Captan pelea campal entre guardias y clientes de Walmart

China.- Los caninos se han llamado por mucho tiempo los mejores amigos del hombre, pero desafortunadamente existen personas que continúan abandonando a esos pobres animales en las calles.

Sin embargo, ellos –los perritos– nos siguen demostrando con sus actos que la sociedad debe cambiar y que todos los animales merecen respeto.

Por ejemplo, el reciente caso de un perro callejero de China con los ojos brillosos –como si llorara– que ha conmovido las redes sociales, por su reacción al ser alimentado. Según se reportó en las redes sociales, el perrito estaba en un parque de la ciudad-prefectura de Jinzhong, China. Una mujer fue quien lo encontró, pues estaba con sus amigos conviviendo. Al ver al perrito solo, decidió ayudarlo y llevarle comida.

En el video que se volvió viral en redes sociales se puede ver al perrito moviendo su cola con los ojos brillosos, como si estuviera llorando. La mujer le dio una salchicha para que comiera algo.

Además, intentó llevárselo en su coche, pero el perrito se negó. «Mis amigos y yo íbamos de camino al parque cuando lo observamos. Empezó a ‘llorar’ cuando le dimos comida. Intenté meterlo en nuestro coche después, pero se negó y volvió a saltar a la calle», contó la mujer el medio Xiaoxiang Morning Post.

Según el testimonio de la joven, el perrito tenía miedo de que le hicieran daño: «El perro temía que lo agarráramos como los ladrones de perros porque eso es lo que harían: atraer a los perros a la minivan con comida para después huir con el animal», contó. Al día siguiente, la mujer regresó al lugar, pero no tuvo éxito. El perro callejero no estaba por la zona.

«He tratado de encontrarlo unas cuantas veces, aunque sin éxito. Podría probar mi suerte preguntando a los recolectores de residuos de la calle más tarde», comentó al medio citado.

Como era de esperarse, el video cautivó a los internautas, quienes afligidos pidieron no hacerle daño y que si lo vuelven a ver le ayuden: «Es un perro con ojos que conmueven. Por favor, no le hagan daño»; «¿Puede alguien adoptar al perro, por favor?»; «¡Espero que alguien no se lo haya llevado!», se lee entre las reacciones de Douyin, lugar en el que tomó mayor fuerza la publicación.

Con información de la revista MSN.

