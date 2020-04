Enfermera vive en camioneta: evita contagiar coronavirus a su familia. Silvia Rosas Saucedo es una enfermera que se dedica a cuidar a pacientes con Covid-19 en el Hospital General de Tijuana, ella no sólo se preocupa por salvar la vida de personas infectadas de coronavirus, también procura no contagiarse ni contagiar a sus seres queridos.

Es por ello que decidió estacionar su vehículo afuera del Hospital General de Tijuana y así no volver a casa.

Cuando los primeros casos de Covid-19 comenzaron a aparecer en su ciudad, Silvia y su familia tomaron una difícil y drástica decisión: ella viviría en su camioneta hasta que la emergencia termine.

“Se puede pensar que el problema no es en serio, pero ya que miras que la gente se está enfermando, no te gustaría que algún familiar, una persona que tú amas esté ahí”, declaró la profesional.

Enfermera vive en camioneta: evita contagiar coronavirus a su familia

Silvia acondicionó su vehículo, le quitó un asiento, le instaló un colchón y cargó en él todas las cosas necesarias que podría necesitar para convertirla en su nueva habitación: cobijas, uniformes, zapatos y objetos de aseo personal.

Desde entonces se queda a dormir dentro de su camioneta estacionada a las afueras del hospital. “Tengo miedo todo el tiempo. No sé si yo estoy contagiada porque las primeras dos semanas no te dan síntomas, entonces dos semanas después es cuando empiezas con los síntomas; no sabemos si estamos contagiados”

Al hablar sobre la situación de la pandemia en nuestro país, Silvia lamentó que no toda la población a seguido la recomendación de evitar el contacto social. “Tan fácil que se pudo haber evitado, la gente no toma con seriedad esto hasta que le sucede”.

Luego de que la historia de Silvia se hizo viral, la Secretaría de Salud y la Asociación de Hoteles se pusieron manos a la obra para ayudarla a que pueda hacer su trabajo en mejores condiciones sin arriesgar a su familia; ahora ella se hospeda en el Gran Hotel Tijuana.

También podría interesarte: Hasta 45 niñas han muerto por violencia en cuarentena: activista