Enfermero visita a adultos mayores gratis, para prevenir coronavirus. El covid-19 no solo nos ha dejado malas experiencias, también nos trae buenas noticias como esta.

Cada día nos encontramos las buenas personas están por todos lados y saben aparecer en los momentos que más se les necesita. Ese es el caso de Noé Cortés Ayala, un enfermero de Mérida que ofrece sus servicios a domicilio de forma gratuita para evitar que los adultos mayores se expongan al contagio por salir de sus casas y asistir a una clínica, así como para evitar la saturación del sector salud.

Es por eso, que en momentos como estos, donde el personal médico está librando una importante batalla por todos nosotros contra el coronavirus, cualquier ayuda resulta invaluable. Noé asiste al domicilio de los adultos mayores sin cobrarles un solo peso para brindar diversos servicios, actividad que alterna con su trabajo en el Hospital General 12 del IMSS, en Mérida.

La publicación la puedes encontrar aquí:

A través de su cuenta de Facebook (Noé Caucel), Noé publicó su generosa oferta que hizo el mes pasado:

Me encanta ver cómo todos se ponen las pilas y no me quiero quedar atrás. Si vives por Colonia Sambula, Nueva Sambulá y necesitas una inyección, canalización (administración de suero) cambio de sonda nasogastrica, cambio de sonda foley, toma de presión arterial o glucosa o cosas por el estilo, contáctame y con gusto te apoyo sin cobrarte un solo peso. Pero no vallas al Seguro social a saturar los servicios que en estos momentos son muy importantes y necesarios para verdaderas urgencias