos años, declaró que está basado en algo novedoso, que es señalar la negligencia en la que incurren las empresas que producen armamento, las cuales están dirigidas al mercado adolescente y también diseñadas para su uso.

“A lo largo de los años hemos visto muy pocas medidas. En realidad, la medida más importante en el siglo XXI fue la restricción a la venta de cierto tipo de armas de alto poder, misma que dejó de tener vigencia por ahí del año 2004, si no mal recuerdo, y que ya no ha sido renovada. Entonces, de ahí en más no ha habido medidas de restricción, más bien lo contrario, lo estamos viendo ahora en Texas, se acaban de aprobar disposiciones, que, al contrario, facilitan el acceso a armas de todo tipo”.