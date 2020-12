Denuncia el robo de su auto, luego recuerda que lo estacionó en otro lugar

En tiempos de crisis las historias de personas que ayudan a los más necesitados son una luz en el camino, representan una muestra muy grande de que la generosidad y la empatía no están del todo extintas.

Albertina Flores Gonzáles, es una anciana que conmovió a las redes sociales luego de donar su cosecha a los afectados por el coronavirus en un comedor popular de Pimpingos, al norte de Perú.

«Aquí les traigo algunas cositas. Disculpen que no traiga más, pero vengo caminando», fue lo único que dijo la anciana al entrar en el lugar cargada de dos costales grandes de cosecha.

De acuerdo con los empleados, todos quedaron asombrados con la acción de la mujer.

La anciana fue recompensada por su gran corazón

Foto: Revista SDP.

Sus donaciones eran productos agrícolas que ella misma cosecha en su casa, ubicada en la provincia de Cutervo, y su historia fue compartida por un trabajador de la Municipalidad Distrital de Pimpingos que presenció la escena incrédulo.

«Este caso me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada».

El joven quedó tan conmovido que organizó una visita para Doña Albertina Flores, a quien le llevaron comida y dinero que había sido enviado desde Lima por un anónimo que tenía el objetivo de que este fuera repartido entre las personas de la comunidad.

«Esta es la historia de doña Albertina, ejemplo de lucha, esfuerzo y sacrificio. Que Dios la bendiga y proteja por siempre. Porque estas acciones parten el alma y dejan sin palabras», escribió el empleado encargado de llevar las donaciones a la comunidad de la anciana.

Foto: Revista Entre Líneas.

El caso recordó a la anciana de 95 años que se recuperó de coronavirus en Módena, una ciudad italiana, tras ser hospitalizada el pasado 5 de marzo.

Desde el momento en que llegó a la clínica, el personal médico puso todo su esfuerzo para que la señora de la tercera edad se recuperar sin necesidad de aplicarle terapia antiviral, y así fue, ella lo consiguió.

Con información de la revista SDP.

