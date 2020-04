Erza Miller, tendencia tras supuesto ataque a fan. El famoso Ezra Miller recientemente se convirtió en tendencia en redes sociales, sobre todo en Twitter durante la noche de ayer tras aparecer un video publicado en el cual parece estar atacando a una fan suya.

En el clip de tan sólo 14 segundos de duración, grabado supuestamente en un callejón en Islandia, el actor de “Las ventajas de ser invisible” y “The Flash” tiene un extraño tropiezo con una personas y la respuesta de Miller parece violenta, mientras dice “Oh, ¿quieres pelea? ¿Quieres pelea?”, por lo cual la toma del cuello y la lanza al suelo.

Ese es todo el contexto para el video, que al parecer está cortado, y aunque podría tratarse de una simple broma del actor, la reacción de la persona que está grabando denota preocupación mientras se lanza a detener al actor. El video ha sido compartido en Twitter y el foro Reddit, pero nadie parece conocer su origen, y ningún medio se ha hecho eco de momento.

En Twitter, por supuesto, la situación ya se ha llevado al terreno del meme. Algunos ya han cancelado al actor por problemático, y otros se han lanzado a bromear sobre su “curiosa” forma de relacionarse con los fans.

Miller es actor, músico, cantante y activista estadounidense. Su debut cinematográfico ocurrió en 2008 con su papel de Robert en Afterschool, mientras que su primer rol importante fue en el drama We Need to Talk About Kevin de 2011. Un año después, recibió varios galardones por su actuación de Patrick en la película The Perks of Being a Wallflower, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen Chbosky. En 2015 coprotagonizó el drama The Stanford Prison Experiment y la comedia Trainwreck.

Asimismo, en el 2016 interpretó a Flash, en la película de superhéroes basada en los personajes de DC Comics Batman v Superman: Dawn of Justice, y a Credence Barebone en el largometraje de género fantástico Animales fantásticos y dónde encontrarlos. En el 2017, interpretó a Flash en la película Liga de la Justicia. Además es baterista y cantante de la banda Sons of an Illustrious Father.