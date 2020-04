Acapulco sin chilangos: la guerra en Twitter. En esta famosa red social inició una discusión cuando tuiteros publicaron fotos en las que se pueden apreciar las playas de Acapulco sin gente, limpias y con aguas cristalinas.

Acapulco se volvió tendencia en Twitter durante algunas horas este día, justo en el inicio de la Semana Santa porque sus playas lucen sin turistas. El grueso de los visitantes de la Bahía o Puerto Marquez proceden de la Ciudad de México y el Estado de México, pero debido a la Jornada de Sana Distancia (del 23 de marzo al 30 de abril) existe en periodo de confinamiento que está depurando el ambiente.

También podría interesarte: El efecto positivo del coronavirus: La capa de ozono se recupera

Tal como se ha visto en otros lugares concurridos en el mundo, Acapulco luce muy diferente ahora que los turistas no están, las imágenes responden por sí mismas. Según fotos difundidas en Twitter las playas en la Bahia lucen vacías, limpias y con aguas cristalinas.

Las fotos que generaron el debate entre tuiteros, quienes olvidan que no sólo los “chilangos” visitan los lugares; mientras que los originarios de Ciudad de Méxio y Edomex, no reconocen que en efecto, mucha gente deja basura en las playas.

La discusión se acaloró cuando varios usuarios comenzaron a publicar varias fotos en las que se pueden apreciar las playas acapulqueñas sin rastro de envolturas, vasos desechables, restos de comida, entre otros desperdicios habituales durante el periodo vacacional.

@martinez_mano: ¡Sin palabras! La hermosura de Acapulco en su máximo esplendor.

@ReporteQRO_: Las playas de Acapulco no estan sucias, son ensuciadas por quienes la visitan. Bastaron 2 días de cierre del Puerto Marqués para que sus playas lucieran transparentes y cristalinas.

@Robnilo: “No amigos no es el caribe, es Acapulco sin chilangos”.

@polituitts: “Que bonito es Acapulco sin los chilangos”.

Esto dio pie a que muchos internautas comenzaran diran rienda suelta a su resentimiento contra los capitalinos (y se olvidaran que Acapulco es visitado por gente de muchos otros estados e incluso por extranjeros):

@xomota: “Como odio a los chilangos ojalá no los dejaran pasar a Acapulco”.

@aandres91: “Eran los chilangos los que arruinaban nuestro Acapulco”.

@Ivonnete_: “*Corrección: que bonito es México sin los chilangos”.

Habitantes de CDMX publicaron: “Luego subes una foto de los acapulqueños afectados por la no derrama económica”.

@alfredobrito: “Acapulco vive del turismo, no? Casualmente quien lleva esa derrama económica somos los chilangos. Se ve super padre la playa, pero si esto sigue así ya no verán tan bien que no haya chilangos”.

@Iam_MrMario