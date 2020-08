Conoce a Yazemeenah Rossi la abuela más bella del mundo.

Yazemeenah Rossi es conocida como la abuela más bella del mundo, es una mujer francesa la cual en diversas ocasiones ha sido la protagonista de portadas de revistas a nivel mundial.

Yazemeenah comenzó a trabajar como modelo a la edad de 30 años, ella ha demostrado que para trabajar en las pasarlas y ser la protagonista de las portadas de decenas de revistas en varios países no es un requisito extraordinario el ser una adolescente. Al día de hoy lleva poco más de 30 años siendo modelo.

Rossi realizó una sesión fotográfica con la firma Land of Women para una tienda dedicada a la venta de ropa interior llamada The Dreslyn.

“Quería una publicidad de trajes de baños con otra perspectiva, demostrando que la ropa de baño no tiene que ser sexista y que también las mujeres mayores pueden ser modeos y realizar este tipo de publicidad”, dijo Brooke Taylor Corcia, fundadora de The Dreslyn.

“Nunca me he operado. Me encuentro y me siento bien así que no veo la necesidad de operarme”.