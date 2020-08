Encontraron una pata de un ave de hace 700 años, un inusual fósil de ave fue encontrado en Nueva Zelanda y todavía tenía los músculos pegados al hueso, aunque el animal vivió hace más de 3 mil años.

Hace miles de años, durante la aparición y expansión de de los primeros humanos en la Tierra, existían especies animales conocidas como megafauna.

Aquellos animales eran criaturas gigantes que incluían a los mamuts, mastodontes y un tipo de ave llamada moa, que eventualmente se extinguieron.

I’ve been thinking of Moas recently because of… things 👀 so here is a portrait of a Giant Moa. She’s not impressed #paleoart #sciart #birds #dinosaurs pic.twitter.com/xMxooo1qJp

Durante décadas, los científicos han discutido sobre las causas de extinción de aquellos animales y las razones son varias: cambios en los ecosistemas, desastres naturales y la cacería de los humanos.

El caso de las moas es especial, porque fueron la última especie gigante en desaparecer hace 600 o 700 años y la especie habitó el planeta durante mucho tiempo, pues sus primeros registros datan de hace 12 mil años.

Las aves vivieron en Nueva Zelanda y su abrupta extinción coincidió con la llegada de los primeros habitantes a las islas polinesias en el siglo XIII.

La extinción de las moas fue estudio de investigación durante años porque la especie no desapareció gradualmente, como suelen ocurrir las extinciones, sino fue en un periodo muy corto.

Dado que no tienen tanto tiempo extintas, a comparación de especies como los dinosaurios, es común encontrar fósiles de las aves durante expediciones científicas en Nueva Zelanda.

Una exploración arqueológica de 2015 encontró en una cueva una pata intacta de moa con los músculos todavía pegados a los huesos.

A group of archaeologists discovered a claw of a bird (flesh and muscles still attached to it) while digging down in a cave in New Zealand. Later, the archaeologists confirmed that it is a foot of extinct bird moa which disappeared from earth some 700 – 800 years ago. pic.twitter.com/PGE5zFyjlA

— Museum Archive (@ArtifactsHub) July 27, 2020