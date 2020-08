Conoce a este peculiar Dinosaurio Acuático, científicos revelaron el misterio sobre un dinosaurio de cuello largo que fue una incógnita durante más de 150 años.

El término cuello largo usualmente está relacionado a Diplodocus, un dinosaurio herbívoro que habitó el planeta hace 150 millones de años y se volvió famoso en la cultura popular porque fue el primer dinosaurio en aparecer en pantalla en Jurassic Park.

Sin embargo, Diplodocus no era el único dinosaurio que tenía cuello largo. En 1852 encontraron el fósil de un Tanystropheus, en ese entonces descrito como un gigante volador, pero no había manera de comprobar la teoría.

Con el paso del tiempo, los paleontólogos descubrieron que Tanystropheus era una especie de más de 6 metros de largo con un cuello de 3 metros.

A diferencia de Diplodocus, Tanystropheus no tenía patas alargadas, sino que presentaba una forma más cercana a un reptil, por lo que los científicos nunca estuvieron seguros si se trataba de una especie acuática o terrestre.

Tanystrofeus fue un misterio científico hasta que el paleontólogo Olivier Rieppel, del Museo Field de Chicago, realizó una tomografía digital de los huesos para reconstruir la forma del cráneo y evidenciar su pasado.

La investigación reveló que Tanystropheus, por la forma del cráneo, era un dinosaurio acuático que vivió en el periodo Triásico, hace 242 millones de años.

