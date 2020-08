A sus 103 años sale de confinamiento y se hace su primer tatuaje. Una mujer de Michigan de 103 años se hizo su primer tatuaje tras haber pasado meses aislada en un hogar de ancianos durante la pandemia de coronavirus. Dorothy Pollack celebró su cumpleaños el 16 de junio en un hogar de ancianos en Muskegon y recibió una solicitud sorpresa semanas después de ser dada de alta de la instalación.

Informó CNN que el viernes fue a conseguir una imagen de una rana en su brazo. “Fue muy emocionante porque hace años mi nieto quería que me hiciera [un tatuaje] y no lo haría”, dijo Pollack a la cadena. “De repente, decidí que me gustaría tener uno. Y si pudiera, una rana “.

“Porque me gustan las ranas”, añadió riendo. El tatuador Ray Reasoner Jr. le dijo a CNN que ella “se lo tomó como una campeona. Ni siquiera la vi hacer una mueca”.

Tal vez ella hizo una mueca de dolor una vez ”, dijo Reasoner, de A.W.O.L. Tatuaje personalizado. “Ella estaba tan emocionada. Fue una experiencia increíble. Si alguien de más de un siglo te dice que hagas algo por él, debes hacerlo “.

Pollack fue su cliente más antiguo, agregó. La nieta del centenario, Teresa Zavitz-Jones, dijo a la cadena que “COVID-19 la tuvo en prisión durante meses”.

“La enfermera de la casa dijo que estaba terriblemente deprimida y que necesitábamos sacarla”, agregó.

No podíamos verla, así que no teníamos idea de cómo estaba realmente. Su audición es extrema, por lo que las llamadas telefónicas no fueron útiles .

