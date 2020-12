Bisabuelo aprovecha cuarentena y termina su tesis a los 104 años

“Como hay de los 15-16 medio me descompuse, me hice fiesterón, y mi papá me cambió las reglas, me dijo ‘Además si quieres lana, aparte de bien portado y buen promedio. Tienes que venir a jalar todas las tardes y tienes que ir al golf conmigo a las 6 de la mañana y terminando te pago tus mil pesos”, contó en el clip Samuel García.