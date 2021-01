¿De colección? iPhone 1 se vende hasta en 200 mil pesos

África.- Una mujer identificada como Gertrude Ngoma, de 26 años de edad, y residente de Zambia, África, demandó a su novio por no proponerle matrimonio en ocho años de relación durante los cuales tuvieron un hijo.

El pleito comenzó cuando Gertrude descubrió que su entonces novio frecuentaba a otra joven, dudó de su lealtad y por eso decidió emprender una demanda.

La mujer reclamó que su novio la hizo perder el tiempo y exigió que dejara de frecuentar a la otra mujer.

Gertrude Ngoma

El juez encargado del caso aconsejó a la pareja buscar vías de reconciliación fuera de los tribunales, como una mejor alternativa para solucionar el problema, ya que ni siquiera procedía la demanda debido a que no están casados.

El caso fue desechado, pero ella anunció en redes su nueva apuesta amorosa:

«Será mejor que me case con un anciano, seré la segunda… cuarta esposa y sé que éste me protegerá, me consentirá, y todo lo que yo quiera él me proporcionará. Mejor les dejo a los jóvenes a ustedes», escribió en Twitter.

Con información de Briefly