Doctor queda paralítico y en silla de ruedas realiza operaciones a sus pacientes

Japón.- Hoy en día es muy fácil encontrar raras imágenes en internet sobre especies desconocidas. Ese fue el caso de este un animal cuyas fotos se volvieron virales rápidamente debido a que su apariencia llamó la atención.

A través de Twitter se comenzaron a difundir unas imágenes de un raro animal que para la mayoría es desconocido. Al parecer la foto fue tomada en Camboya y al alcanzar varios retuits, las personas empezaron a preguntarse sobre la especie de la que se trababa o si era una foto editada.

En dichas imágenes se observa a un animal de apariencia robusta, con unas extremidades cortas, así como su cabeza de un tamaño pequeño. En tuit con las fotos de esta desconocida especie alcanzó más de 23 mil retuits y miles de respuestas de personas que trataban de resolver el misterio.

Sin embargo, la bióloga y especialista en anfibios, Jodi Rowley fue la encargada de dar una respuesta y aclarar sobre el misterio de este raro animal. A través de Twitter, la bióloga mencionó que el animal que se ha vuelto viral se trata de una rana.

Jodi Rowley comentó que es una rana excavadora, cuyo nombre científico es Glyphoglossus molossus, además informó que este tipo de anfibios viven en el sudeste asiático continental.

“Está rana está circulando en redes sociales. Es una rana excavadora (Glyphoglossus molossus). Originaria de las partes más secas del sudeste asiático continental, esta especie pasa la mayor parte de su vida bajo tierra esperando la lluvia; tiene una gran forma para excavar y conservar agua”.

