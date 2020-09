Antinatural, hombre se relaciona con su ex yerno y tienen bebé. En Reino Unido se extendió una noticia que ha generado mucha controversia y ha dejado sorprendidos a los internautas y ciudadanos de ese país y el mundo, y es que un hombre decidió comenzar una relación amorosa nada más y nada menos que con el ex novio de su hija, y eso no es todo, sino que alquilaron el vientre de una madre sustituta para tener una bebé, de esa manera convirtiéndose en padres la nueva pareja.

El hombre de 50 años de edad, llamado Barrie Drewitt-Barlow, no pudo evitar el enamorarse de Scott Hutchinson de 25 años, ex novio de la mayor de sus hijas, Saffron. F.

La pareja decidió rentar el vientre de una mujer para poder engendrar a una bebé, la madre sustituta quedó embarazada en el primer intento y eso desató una enorme emoción por parte de los padres.

Después de ello, el pasado mes de marzo que la nueva pareja por medio de redes sociales que dieron a conocer que estaban a la espera de una bebé, su primera hija. La llegada de la bebé a la cual decidieron nombrar Valentina Willow Drewitt-Barlow estaba contemplada para el mes de octubre pero se les adelantó.

“Bienvenida al mundo nuestra hermosa hija Valentina Willow Drewitt-Barlow. Nuestra niña llega casi un mes antes, pero es perfecta”, escribió Barrie junto a una fotografía donde aparece cargando a la bebé.

Hace algunos años en las portadas de varios periódicos de talla local e internacional, Barrie Drewitt-Barlow dio mucho de qué hablar cuando junto con su ex marido Tony Drewitt-Barlow fueron la primer pareja del mismo sexo en Reino Unido en convertirse en padres por subrogación.

Luego de 32 años de relación la pareja conformada por Barrie Drewitt-Barlow y Tony Drewitt-Barlow terminaron su relación. Scott Hutchinson apareció en escena y junto con Barrie comenzaron una antinatural relación, debido a que el joven de 25 años había sostenido una relación con la hija de Drewitt-Barlow.

Barrie dio a conocer al medio extranjero The Sun que, los tres vivían bajo el mismo techo, es decir, Drewitt-Barlow, Scott Hutchinson y Saffron. F..

“Tony también está emocionado, aunque subraya que nuestro matrimonio realmente terminó después de todos estos años, por lo que es muy agridulce, pero todos vamos a seguir viviendo bajo el mismo techo. Tony es papá, yo soy papá y aunque en este momento Scott es padrastro, pronto él será papá”.

