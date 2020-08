El senador Samuel García criticado en redes por reproche a su esposa

El senador Samuel García es tendencia en la red social twitter tras un vídeo en el que ha reprochado a su esposa que “esta enseñando mucha pierna”.

El senador de Movimiento Ciudadano quien está casado con la influencer de moda y belleza Mariana Rodríguez ha sido objeto de críticas por su reacción. Durante un vídeo en el que la influencer porta un pijama de shorts.

El vídeo corrió a través d

e un instagram live donde el Senador Samuel García ocuapa un tono agresivo para decirle a su esposa que suba la cámara.

Las críticas vienen hacia el por el clásico estereotipo de macho al que le molesta que su esposa enseñe piel. Aunque en realidad sea exagerado.

Aunque el vídeo en el que el Senador Samuel García se dirige a su esposa en una mala actitud, dura a lo mucho un minuto. Fue suficiente para que hacerlo quedar muy mal parado.

El impresionante reflejo de las actitudes machistas o las de una relación tóxica se ha ganado el desprecio del público.

En lo corto del vídeo se puede ver al senador comiendo costillas con las manos, por si la mala actitud no había completado la ‘pose machista’.

Mientras que la cara de sorpresa de la influencer no puede disimularse, pues claramente se le ve extrañada. Sin embargo cede ante o que el Senador Samuel García le está pidiendo. Actitud que muchos han catalogado de sumisa y piensan que no debería ceder.

Finalmente la influencer teminá pidiendo perdón a su esposo, por lo que muchos consideran que debería pensar si la relación le conviene.

El vídeo del senador Samuel García, llega gracias a una usuaria en twitter que lo comparte con un mensaje bastante fuerte a ambos.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB

— Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020