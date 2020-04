Cae Denise Dresser, confunde actor porno con médico. La polémica intelectual Denise Dresser se convirtió en tendencia en Twitter este sábado al compartir una ‘fake news’.

El tuit que compartió supuestamente es de un médico que había fallecido como consecuencia del coronavirus; pero no se percató de que este falso doctor resultó ser el actor porno Jordi ‘El niño’ Polla.

En su cuenta de Twitter Dresser compartió una noticia en donde un supuesto doctor del Hospital La Raza había atendido a 50 pacientes con coronavirus durante seis días sin descanso, dando como consecuencia su contagio y deceso.

Esto generó cientos de comentarios por parte de los usuarios, quienes señalaron a Denise Dresser por reaccionar a este tuit.

“El problema no es que Denisse Dresser no conozca a los actores porno, el problema es que, cegada por su animadversión hacia el Gobierno, no verifica la información y la difunde sin ton ni son.”

“la todologa d Denisse Dresser ahora confunda a un actor porno con un supuesto médico víctima del COVID19 y suba un Twitter lamentando su muerte, esa señora q confunde la kk con la magnesia no tiene remedio y solo exhibió algúna carencia emocional q no le cumple él pelos verdes.”

“El que la bruja de Denisse dresser caiga en las trampas que le ponen, solo evidencia que muchos y muchas ya solo dan RT a noticias falsas sin antes verificar, y en el caso de la derecha, si hablan de muertos, mejor. Estás ávidos de cadaveres!!!!”

La politóloga no tardó en enterarse de que quien en realidad aparecía en la imagen era el actor porno español conocido como Jordi el Niño Polla, quien en más de una ocasión ha protagonizado este tipo de memes en los que más de un político ha caído.

Dresser aceptó que cayó en el engaño y respondió a otro tuit en el que se señalaba a las personas que caen en el “mega embuste”, citando el tuit original del actor porno usando una bata de médico. “Eso me pasa por no saber quiénes son los actores porno del país”, escribió la también comunicadora.

También podría interesarte: Bromea Derbez sobre coronavirus de Omar Fayad