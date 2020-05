Abuelita vestida de unicornio para abrazar a sus nietos en cuarentena; viral:

Abuelita vestida de unicornio para abrazar a sus nietos tras cuarentena.

Tras la cuarentena el mundo ha vivido fuertes situaciones fuera de lo normal.

La salud mental es un tema importante para cada ser humano, un factor fundamental para el desarrollo y la tranquilidad de todos.

Fue así como esta abuelita no aguantó las ganas de abrazar a las personas que quiere y realizó esta travesía, la cuál le permitiría ver a sus nietos.

Para esta abuela no hubo nada que la detuviera en su misión de abrazar a los suyos. Por eso muchos internautas han compartido estas imágenes, demostrando que para el amor no hay imposibles.

Las abuelitas se caracterizan por consentir a los más pequeños, sus nietos. Solo una abuela sabe lo que se siente esa necesidad de demostrar amor a sus seres pequeños nietos.

El nombre de esta creativa abuela es Maureen Sweeney, originaria de Lincoln, en Nueva Jersey.

El responsable de estas imágenes es su hijo, Hugh Dillon; la escena terminó por hacerse es viral.

Maureen, llevaba desde el 17 de marzo sin poder ver y abrazar a sus nietos, y fue el 24 de mayo, cuando la abuela ya no pudo más.

Según informó la revista Fox, la abuelita vive a solo tres cuadras de sus nietos pero no podía verlos, ante la cuarentena.

A grandmother in New Jersey bought an inflatable unicorn costume just so she could give her grandsons a hug. It’s the first time Maureen Sweeney has hugged her grandsons Rylan and Lincoln since March 17. pic.twitter.com/P2FwwsaKCJ

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) May 25, 2020