Detectan fuga de aire en la Estación Espacial, equipos de la EEI detectaron una pequeña fuga de aire en la plataforma orbital que no pone en riesgo a la tripulación.

Los equipos de la Estación Espacial Internacional (EEI) detectaron una pequeña fuga de aire en la plataforma orbital que la tripulación está intentado localizar y subsanar.

The Exp 63 crew will spend the weekend in the station's Russian segment so mission controllers can carefully monitor the orbiting lab's air pressure. More… https://t.co/d6QcrgKHvK pic.twitter.com/YeYBY5vovX

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 20, 2020